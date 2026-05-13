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Pandillera de MS pasará 16 años en la cárcel por extorsión
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
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El Salvador busca capacitar a 400 personas para desarrollar su programa de energía nuclear
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y director ad honorem del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear (OIPEN), Daniel Álvarez, explicó que esta última entidad es la encargada de establecer la cimentación necesaria para que El Salvador pueda contar con un programa de energía nuclear.
Álvarez señaló que uno de los pilares de este proceso es la formación de talento humano especializado y destacó que Estados Unidos está apoyando la capacitación de físicos nucleares salvadoreños como parte de este esfuerzo.
El funcionario añadió que uno de los objetivos principales del programa es fortalecer las capacidades técnicas nacionales.
«La meta es capacitar a 400 personas, para que pueda desarrollarse el programa nuclear», indicó en la entrevista que brindó esta noche a canal 10.
Asimismo, señaló que el respaldo técnico de países con experiencia en generación de energía nuclear es fundamental para que el país pueda avanzar en la incorporación de este tipo de tecnología.
«Esto va a traer inversión en infraestructura, inversión en industria y un fortalecimiento hacia la economía de El Salvador», afirmó Álvarez.
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Menores aprenden sobre seguridad vial con actividades interactivas en la plaza Gerardo Barrios
En el marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, este martes se desarrolló una jornada educativa en la plaza Gerardo Barrios, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, donde niños y adolescentes participan en actividades diseñadas para fortalecer la cultura de respeto a las normas de tránsito.
Como parte de la iniciativa, los asistentes recorrieron una alfombra de simulación vial, un espacio que recrea calles, redondeles, señales y un semáforo funcional, permitiendo a los menores familiarizarse de manera práctica con situaciones cotidianas en la vía pública.
A través de dinámicas lúdicas y ejercicios interactivos, los participantes ponen en práctica conceptos relacionados con la convivencia responsable y el respeto a la señalización vial.
«Este tipo de actividades tienen como objetivo que los niños aprendan jugando, que realicen una actividad lúdica, pero que también les sirva para llevarse esos conceptos y valores que les van a servir para convertirse en ciudadanos de bien. Esto, además, les va a ayudar a ser personas que respeten las leyes de tránsito en un futuro», expresó el titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes.
El funcionario también explicó que la experiencia busca acercar a los menores a escenarios reales de tránsito de forma segura.
« (En la alfombra) tenemos la simulación de diferentes calles, redondeles, un semáforo funcional y señales de tránsito, para que los niños aprendan sobre las diferentes normas que les van a servir en un futuro», indicó Reyes.
La alfombra de simulación vial permanecerá habilitada en la plaza Gerardo Barrios hasta el jueves 14 de mayo, en horarios de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche.
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Enjuician a red que vendía casa y carros con documentación falsa
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador inició la audiencia de vista pública contra siete imputados que integraban una estructura criminal dedicada a apropiarse ilegalmente de inmuebles y vehículos, que luego vendían a bajo precio.
«La Fiscalía solicita las penas máximas por falsedad ideológica, falsedad material, apropiación indebida, estafa agravada, lavado de dinero y de activos y agrupaciones ilícitas. Los principales líderes de esta estructura criminal ya han sido procesados y condenados previamente», indicó el fiscal del caso.
Según las investigaciones, la red está compuesta por al menos 75 personas entre civiles y pandilleros quienes falsificando documentos cometieron las estafas, afectando a varias víctimas entre los años 2015 y 2017. La audiencia se desarrolla desde el 11 de mayo hasta el 29 de este mismo mes.