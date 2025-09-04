Principal
La IA, nueva herramienta de ciberdelincuentes para ataques a gran escala
El uso de la inteligencia artificial (IA) comienza a ser aprovechado por ciberdelincuentes, quienes ahora pueden ejecutar ataques informáticos que antes requerían especialistas. Este fenómeno, conocido como «vibe hacking», permite a usuarios novatos manipular robots conversacionales con fines ilícitos, alertó la empresa estadounidense Anthropic.
En un informe reciente, Anthropic reveló que un delincuente utilizó Claude Code, un robot especializado en crear código informático, para automatizar la recolección de datos personales y contraseñas. La operación afectó al menos a 17 organizaciones en el último mes, incluyendo instituciones gubernamentales, de salud, de emergencias y religiosas, y se solicitó un rescate de hasta 500.000 dólares.
A pesar de las medidas de seguridad implementadas, la compañía no pudo impedir el ataque, que refleja la preocupante evolución de la cibercriminalidad asistida por IA. Expertos señalan que, al igual que millones de usuarios, los delincuentes están adoptando estas herramientas para expandir sus operaciones.
Política
Aprueban fondos para agricultores
La Asamblea Legislativa reformó la Ley del presupuesto del Estado para incorporar $6 millones al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), con el objetivo de financiar el programa «Fomento de la Siembra de Alto Rendimiento de Maíz y Frijol».
Con la anuencia de 59 diputados, fue aprobado el respectivo decreto legislativo, durante la sesión plenaria ordinaria 73.
Los recursos provienen de un financiamiento interno que hizo el CDCA con el Banco de Fomento Agropecuario, para contribuir con el incremento de la producción y productividad en El Salvador.
El decreto aprobado explica que los fondos serán destinados a la tecnificación y mecanización del proceso agrícola, lo cual contribuirá a dinamizar la economía local.
La iniciativa del Ejecutivo fue analizada por la comisión de hacienda y especial del presupuesto, tomando en cuenta la opinión de la subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce, quien fue recibida durante la sesión de trabajo del lunes pasado.
Estos recursos permitirán lograr una modernización de las cadenas productivas por medio de la aplicación de estrategias de transformación eficientes, indicó Arce.
La funcionaria mencionó que otros de los beneficios esperados son: mejorar el rendimiento por manzana, logrando mejores cosechas y un incremento en la producción y rentabilidad; así como el incremento de la oferta que satisfaga la creciente demanda interna.
Nacionales
PNC reporta un nuevo día sin homicidios
El Salvador registra días consecutivos sin homicidios en el inicio de septiembre de 2025, según los datos publicados por la Policía Nacional Civil (PNC) la madrugada de este jueves.
El miércoles 3 de septiembre cerró con cero homicidios, siendo el segundo día de este mes con esta tendencia, luego de las primeras tres jornadas. Estas cifras se suman a los 27 días sin homicidios en agosto, 29 en julio y un total de 206 jornadas en lo que va del año.
El reporte oficial destaca que, desde la gestión del presidente Nayib Bukele, el país acumula 1,004 días con cero homicidios. Entre las medidas implementadas se encuentran el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente actualmente, bajo el cual se han registrado 890 días sin homicidios.
Nacionales
Detienen a conductor involucrado en fatal accidente vial en Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la detención de José David Morales Rodríguez, de 52 años, acusado de atropellar y causar la muerte de un ciclista en un tramo que conduce del distrito de Jiquilisco hacia Puerto El Triunfo, en Usulután Oeste.
El hecho ocurrió en horas de la mañana del miércoles. Según el reporte, Morales Rodríguez huyó del lugar, pero fue localizado por las autoridades en el barrio La Merced, en Jiquilisco.
La PNC informó que el detenido será puesto a disposición de las instancias judiciales para ser procesado por el delito de homicidio culposo.