¡Bad Bunny se une a Marvel! Dará vida a “El Muerto”, un nuevo personaje en el universo de Spider-Man

Después de la polémica cachetada que Will Smith le propinó a Chris Rock a consecuencia de que éste se burlara de la alopecia de su esposa frente a millones de personas en la entrega de los últimos premios Oscar.

Tras esto la mamá de Chris Rock rompió el silencio y expresó lo que finalmente sintió cuando observó lo que estaba sucediendo entre el protagonista de “Soy Leyenda” y su hijo, escena que sorprendió mucho a todo el mundo.

“Reaccionaste así cuando tu esposa te miró de soslayo, y fuiste y le alegraste el día porque ella estaba riendo a carcajadas cuando sucedió”, señaló Rose Rock en una entrevista con Billie Jean Shaw de WIS.

En tanto la señora Rock detalló que al principio pensó que el incidente era algo preparado, pero conforme pasaron los segundos se logró dar cuenta que era algo real, pues fue cuando Will Smith comenzó a usar palabras malsonantes, “obscenidades”.

“Cuando cacheteó a Chris, Will nos cacheteó a todos. Él me cacheteó a mí también, porque si hieres a mi hijo, me haces daño a mí”, enfurecida relató.