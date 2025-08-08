Principal
VIDEO | Jovencita muere tras caer de un segundo piso durante discusión por un celular con su pareja
Una fuerte discusión por un teléfono celular desencadenó una tragedia en un bar de la provincia de Puerto Inca, Perú. Según reportes, el altercado entre la joven de 21 años y su pareja derivó en que ambos intentaran retener o revisar el dispositivo móvil del otro, lo que desató una persecución entre los pasillos del segundo piso del local. La falta de barandal de protección en uno de esos extremos resultó fatal: ambos cayeron al vacío, falleciendo la mujer de inmediato, mientras que el hombre —de 27 años— fue hospitalizado en estado grave.
El video que circula en redes sociales mostró el momento preciso del desenlace, lo cual avivó el debate sobre las responsabilidades del establecimiento, tanto por la ausencia de medidas de seguridad adecuadas como por la demora en la atención médica que recibió el hombre herido.
Las autoridades peruanas ya han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles negligencias que pudieron contribuir al desenlace fatal.
Motociclista sufre aparatoso accidente en la alameda Juan Pablo II
Un accidente de tránsito protagonizado por dos motociclistas fue captado por las cámaras del sistema de videovigilancia Sivar Seguro en la alameda Juan Pablo II. El incidente, que ocurrió recientemente, no dejó víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque generó alarma por la manera en que se produjo.
En las imágenes se observa a dos motociclistas circulando a corta distancia. En cuestión de segundos, uno de ellos pierde el control de su vehículo y cae estrepitosamente contra el pavimento.
Afortunadamente, el percance no tuvo consecuencias fatales. Autoridades de tránsito hacen un llamado a los motociclistas a respetar las normas viales y mantener la distancia adecuada para evitar este tipo de incidentes.
La FGR captura a once sujetos acusados de hurto
La Fiscalía General de la Repùblica en coordinación con la Policía Nacional Civil informaron sobre la captura efectiva de once sujetos acusados de supuesto hurto de motocicletas.
Los crímenes se desarrollaban en el Occidente del paìs, operaban en las zonas de Ahuachapàn, Atiquizaya, Concepcionista de Ataco y Jujutla, donde cada uno desempeñaba un rango diferente, entre ellos se encontraban cabecillas, postes, vigilancia y seguimiento, hurtadores y receptores.
Los detenidos son: Bryan Alexis Ortiz Alvarenga, Edwar Jonathan Gonzalez Campos, Angel Stanley Sanchez Solòrzano, Néstor Isaías Calvio Cruz, Daniel de Jesús Salazar, Beralia Abigail Santos Ruiz, Evelin Liseth Castaneda Cabeza, Juan Carlos Escobar Aguilar, Cristian Alexander Hernández Castro y junto a ellos dos menores de edad.
En el procedimiento se incautaron partes de motocicletas, teléfonos y otros elementos para investigación. Los supuestos ladrones serán presentados ante los tribunales correspondientes y procesados por delitos como hurto de motocicleta, hurto agravado y agrupaciones ilícitas.
La Techis lanza tráiler de su película “Mojados en Navidad”
La creadora de contenido salvadoreña conocida como La Techis presentó el tráiler oficial de su próxima producción cinematográfica Mojados en Navidad, una comedia que promete aventuras y risas para el público.
El avance revela un elenco que combina rostros reconocidos de programas recordados como Duro Blandito con populares creadores de contenido actuales, entre ellos TNT, Yajaira, Verónica Safie y Diego Madrid (Mamá Vlogs).
La película está programada para estrenarse en salas de cine a finales de 2025, generando expectativas entre los seguidores de la comedia nacional.