México y El Salvador celebran 188 aniversario de cooperación

En el marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, este martes se desarrolló una jornada educativa en la plaza Gerardo Barrios, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, donde niños y adolescentes participan en actividades diseñadas para fortalecer la cultura de respeto a las normas de tránsito.

Como parte de la iniciativa, los asistentes recorrieron una alfombra de simulación vial, un espacio que recrea calles, redondeles, señales y un semáforo funcional, permitiendo a los menores familiarizarse de manera práctica con situaciones cotidianas en la vía pública.

A través de dinámicas lúdicas y ejercicios interactivos, los participantes ponen en práctica conceptos relacionados con la convivencia responsable y el respeto a la señalización vial.

«Este tipo de actividades tienen como objetivo que los niños aprendan jugando, que realicen una actividad lúdica, pero que también les sirva para llevarse esos conceptos y valores que les van a servir para convertirse en ciudadanos de bien. Esto, además, les va a ayudar a ser personas que respeten las leyes de tránsito en un futuro», expresó el titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes.

El funcionario también explicó que la experiencia busca acercar a los menores a escenarios reales de tránsito de forma segura.

« (En la alfombra) tenemos la simulación de diferentes calles, redondeles, un semáforo funcional y señales de tránsito, para que los niños aprendan sobre las diferentes normas que les van a servir en un futuro», indicó Reyes.

La alfombra de simulación vial permanecerá habilitada en la plaza Gerardo Barrios hasta el jueves 14 de mayo, en horarios de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

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