El Salvador 2025: la agenda de conciertos que no te podés perder

La actriz Florinda Meza reveló que, meses después del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, halló en su casa varias cartas escritas por el comediante, algunas con tono de despedida, como si hubiera presentido su partida.

“Algunas son poemas, otras parecen cartas de despedida. Como si él supiera que la muerte nos iba a separar. En ellas se leen cosas como: ‘No me olvides, voy a estar contigo, estaré cerca’”, compartió Meza.

Estas revelaciones forman parte de “Atrévete a vivir”, el documental sobre su vida que se estrenará a finales de septiembre. La producción explora su infancia, carrera artística y el duelo que enfrentó tras la muerte de Gómez Bolaños el 28 de noviembre de 2014.

El productor Javi Domz adelantó que la pieza incorpora recursos de inteligencia artificial para recrear pasajes significativos, ofreciendo una propuesta innovadora para los seguidores de la actriz y del creador de “El Chavo del 8”.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...