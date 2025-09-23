Nacionales
Autoridades reportan más de 600 deslizamientos y graves daños por lluvias del fin de semana
Las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana provocaron 613 deslizamientos en diferentes puntos del país, informó este martes el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez.
El funcionario detalló que, entre el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, también se registraron 11 vías obstruidas, cinco desbordamientos de ríos, 30 viviendas anegadas, siete árboles caídos y nueve viviendas con daños leves, como resultado del paso de una onda tropical combinada con la Zona de Convergencia Intertropical.
Pérez indicó que las inundaciones fueron más severas en el Área Metropolitana de San Salvador, donde la acumulación de desechos sólidos en las calles contribuyó a que el agua no pudiera drenar con rapidez. Una de las zonas más afectadas fue la residencial La Sabana, en Ciudad Merliot, donde la correntada arrastró decenas de vehículos y dañó el pavimento.
Actualmente, hay cuatro albergues activos a nivel nacional que resguardan a 73 personas, entre ellas 17 menores de edad, pertenecientes a 25 familias. En estos centros, los afectados reciben atención integral de las instituciones de Gobierno.
Protección Civil recordó a la población la importancia de no botar basura en calles y ríos para evitar inundaciones, mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar de inmediato cualquier emergencia. Las autoridades aseguraron que los equipos de primera respuesta se mantienen activos las 24 horas para atender nuevos incidentes.
Jetset
El Salvador 2025: la agenda de conciertos que no te podés perder
El Salvador se ha convertido en una parada clave para artistas internacionales que visitan Centroamérica. Este 2025, el país se prepara para recibir una amplia variedad de propuestas musicales, que van desde el metal sinfónico hasta la música regional mexicana.
Esta guía está dirigida a quienes desean reconectarse con la escena musical salvadoreña, con información sobre fechas, precios y puntos de venta de los conciertos.
Septiembre
Épica y Fleshgod Apocalypse: Fecha: 27 de septiembre, 8 p.m. | Lugar: BE Sport | Entradas: VIP $75 | General $50 | Venta: Smart Ticket | Produce: Black Line Productions
Octubre
Guns N’ Roses: 4 de octubre, 8:30 p.m. | Estadio Mágico González | Entradas desde $45 hasta $275 | Venta: Fun Capital y Todo Ticket | Produce: Star Ticket
Danny Ocean: 10 de octubre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas: Ultra Fan $120 | VIP $75 | General $50 | Venta: Billetix | Produce: AiC Promotions
Fonseca: 11 de octubre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas desde $45 hasta $155 | Venta: Smart Ticket | Produce: Global Live y Zamora Live
Nanpa Básico: 11 de octubre, 10 p.m. | Parqueo Anexo de la Alianza Francesa | Entradas: Caballero $75 | Duelo $50 | Hasta aquí $25 | Venta: Smart Ticket | Produce: La Nueva
Juanes: 17 de octubre, 8 p.m. | Complejo Cuscatlán | Entradas: Ultra Platinum $125 | Platinum $85 | VIP $65 | Venta: Fun Capital | Produce: Two Shows
Omar Courtz: 24 de octubre | BE Sport | Entradas: VIP $85 | General $45 | Venta: Fun Capital | Produce: AiC Promotions
Carin León: 24 de octubre, 8:30 p.m. | Estadio Jorge “Mágico” González | Entradas desde $40 hasta $245 | Venta: Smart Ticket | Produce: En Vivo Producciones
Noviembre
Khea: 14 de noviembre | Museo MARTE | Entrada única $56 | Venta: Billetix | Produce: AiC Promotions
Foster The People: 19 de noviembre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas: Paradise $135 | Platinum $105 | VIP $85 | General $45 | Venta: Fun Capital | Produce: AiC Promotions
Ana Gabriel: 20 de noviembre | Gimnasio Nacional | Entradas: Ultra Platinum $165 | Platea Central $120 | General $64 | Venta: Fun Capital y Todo Ticket | Produce: Two Shows
Julieta Venegas: 20 de noviembre | MARTE | Entradas: VIP $95 | General $65 | Venta: TicktLive | Produce: NiuMark
Bronco: 22 de noviembre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas desde $45 hasta $180 | Venta: Smart Ticket | Produce: Global Live y Zamora Live
Diciembre
Manuel Turizo: 5 de diciembre, 20:30 hrs | Complejo Estadio Cuscatlán | Entradas: VIP $90 | Preferencial $65 | Venta: TodoTicket | Produce: Two Shows Producciones
Consejos para los asistentes
Comprá boletos con anticipación, muchas localidades ya están agotadas.
Confirmá la sede, ya que los conciertos se realizan en Cuscatlán, MARTE, BE Sport y Gimnasio Nacional.
Llegá al menos una hora antes del evento para evitar contratiempos.
La mayoría de las boleterías permiten pagos con tarjetas locales e internacionales.
La temporada de conciertos 2025 en El Salvador refleja el interés de artistas de talla mundial por incluir al país en sus giras, ofreciendo opciones musicales para todos los gustos y fortaleciendo la escena cultural local.
Nacionales
VIDEO | Conductores invaden aceras para evadir tráfico en Santa Tecla
Varios automovilistas fueron denunciados por circular sobre las aceras en diferentes calles de Santa Tecla, La Libertad, con el fin de evitar las largas filas de tráfico que se forman en las principales arterias del municipio.
De acuerdo con los denunciantes, esta práctica pone en riesgo a los peatones, quienes se ven obligados a esquivar los vehículos para resguardar su seguridad.
La ciudadanía ha pedido a las autoridades municipales y de tránsito implementar controles y sanciones para evitar que esta conducta se normalice y pueda provocar accidentes.
“Este tipo de conductores no deberían de andar en las calles, son un verdadero peligro para las demás personas”, expresó un usuario en redes sociales.
Arte
Un encuentro entre tú, el amor y la música
Una velada para celebrar el amor en notas y versos
La Plaza Kalpataru será el escenario del concierto “Tú, el amor y la música”, una experiencia única que une poesía y música para rendir homenaje al amor en todas sus formas. La cita es este sábado 27 de septiembre a las 6:00 p. m., con una entrada de $10.00 (incluye bebida de bienvenida).
El público podrá disfrutar de un repertorio inolvidable, con piezas que van desde «Te quiero», de Mario Benedetti, hasta clásicos como «Cantares», «Sueño imposible», «Piel canela» y «Bésame mucho», entre muchas otras melodías que acarician el alma.
El concierto contará con la participación especial de la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, la Camerata de Mujeres, junto a Aida Mancía y Juan Carlos Vargas, como voces solistas, y el maestro Giovanni Ardón, como pianista invitado.
Además de ser un espectáculo musical, el evento proyecta la fuerza de la palabra escrita al integrar poesía de corte universal.
El título del concierto retoma el del programa radial de poesía dirigido por Aida Mancía, transmitido por Radio El Mundo, medio que junto a Radio Clásica respalda esta iniciativa cultural.
✨ Una noche especial donde la música romántica se funde con los versos más bellos, recordándonos que el amor también canta y se escribe.
📍 Plaza Kalpataru, 928 calle La Mascota
📅 Sábado 27 de septiembre, 6:00 p. m.
🎟️ Entrada: $10.00 (con bebida de bienvenida)