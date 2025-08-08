La FGR captura a once sujetos acusados de hurto

En lo que va del mes de agosto, El Salvador ha registrado seis días consecutivos sin homicidios, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Las fechas con cero muertes violentas corresponden al 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto de 2025.

Con estas cifras, el país acumula un total de 981 días sin homicidios durante los 62 meses de gestión del presidente Nayib Bukele, de acuerdo con el registro oficial actualizado hasta el 7 de agosto.

El Salvador ha experimentado una drástica reducción en su tasa de homicidios en los últimos años. En 2015, el país reportaba 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que al cierre de 2024 la cifra descendió a 1.9. Para este año, las proyecciones gubernamentales apuntan a cerrar con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la ejecución de estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que, según el gobierno, han sido clave para mejorar los indicadores de seguridad a nivel nacional.

