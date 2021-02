Sin pudor: Dorismar dejó todos sus atributos al aire en una tanga casi imperceptible

Sabrina Sabrok cumplió su sueño. La modelo se sometió a nuevas operaciones estéticas para cambiar la forma de su mirada y conseguir un aspecto más exótico a su ya conocido rostro.

La actriz de cine para adultos compartió el resultado de los cambios en su cara, donde resaltan el aumento de pómulos y labios, la mandíbula más marcada y hasta una mirada que recuerda a la de los gatos.

En entrevista con De primera Mano, Sabrok indicó que su cara sí ha cambiado mucho desde que se sometió a este último “arreglito”, pero está contenta porque nunca se sintió feliz con su imagen de juventud.

“Me he hecho muchas cosas, últimamente más en la cara y hace un tiempo me había aumentado las bubis y me hice cosas en el cuerpo, pero ahora fue en la cara”, reveló la famosa reconocida por su obsesión a los procedimientos estéticos y que recibió el rechazo de los expertos del reconodo programa Botched.

La modelo se sometió a nuevas operaciones estéticas para cambiar la forma de su mirada y conseguir un aspecto más exótico a su ya conocido rostro. (Foto: Instagram de Sabrina Sabrok)

“Me hice aumento de labios, mucho; me hice pómulos, me marcaron la mandíbula, me hicieron ojos de gato que es lo que yo quería, me estiraron; usaron mucho relleno y mucho botox. Como a mí me gusta en mucha cantidad, pues la cara me quedó diferente, me gusta”, comentó la famosa nacida en Argentina, Buenos Aires.

En esta conversación, Sabrina resaltó que nunca se había sentido bien con su aspecto físico, por lo que en esta ocasión está más que complacida con el nuevo rostro que ya presume en redes sociales.

Además habló de lo que ha gastado a lo largo de su vida en las operaciones estéticas, muy a pesar de que sostiene una batalla en contra de su ex pareja por la manutención de la hija que ambos procrearon.

“Invertí mucho dinero, como tres casas, cinco Lamborghini o más, muchísimo dinero. Hay médicos que te dicen que te dicen ‘ven, te pongo botox y lo tomamos como publicidad’ y no me cobran; pero también uno invierte, es toda una inversión que traigo en mi cuerpo, es muchísimo”, concluyó.

Sabrina Sabrok cumplió su sueño. (Foto: Instagram de Sabrina Sabrok)

En el programa de Imagen Televisión también conversaron con Erick Farjeat, ex pareja de la modelo argentina y que desmintió muchas de las operaciones a las que se ha sometido Sabrina Sabrok.

“Si no tiene los centavitos que tiene que darle a su hija, mucho menos va a tener para comprarse un Lamborghini. Eso es una exageración”, dijo contundente.

Hay que recordar que hace unos meses, los expertos de Botched, un reality show transmitdo por E! Entertainment, se negaron a operar a la modelo argentina porque su piel ya estaba muy dañada para realizar el procedimiento de “mirada de gato”.

La polémica famosa, reconocida porque se ha sometido a cerca de 50 intervenciones físicas, compartió en aquella ocasión su participación en el programa estadounidense, donde los cirujanos plásticos, Terry Dubrow y Paul Nassif, realizan cirugías correctivas para ayudar a quienes han visto deteriorada su salud a causa de malas prácticas médicas.

En los fragmentos que publicó la actriz, dedicada al cine para adultos, se puede ver su interacción con los médicos, quienes no pudieron ayudarla en su intención de modificar su mirada ante el riego latente para su salud.

“He tenido 50 cirugías plásticas en todo el cuerpo, en la nariz, en los labios, en los ojos, de todo. Desde la cabeza hasta los pies, pero mis ojos se ven así, como cansados, porque la cirugía no me dejó como yo quería; quiero que me los hagan extremos, en ojos de gato”, relató la famosa nacida en Argentina, Buenos Aires, al inicio de su participación en Botched.

La famosa, que ha vivido por varios años en México, fue revisada por ambos especialistas, quienes coincidieron en que esta operación era inviable por la forma que adquirirían los ojos en el rostro de Sabrina, lo que finalmente le afectaría la visión en un tiempo.

“Déjame explicarte algo sobre tus ojos. Tu piel actualmente está muy tensa para conseguir esa mirada sexy que quieres y no tendrás piel extra (en los ojos). Si yo jalo de este lado y de este lado, tus ojos quedarán muy cerrados y tener los ojos cerrados todo el tiempo es muy peligroso para tu visión. Lo normal es tener los ojos húmedos y tú los tendrías secos y eso es un gran problema para la visión”, comentó Paul Nassif.

Ante la respuesta del cirujano, Sabrina se mostró angustiada e informó que ella ya tiene dificultades con su visión, lo que agrava más la posibilidad de hacer la cirugía estética.

Sabrok explicó que ya se había sometido a una operación en los ojos, por lo que Nassif le recomendó no volver a intentar una intervención en esta área de su rostro