Latidos de Esperanza realiza 8º torneo de boliche «Bowling for Heart» a beneficio de niños con problemas en el corazón
La Fundación Latidos de Esperanza anuncia la realización del 8º Torneo de Boliche denominado Bowling for Heart, un evento solidario que busca recaudar fondos para brindar esperanza a niños, niñas y adolescentes con problemas en el corazón.
La actividad se llevará a cabo el sábado 30 de agosto, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., en Galaxy Bowling, donde los participantes podrán disfrutar de una jornada llena de alegría, convivencia, premios y sorpresas.
Los fondos recaudados en este torneo serán destinados a la compra de insumos médicos indispensables para cirugías de corazón abierto, procedimientos que permiten salvar vidas y mejorar la calidad de vida de cientos de pacientes cada año.
Este evento es posible gracias al respaldo de empresas comprometidas como Teleperformance, Cygnus, Infrasal, RSM, Siemens, Blackhawk, ST Medic, Printcraft, Attenza, Consortium Legal y Salud, así como a las empresas que generosamente han donado premios para los ganadores: Cardedeu, Los Naranjos Town Houses, Hotel Entre Pinos, KIP, BC Properties Rental, Gourmandises, Squisito. También reconocemos el valioso acompañamiento de aliados estratégicos como Galaxy Bowling, BDJ Soluciones Creativas y Global Havas, cuyo apoyo ha sido fundamental para hacer de este evento una realidad.
“El Bowling for Heart nos recuerda que cuando trabajamos juntos, podemos cambiar el futuro de muchos niños y sus familias. Cada empresa, cada participante y cada donación son parte esencial de que más corazones sigan latiendo con fuerza”, expresó Ivonne López, directora ejecutiva de Latidos de Esperanza.
Nacionales
Tres lesionados tras fuerte accidente de tránsito en Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este martes 26 de agosto un accidente de tránsito en la carretera a Santiago de María, departamento de Usulután, que dejó como saldo tres personas lesionadas.
De acuerdo con el informe preliminar, el percance ocurrió al mediodía, cuando el conductor de un vehículo perdió el control por distracción e impactó contra un árbol a un costado de la vía.
El automovilista y dos acompañantes resultaron heridos, siendo atendidos inicialmente en el lugar y luego trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
Internacionales
Jovencita muere tras pelea por unos audífonos
Una discusión entre dos amigas por unos audífonos terminó en tragedia el pasado domingo en la aldea San Isidro, municipio de Ajuterique, Comayagua, Honduras.
La víctima fue identificada como Fidelina Portillo Hernández, de 19 años, quien perdió la vida tras sufrir una herida mortal con arma blanca.
De acuerdo con testigos, Portillo llegó al lugar para exigirle a su amiga que le devolviera unos audífonos prestados. Durante la confrontación, la joven habría sacado un cuchillo y arrebatado a la otra joven los audífonos y un teléfono celular.
En el forcejeo, su amiga logró quitarle el arma y con ella le provocó la lesión que le causó la muerte de manera inmediata en la calle principal de la comunidad.
La presunta agresora fue detenida posteriormente por la Policía Nacional de Honduras, tras un operativo de búsqueda en la zona.
Negocios
¡Shell Go+ celebra su primer mes en El Salvador con más premios y beneficios para todos!
Hace apenas un mes Shell presentó en El Salvador su nueva aplicación de lealtad Shell Go+, y la respuesta de los salvadoreños ha sido extraordinaria: ya son más de 8,000 usuarios quienes disfrutan de sus múltiples beneficios.
Con Shell Go+ cada visita a una estación Shell es una oportunidad de sumar más puntos, más beneficios y más premios. Por cada dólar de compra en Shell Café los clientes reciben 1 punto, y por cada galón de combustible 4 puntos. Y lo mejor: al cargar Shell V-Power, además de los puntos, los clientes participan automáticamente en la promoción que llevará a tres salvadoreños a vivir una experiencia VIP en el Gran Premio de México el próximo 26 de octubre, dentro del exclusivo Hospitality de Shell y Ferrari por tres días.
El lanzamiento de Shell Go+ se realizó el pasado 23 de julio en Plaza Milenium, y desde entonces los beneficios no se detienen. La promoción estará vigente hasta el 23 de septiembre, pero los salvadoreños podrán seguir disfrutando de ahorros y recompensas todos los días del año gracias a la aplicación.
“Con Shell Go+ queremos acercar aún más la marca a nuestros clientes, premiar su preferencia y darles experiencias únicas. Shell V-Power es el combustible elegido por Ferrari, Ducati y BMW, y ahora también está disponible para todos los salvadoreños en nuestras 24 estaciones. Estamos orgullosos de ofrecer el único combustible en el mundo usado, confiado y recomendado por Ferrari”, señaló Shell El Salvador.
Shell invita a todos los salvadoreños a descargar Shell Go+, registrarse y empezar a disfrutar de una experiencia que combina ahorro, calidad y premios únicos.
Descargá hoy Shell Go+, en cualquier tienda de aplicaciones, regístrate y empezá a sumar puntos, beneficios y experiencias únicas.
Cada recarga y cada compra cuenta, y vos podés ser uno de los tres salvadoreños que vivirán la emoción del Gran Premio de México en el Hospitality de Shell y Ferrari.