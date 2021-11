VIDEO | Lis Vega seduce a sus fans de Instagram presumiendo cuerpazo con medias y lencería

Todos vestidos de blanco, fue como un centenar de personas se reunieron este domingo para exigir justicia por la muerte de Octavio Ocaña.

El contingente, en el que estuvo la familia del actor, recorrió varias calles del centro de la CDMX. Salieron minutos antes de las 11:00 horas y se prolongaron durante más de hora y media.

Se detuvieron frente a Palacio Nacional para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador justicia para su hijo, y en el Monumento a Bellas Artes para cantarle las mañanitas, ya que este domingo el actor hubiera cumplido 23 años.

A nueve días de haber fallecido, la hermana de Octavio, Bertha, aún siente su presencia en casa.

“Es una pérdida irreparable, teníamos una conexión única y a mí me dejan destrozada por completo. Yo estaré al frente del proceso legal tratando de que se haga justicia como debe de ser.

“En casa me ha dejado algunos mensajes, él sabe que es su hogar, que ahí puede estar en todo momento. Se ha manifestado de diferentes formas, se abren puertas o cuando todo está silencio, se generan ciertos sonidos“, afirmó la hermana en entrevista al finalizar la marcha pacífica.

El coraje de la familia por la pérdida aún es evidente; sin embargo, indicaron que utilizarán la vía legal para hacer pagar a los responsables y a los policías que estuvieron durante los últimos momentos de Octavio, en especial a Lesly Monroy, supuesta agente del Estado de México que es señalada de haber filtrado los videos del actor en donde se observa inhalando un polvo blanco y en otro, usando una pistola.

Asimismo, tanto Bertha como la ex prometida de Ocaña, Nerea Godínez, denunciaron en redes que los policías robaron pertenencias del actor, como un reloj y una cadena de 14 quilates.

“Amo a las mujeres, tengo tres, pero ella (la policía) no parece mujer por la crueldad con la que hace las cosas, de verdad no sé por qué sigue siendo policía, ahí anda burlándose de nosotros, de la gente.

“Para esa principalmente quiero todo el peso de la ley, y todos los que venían con ella”, dijo el papá.

En días pasados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló que se encontraron restos de alcohol y mariguana en el cuerpo del joven; además concluyeron que éste se disparó en la cabeza, versión que simplemente no aceptan los familiares.

Respecto a los videos difundidos en redes, el papá del actor de Vecinos aclaró que no son recientes, ya que, asegura, Ocaña falleció con barba, mientras que en los clips se muestra rasurado: del segundo, aceptó que su hijo estaba “afinando puntería” con una pistola.

“Mi alma está desgarrada, yo no hago caso a cosas malas porque fue un niño como todos, hago caso al dolor de una madre, él es uno más, una víctima de la gente mala, que no tiene corazón, que no sabe lo que es perder a un hijo“, contó la mamá de Octavio, Ana Lucía.

“A Alfredo Del Mazo no le importó mi hijo, ni el Fiscal, no tengo nada en contra de ellos. Estoy encabronado, pero con los policías; con Andrés Manuel, yo voté por él, es tabasqueño, lo amamos, lo adoro. Él va a tomar cartas en el asunto, él habló en la mañanera que sí nos iba a apoyar”, añadió el padre de Ocaña.

“Yo levanto la voz no como el padre de “Benito” sino como un padre que ha perdido un hijo y todos aquellos que les sigue pasando esto a diario”.