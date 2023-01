Anthony Hopkins celebra 47 años de sobriedad se encuentra celebrando triple: Año Nuevo, su cumpleaños número 85 y haber alcanzado los 45 años de sobriedad.

Y para esto, el actor se ha sincerado sobre su batalla contra el alcoholismo con un mensaje inspirador para cualquiera que pueda estar pasando por dificultades como él.

Hopkins acudió a las redes sociales para recordar a sus fans “ser amables” con ellos mismos y estar orgullosos por lo que son.

«Este es un mensaje que no pretende ser pesado, pero espero que sea útil. Busca ayuda. Soy un alcohólico en recuperación. Y para ustedes, sé que hay personas que luchan”, dijo por medio de un video.

“En esta época de cancelación, odio y falta de compromiso, niños que son intimidados, les digo a esto: sean amables con ustedes mismos, sean amables. Mantente fuera del círculo de toxicidad con las personas si te ofenden. Vive tu vida, siéntete orgulloso de tu vida”, señaló.

“Solo quiero desearles a todos un Feliz Año Nuevo y también para decir, estoy celebrando hoy 47 años de sobriedad”, dijo Anthony Hopkins.

El actor ganador del Oscar por su actuación en “The Father” no quiso más que honrar el hito y por último explicó la llamada de atención que lo llevó a tomar la decisión de dejar de beber.

“Hace 47 años, estaba en una situación desesperada y probablemente no mucho para vivir. Simplemente reconocí un día que había algo realmente malo en mí. Pero no me di cuenta de que era un tipo de condición. Una condición mental, física, emocional llamada alcoholismo o adicción”, expresó.

Anthony se ha sincerado repetidamente sobre su sobriedad en entrevistas y otras apariciones.

En 2018, hablando a unos 500 estudiantes de la Universidad de California, la estrella de “Silence Of The Lambs” habló sobre sus problemas con el alcohol y el impacto que tuvo en su carrera inicial. También dijo que cambió su vida después de una conversación con una mujer de Alcohólicos Anónimos en 1975.

“¿Por qué no confías simplemente en Dios?”, le preguntó ella. A partir de entonces las ganas de beber “no volvieron nunca”, aseguró Anthony Hopkins.

