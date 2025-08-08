MOP extiende servicio gratuito de grúas hasta el 10 de agosto

Para este viernes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que el cielo se presentará mayormente despejado en las primeras horas del día. Sin embargo, hacia el final de la mañana se espera nubosidad parcial, especialmente en zonas de montaña, sin probabilidad de lluvia en ese momento.

Durante la tarde, se anticipa un incremento en la nubosidad, con posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Estos fenómenos se desarrollarían inicialmente sobre la franja volcánica y, posteriormente, se extenderían hacia sectores de la cadena montañosa norte al final del día.

En horas de la noche, se prevé la formación de nuevas lluvias en los departamentos del centro y oriente del país, las cuales podrían continuar en zonas costeras y al sur de la franja volcánica occidental durante la madrugada del sábado.

El viento se mantendrá del este, con velocidades entre 9 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en zonas altas. En caso de tormentas, no se descartan ráfagas momentáneas superiores a los 45 km/h.

Las temperaturas seguirán siendo elevadas durante el día, generando un ambiente muy cálido, mientras que por la noche y la madrugada se tornarán más frescas.

Estas condiciones están influenciadas por una vaguada inmersa en el flujo acelerado del este, la cual favorecerá el desarrollo de nubosidad y eventos de lluvia entre dispersos y puntuales a lo largo del territorio nacional.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...