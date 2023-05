Sandra Reyes, de ‘Pedro, el escamoso’, afirmó ser raptada por extraterrestres

Sandra Reyes, reconocida actriz de la televisión colombiana, realizó una revelación que dejó asombrados a varias personas, tras hablar de una experiencia de vida que habría tenido con seres de otro planeta.

Fue en el programa Buen Día, Colombia del canal RCN, cuando la actriz bogotana explicó que hace algún tiempo tuvo un contacto con extraterrestres y explicó que “un día muy cercano van a aparecer”.

La conversación comenzó cuando la actriz de 47 años de edad hablaba de seres de otro planeta y de un libro que leyó para poder entender mejor la existencia de los extraterrestres.

Sandra, quien interpretó a la ‘doctora Paula’ de ‘Pedro, el Escamoso’, afirmó cómo hace algún tiempo se ‘subió en una nave’ y conoció a estos seres, afirmando que es un tema que toca sin la intención de ‘generar miedo’ o pánico común.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, empezó explicando.

La actriz que protagonizó a Paula Dávila en la telenovela ‘Pedro el escamoso’, reveló en el programa matutino colombiano que los extraterrestres que la habían sorprendido ya que “eran transparentes” y algunos no “eran tan chéveres”, pero dejó claro que “siempre han estado acá” en el planeta tierra.

Además, la artista que apareció en series como ‘Enfermeras’, ‘Nadie es eterno en el mundo’ y ‘Paraíso Travel’ explicó que la nave donde estuvo salió del planeta, debido a que veía ‘una atmósfera rara’.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, reveló.

Por último, Sandra Reyes señaló que tras el encuentro con los extraterrestres empezó a leer y aprender más sobre este tema para entender su vivencia. La actriz nacida en Bogotá compró el libro ‘El rescate de la Tierra’ para conocer más sobre estos seres y descifrar el significado de su experiencia.

