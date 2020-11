VIDEOS | Jennifer López se desnudó por completo para promocionar nuevo material musical

En las redes sociales han comenzado a circular las primeras imágenes del procedimiento de cambio de imagen al que se sometió el cantante salvadoreño King Flyp.

De acuerdo con el propio artista, este domingo, pasó por el quirófano para realizarse la rinoplastia, procedimiento quirúrgico donde se le corrigieron los principalmente problemas estéticos de la nariz.

“Siempre quise eso, y Dios me escuchó. Lo que yo le he pedido me lo está dando, lento pero seguro. Siempre he querido una rinoplastia y trabajar con el doctor Henry Rodríguez de Cirugía Estética El Salvador. Yo estoy feliz, estoy seguro. Ya quiero hacérmelo y dejándole todo a Dios”, expresó King Flyp.

De acuerdo con el doctor Henry Rodríguez, la rinoplastia “es uno de los procedimiento más desafiantes para el cirujano, por su complejidad técnica, pero uno de los más gratificantes para el paciente, ya que al modificar la nariz, la esencia del rostro, podemos ayudarles a mejor la autoestima del paciente”, dijo.

En los próximos días se darán a conocer más fotografías con los resultados de la cirugía estética que se le aplicó a King Flyp. ¿Cómo habrá quedado?