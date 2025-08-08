Principal
La Techis lanza tráiler de su película “Mojados en Navidad”
La creadora de contenido salvadoreña conocida como La Techis presentó el tráiler oficial de su próxima producción cinematográfica Mojados en Navidad, una comedia que promete aventuras y risas para el público.
El avance revela un elenco que combina rostros reconocidos de programas recordados como Duro Blandito con populares creadores de contenido actuales, entre ellos TNT, Yajaira, Verónica Safie y Diego Madrid (Mamá Vlogs).
La película está programada para estrenarse en salas de cine a finales de 2025, generando expectativas entre los seguidores de la comedia nacional.
Nacionales
La FGR captura a once sujetos acusados de hurto
La Fiscalía General de la Repùblica en coordinación con la Policía Nacional Civil informaron sobre la captura efectiva de once sujetos acusados de supuesto hurto de motocicletas.
Los crímenes se desarrollaban en el Occidente del paìs, operaban en las zonas de Ahuachapàn, Atiquizaya, Concepcionista de Ataco y Jujutla, donde cada uno desempeñaba un rango diferente, entre ellos se encontraban cabecillas, postes, vigilancia y seguimiento, hurtadores y receptores.
Los detenidos son: Bryan Alexis Ortiz Alvarenga, Edwar Jonathan Gonzalez Campos, Angel Stanley Sanchez Solòrzano, Néstor Isaías Calvio Cruz, Daniel de Jesús Salazar, Beralia Abigail Santos Ruiz, Evelin Liseth Castaneda Cabeza, Juan Carlos Escobar Aguilar, Cristian Alexander Hernández Castro y junto a ellos dos menores de edad.
En el procedimiento se incautaron partes de motocicletas, teléfonos y otros elementos para investigación. Los supuestos ladrones serán presentados ante los tribunales correspondientes y procesados por delitos como hurto de motocicleta, hurto agravado y agrupaciones ilícitas.
Nacionales
MOP extiende servicio gratuito de grúas hasta el 10 de agosto
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció este viernes que el servicio gratuito de grúas MOP Te Asiste continuará disponible en todo el país hasta el 10 de agosto.
La asistencia, que está activa las 24 horas del día, brinda apoyo a conductores que enfrenten inconvenientes mecánicos en carretera, como fallas en el motor, problemas de batería o neumáticos.
Según informó la institución, el objetivo de esta medida es brindar mayor seguridad vial y tranquilidad a los automovilistas, garantizando una respuesta oportuna ante emergencias vehiculares durante el período establecido.
Internacionales -deportes
Lewandowski se lesiona y es duda para el inicio de LaLiga
El delantero polaco Robert Lewandowski sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y podría perderse el inicio de la temporada, según confirmó este viernes el FC Barcelona a través de un comunicado oficial.
“El jugador tiene unas molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad”, informó el club, descartando así al ariete de 36 años para el Trofeo Joan Gamper, en el que el Barça enfrentará al Como de Italia.
La presencia de Lewandowski en el debut liguero ante el Mallorca, el próximo 16 de agosto, también está en duda. Su posible ausencia supondría un revés para el equipo dirigido por Hansi Flick, que inicia una nueva etapa tras la salida de Xavi Hernández.