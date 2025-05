Bad Bunny anuncia su gira mundial “Debí tirar más fotos” 

El reconocido cantante español Raphael ha revelado por primera vez que enfrentó una dura batalla contra un linfoma cerebral.

Durante una reciente entrevista, el artista de 81 años compartió detalles sobre este episodio que mantuvo en privado hasta ahora.

«Cuando me estaba dando, notaba algo raro, pero no pensé que fuera una cosa tan grande», confesó y agregó: «Quería decir una cosa y decía otra. No sabía traducirlo en palabras. No era dueño de la situación. Es una sensación fatal».

Aunque no dio fechas específicas, Raphael aseguró que actualmente se encuentra en buen estado de salud y continúa con sus compromisos profesionales.

«Nunca he hecho nada que no estuviera aconsejado por los médicos», dijo.

Cabe mencionar que Raphael se encontraba grabando un especial para el programa La Revuelta en el Teatro Príncipe Gran Vía, en Madrid, España, cuando tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico San Carlos debido a una emergencia.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...