Nacionales
MOP extiende servicio gratuito de grúas hasta el 10 de agosto
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció este viernes que el servicio gratuito de grúas MOP Te Asiste continuará disponible en todo el país hasta el 10 de agosto.
La asistencia, que está activa las 24 horas del día, brinda apoyo a conductores que enfrenten inconvenientes mecánicos en carretera, como fallas en el motor, problemas de batería o neumáticos.
Según informó la institución, el objetivo de esta medida es brindar mayor seguridad vial y tranquilidad a los automovilistas, garantizando una respuesta oportuna ante emergencias vehiculares durante el período establecido.
Nacionales
Hombre muere tras ser atropellado en Izalco; conductor se dio a la fuga
Un hombre perdió la vida la noche del miércoles tras ser atropellado en el cantón Joya de Cerén, ubicado en el kilómetro 50 de la carretera que conecta San Salvador con Sonsonate.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se desplazaron al lugar para investigar el hecho y gestionar el tráfico vehicular, que fue reducido a un solo carril mientras se procesaba la escena.
Según información preliminar, el conductor responsable del atropello huyó del lugar sin prestar asistencia a la víctima. Las autoridades han iniciado un operativo de búsqueda para dar con el paradero del responsable.
Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente.
Nacionales
El Salvador suma seis días consecutivos sin homicidios en agosto
En lo que va del mes de agosto, El Salvador ha registrado seis días consecutivos sin homicidios, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Las fechas con cero muertes violentas corresponden al 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto de 2025.
Con estas cifras, el país acumula un total de 981 días sin homicidios durante los 62 meses de gestión del presidente Nayib Bukele, de acuerdo con el registro oficial actualizado hasta el 7 de agosto.
El Salvador ha experimentado una drástica reducción en su tasa de homicidios en los últimos años. En 2015, el país reportaba 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que al cierre de 2024 la cifra descendió a 1.9. Para este año, las proyecciones gubernamentales apuntan a cerrar con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la ejecución de estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que, según el gobierno, han sido clave para mejorar los indicadores de seguridad a nivel nacional.
Nacionales
Jornada con cielo despejado por la mañana y probabilidad de tormentas por la tarde
Para este viernes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que el cielo se presentará mayormente despejado en las primeras horas del día. Sin embargo, hacia el final de la mañana se espera nubosidad parcial, especialmente en zonas de montaña, sin probabilidad de lluvia en ese momento.
Durante la tarde, se anticipa un incremento en la nubosidad, con posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Estos fenómenos se desarrollarían inicialmente sobre la franja volcánica y, posteriormente, se extenderían hacia sectores de la cadena montañosa norte al final del día.
En horas de la noche, se prevé la formación de nuevas lluvias en los departamentos del centro y oriente del país, las cuales podrían continuar en zonas costeras y al sur de la franja volcánica occidental durante la madrugada del sábado.
El viento se mantendrá del este, con velocidades entre 9 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en zonas altas. En caso de tormentas, no se descartan ráfagas momentáneas superiores a los 45 km/h.
Las temperaturas seguirán siendo elevadas durante el día, generando un ambiente muy cálido, mientras que por la noche y la madrugada se tornarán más frescas.
Estas condiciones están influenciadas por una vaguada inmersa en el flujo acelerado del este, la cual favorecerá el desarrollo de nubosidad y eventos de lluvia entre dispersos y puntuales a lo largo del territorio nacional.