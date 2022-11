Karol G anuncia fecha para el estreno de ‘Cairo’, su nuevo tema y da una probadita de su video hecho en Egipto

Karol G le compartió al mundo una noticia que estaban esperando millones de sus seguidores: la cantante colombiana finalmente anunció su próximo tema promocional llamado ‘Cairo’.

La fecha de estreno de esta canción es el 13 de noviembre y la intérprete ya publicó parte de lo que será el video, el cual grabó en esa ciudad de Egipto. En el pequeño clip se ve a la colombiana viajando en un autobús hacia las famosas pirámides egipcias y se escucha parte de lo que será la canción.

“Te quedas o te vas, ya tu veras”, es lo que canta Karol G en este pequeño adelanto de la canción y del video musical. A pocos minutos de su estreno la colombiana ha conseguido más de 14,000 reacciones en Instagram y miles de comentarios por parte de sus fanáticos.

Karol G hace el anuncio de esta canción a pocos días de haber terminado su gira por Estados Unidos. La colombiana, tras concluir esa gira en la que vivió grandes momentos, le dedicó un mensaje a sus millones de fanáticos.

“Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho… 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar… Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, fue parte de lo que escribió en su cuenta oficial de Instagram.

VIDEO EN INSTAGRAM: https://www.instagram.com/reel/CktZ2l4gKcw/?utm_source=ig_web_copy_link