¡Shell Go+ celebra su primer mes en El Salvador con más premios y beneficios para todos!

Asesuisa, compañía referente en la industria aseguradora salvadoreña y miembro del Grupo Ficohsa, ha obtenido el primer lugar en la categoría de Aseguradoras en el estudio Top Customer Experience (TCX), realizado por la firma Marketing Plus. Este prestigioso reconocimiento, es el resultado de 8,000 encuestas a consumidores que evaluaron a marcas de 14 categorías, con base a cuatro pilares fundamentales: Marca, Producto, Interacción y Sentimientos, reconociendo a aquellas que logran generar experiencias excepcionales y vínculos emocionales sólidos con sus clientes.

Este logro refleja la estrategia de Asesuisa, centrada en colocar al cliente en el corazón de todas sus decisiones y acciones. La compañía combina un modelo multicanal, un equipo humano altamente capacitado y un portafolio integral de seguros que cubre daños, vida y fianzas, con el propósito de entregar bienestar a las personas y empresas. Su objetivo es acompañar a cada cliente en las distintas etapas de su vida, facilitando soluciones que no solo protegen, sino que impulsan la confianza y el progreso.

Conocer a fondo las necesidades, expectativas y estilos de vida de los consumidores es parte esencial del modelo de negocios de Asesuisa. Este enfoque le permite diseñar y ofrecer soluciones de seguros personalizadas, adaptadas a cada etapa y realidad de sus clientes, generando experiencias que aportan valor y fortalecen la relación de confianza.

El talento humano es otro pilar clave en la estrategia de la compañía. Asesuisa cuenta con un equipo de colaboradores en constante capacitación, preparados para atender con excelencia, empatía y eficiencia cada interacción con los asegurados. Esta preparación continua asegura que la compañía mantenga altos estándares de servicio y pueda adaptarse a las demandas de un mercado en constante cambio.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y confirma que nuestro enfoque centrado en el cliente es el camino correcto”, afirmó Enzo Bizzarro, presidente ejecutivo de Asesuisa. “Más que una aseguradora, somos un aliado que acompaña a las personas y empresas con innovación, tecnología y un portafolio diseñado para responder a sus necesidades en cada etapa de la vida. Seguiremos invirtiendo en la experiencia del cliente para entregarles soluciones que transformen y protejan lo que más valoran”.

La innovación es uno de los pilares de la compañía, que ha implementado herramientas digitales de última generación, inteligencia artificial y plataformas de autoservicio para facilitar los procesos y mejorar la interacción con los asegurados. Esto, sumado a la cercanía y personalización en el servicio, ha fortalecido su posición como la aseguradora preferida por los salvadoreños.

Con 55 años de trayectoria, Asesuisa se distingue por su solidez financiera, prestigio y capacidad de adaptación, reafirmando su compromiso de ofrecer protección y bienestar a sus clientes, mientras evoluciona para responder a un mercado en constante transformación.

