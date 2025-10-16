Principal
Cámara de seguridad capta escalofriante aparición de “niño fantasma” en Ecuador
Un perturbador video se ha viralizado en redes sociales tras mostrar la repentina desaparición de un niño en un barrio de Ecuador la noche del pasado 11 de octubre.
Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran una calle desierta antes de que un niño de aproximadamente 10 años aparezca corriendo, aparentemente persiguiendo o huyendo de dos perros. Minutos después, el menor entra en un terreno baldío sin salida y desaparece de manera inexplicable ante la cámara.
El comportamiento de los animales llamó también la atención: uno retrocede asustado mientras el otro queda inmóvil, observando el lugar donde el niño fue visto por última vez. Las autoridades aún no han emitido información oficial sobre el hecho.
Lamine Yamal entra al Top 10 de los futbolistas mejor pagados según Forbes
Camión vuelca y choca contra una ladrillera en San Vicente
Un camión volcó esta tarde sobre la carretera Panamericana, en las cercanías del municipio de Santo Domingo, San Vicente, tras ser supuestamente sacado del carril por una rastra, según el informe preliminar de las autoridades.
El vehículo terminó impactando contra una ladrillera ubicada a la orilla de la vía. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para auxiliar a los ocupantes del camión y a los trabajadores del negocio.
Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución para evitar accidentes en la zona..
Protección Civil emite alerta amarilla a nivel nacional por continuidad de lluvias
La Dirección General de Protección Civil declaró alerta amarilla en todo El Salvador ante la persistencia de las lluvias que afectan el territorio nacional. Con esta medida, queda sin efecto la alerta naranja decretada el pasado lunes 13 de octubre.
De acuerdo con el pronóstico del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las precipitaciones continuarán debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, que se mantiene cercana a las costas de Centroamérica y provoca inestabilidad atmosférica en la región, generando lluvias con actividad eléctrica.
Las autoridades exhortaron a la población a mantener la precaución, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, inundaciones y caídas de árboles, y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.