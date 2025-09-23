Jetset
El Salvador 2025: la agenda de conciertos que no te podés perder
El Salvador se ha convertido en una parada clave para artistas internacionales que visitan Centroamérica. Este 2025, el país se prepara para recibir una amplia variedad de propuestas musicales, que van desde el metal sinfónico hasta la música regional mexicana.
Esta guía está dirigida a quienes desean reconectarse con la escena musical salvadoreña, con información sobre fechas, precios y puntos de venta de los conciertos.
Septiembre
-
Épica y Fleshgod Apocalypse: Fecha: 27 de septiembre, 8 p.m. | Lugar: BE Sport | Entradas: VIP $75 | General $50 | Venta: Smart Ticket | Produce: Black Line Productions
Octubre
-
Guns N’ Roses: 4 de octubre, 8:30 p.m. | Estadio Mágico González | Entradas desde $45 hasta $275 | Venta: Fun Capital y Todo Ticket | Produce: Star Ticket
-
Danny Ocean: 10 de octubre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas: Ultra Fan $120 | VIP $75 | General $50 | Venta: Billetix | Produce: AiC Promotions
-
Fonseca: 11 de octubre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas desde $45 hasta $155 | Venta: Smart Ticket | Produce: Global Live y Zamora Live
-
Nanpa Básico: 11 de octubre, 10 p.m. | Parqueo Anexo de la Alianza Francesa | Entradas: Caballero $75 | Duelo $50 | Hasta aquí $25 | Venta: Smart Ticket | Produce: La Nueva
-
Juanes: 17 de octubre, 8 p.m. | Complejo Cuscatlán | Entradas: Ultra Platinum $125 | Platinum $85 | VIP $65 | Venta: Fun Capital | Produce: Two Shows
-
Omar Courtz: 24 de octubre | BE Sport | Entradas: VIP $85 | General $45 | Venta: Fun Capital | Produce: AiC Promotions
-
Carin León: 24 de octubre, 8:30 p.m. | Estadio Jorge “Mágico” González | Entradas desde $40 hasta $245 | Venta: Smart Ticket | Produce: En Vivo Producciones
Noviembre
-
Khea: 14 de noviembre | Museo MARTE | Entrada única $56 | Venta: Billetix | Produce: AiC Promotions
-
Foster The People: 19 de noviembre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas: Paradise $135 | Platinum $105 | VIP $85 | General $45 | Venta: Fun Capital | Produce: AiC Promotions
-
Ana Gabriel: 20 de noviembre | Gimnasio Nacional | Entradas: Ultra Platinum $165 | Platea Central $120 | General $64 | Venta: Fun Capital y Todo Ticket | Produce: Two Shows
-
Julieta Venegas: 20 de noviembre | MARTE | Entradas: VIP $95 | General $65 | Venta: TicktLive | Produce: NiuMark
-
Bronco: 22 de noviembre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas desde $45 hasta $180 | Venta: Smart Ticket | Produce: Global Live y Zamora Live
Diciembre
-
Manuel Turizo: 5 de diciembre, 20:30 hrs | Complejo Estadio Cuscatlán | Entradas: VIP $90 | Preferencial $65 | Venta: TodoTicket | Produce: Two Shows Producciones
Consejos para los asistentes
-
Comprá boletos con anticipación, muchas localidades ya están agotadas.
-
Confirmá la sede, ya que los conciertos se realizan en Cuscatlán, MARTE, BE Sport y Gimnasio Nacional.
-
Llegá al menos una hora antes del evento para evitar contratiempos.
-
La mayoría de las boleterías permiten pagos con tarjetas locales e internacionales.
La temporada de conciertos 2025 en El Salvador refleja el interés de artistas de talla mundial por incluir al país en sus giras, ofreciendo opciones musicales para todos los gustos y fortaleciendo la escena cultural local.
Jetset
Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso lideran las nominaciones de los Latin Grammy 2025
La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este viernes la lista de nominados a los Premios Grammy Latino 2025, en la que Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se posicionan como los máximos favoritos de la gala.
El artista puertorriqueño suma 12 nominaciones, incluyendo Álbum del Año por Debi tirar Más Fotos (DbtMF), así como Grabación y Canción del Año por los temas Inolvidable y DbtMF.
Por su parte, Ca7riel & Paco Amoroso destacan con su propuesta de hip hop y pop latino gracias a su álbum Papota y sencillos como El día del amigo y #Tetas, que les han impulsado a un nuevo nivel en la escena musical.
La lista también incluye a Natalia Lafourcade, con ocho nominaciones; el brasileño Linike, presente en seis categorías; y el productor Edgar Barrera, cuyo trabajo ha sido reconocido en 10 nominaciones.
Jetset
Marc Anthony cumple 57 años y sigue brillando en los escenarios
El cantante Marc Anthony, nacido en Nueva York y de raíces puertorriqueñas, celebra este martes su cumpleaños número 57. A lo largo de su carrera, se ha consolidado como uno de los mayores referentes de la salsa y una figura influyente en la industria musical internacional.
Desde sus inicios en el género tropical hasta sus incursiones en el pop y la balada, Marc Anthony ha construido una trayectoria marcada por éxitos como “Vivir Mi Vida”, “Flor Pálida” y “Valió la Pena”. Su voz potente y su carisma en el escenario le han permitido conquistar a públicos de todas las edades.
A sus 57 años, el artista continúa llenando escenarios alrededor del mundo, demostrando que su energía y pasión por la música permanecen intactas.
Jetset
Florinda Meza revela que Chespirito presentía su muerte en cartas halladas tras su fallecimiento
La actriz Florinda Meza reveló que, meses después del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, halló en su casa varias cartas escritas por el comediante, algunas con tono de despedida, como si hubiera presentido su partida.
“Algunas son poemas, otras parecen cartas de despedida. Como si él supiera que la muerte nos iba a separar. En ellas se leen cosas como: ‘No me olvides, voy a estar contigo, estaré cerca’”, compartió Meza.
Estas revelaciones forman parte de “Atrévete a vivir”, el documental sobre su vida que se estrenará a finales de septiembre. La producción explora su infancia, carrera artística y el duelo que enfrentó tras la muerte de Gómez Bolaños el 28 de noviembre de 2014.
El productor Javi Domz adelantó que la pieza incorpora recursos de inteligencia artificial para recrear pasajes significativos, ofreciendo una propuesta innovadora para los seguidores de la actriz y del creador de “El Chavo del 8”.