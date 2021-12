Esta fue la razón por la que Andrea Legarreta se retiró sus implantes de senos

Andrea Legarreta confesó antes su compañeros del programa matutino, Hoy cual fue su razón para retirarse sus implantes de senos.

“Pues es que sí, lo que te guste y lo que no te guste. Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado”, declaró la presentadora de televisión ante sus compañeros cuando comentaba sobre una nota de salud.

La razón por la que se retiró los implante se debe a una enfermedad denominada breast implant illnes, la cual consiste en que el cuerpo humano rechaza el nuevo elemento y este puede generar otros síntomas que pueden complicar la salud.

Por último, la también actriz enfatizó en la importancia de las revisiones táctiles, ya sea que una mujer tenga o no implantes, esto con el propósito de hacer una detección temprana de cualquier padecimiento.

“Yo no es que les esté diciendo qué hagan o qué no hagan, la verdad es que a algunas nos va mejor que a otras, sin embargo es una decisión íntima y hay que estarse revisando contantemente, tengan o no tengan”, finalizó.