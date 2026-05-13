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Violadores de menor estarán 40 y 22 años presos
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
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El Salvador busca capacitar a 400 personas para desarrollar su programa de energía nuclear
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y director ad honorem del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear (OIPEN), Daniel Álvarez, explicó que esta última entidad es la encargada de establecer la cimentación necesaria para que El Salvador pueda contar con un programa de energía nuclear.
Álvarez señaló que uno de los pilares de este proceso es la formación de talento humano especializado y destacó que Estados Unidos está apoyando la capacitación de físicos nucleares salvadoreños como parte de este esfuerzo.
El funcionario añadió que uno de los objetivos principales del programa es fortalecer las capacidades técnicas nacionales.
«La meta es capacitar a 400 personas, para que pueda desarrollarse el programa nuclear», indicó en la entrevista que brindó esta noche a canal 10.
Asimismo, señaló que el respaldo técnico de países con experiencia en generación de energía nuclear es fundamental para que el país pueda avanzar en la incorporación de este tipo de tecnología.
«Esto va a traer inversión en infraestructura, inversión en industria y un fortalecimiento hacia la economía de El Salvador», afirmó Álvarez.
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Menores aprenden sobre seguridad vial con actividades interactivas en la plaza Gerardo Barrios
En el marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, este martes se desarrolló una jornada educativa en la plaza Gerardo Barrios, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, donde niños y adolescentes participan en actividades diseñadas para fortalecer la cultura de respeto a las normas de tránsito.
Como parte de la iniciativa, los asistentes recorrieron una alfombra de simulación vial, un espacio que recrea calles, redondeles, señales y un semáforo funcional, permitiendo a los menores familiarizarse de manera práctica con situaciones cotidianas en la vía pública.
A través de dinámicas lúdicas y ejercicios interactivos, los participantes ponen en práctica conceptos relacionados con la convivencia responsable y el respeto a la señalización vial.
«Este tipo de actividades tienen como objetivo que los niños aprendan jugando, que realicen una actividad lúdica, pero que también les sirva para llevarse esos conceptos y valores que les van a servir para convertirse en ciudadanos de bien. Esto, además, les va a ayudar a ser personas que respeten las leyes de tránsito en un futuro», expresó el titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes.
El funcionario también explicó que la experiencia busca acercar a los menores a escenarios reales de tránsito de forma segura.
« (En la alfombra) tenemos la simulación de diferentes calles, redondeles, un semáforo funcional y señales de tránsito, para que los niños aprendan sobre las diferentes normas que les van a servir en un futuro», indicó Reyes.
La alfombra de simulación vial permanecerá habilitada en la plaza Gerardo Barrios hasta el jueves 14 de mayo, en horarios de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche.
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Enjuician a red que vendía casa y carros con documentación falsa
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador inició la audiencia de vista pública contra siete imputados que integraban una estructura criminal dedicada a apropiarse ilegalmente de inmuebles y vehículos, que luego vendían a bajo precio.
«La Fiscalía solicita las penas máximas por falsedad ideológica, falsedad material, apropiación indebida, estafa agravada, lavado de dinero y de activos y agrupaciones ilícitas. Los principales líderes de esta estructura criminal ya han sido procesados y condenados previamente», indicó el fiscal del caso.
Según las investigaciones, la red está compuesta por al menos 75 personas entre civiles y pandilleros quienes falsificando documentos cometieron las estafas, afectando a varias víctimas entre los años 2015 y 2017. La audiencia se desarrolla desde el 11 de mayo hasta el 29 de este mismo mes.