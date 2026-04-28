Principal
Vicepresidente Ulloa estrecha lazos con la cooperación italiana
El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, Sr. @Antonio_Tajani, en el marco del Foro Económico Italia–América Latina, organizado por el Instituto Italo-Latino Americano (@iila_org), espacio orientado a fortalecer el diálogo político y las relaciones económicas entre ambas regiones.
Durante el intercambio, destacaron el excelente estado de las relaciones diplomáticas entre El Salvador e Italia, en el marco de la próxima conmemoración del 165.º aniversario del establecimiento de estas, a celebrarse en el mes de mayo. En ese contexto, reiteraron su firme disposición de continuar fortaleciendo el diálogo político y profundizar la cooperación bilateral en áreas de interés común.
En materia económica, abordaron los posibles intercambios comerciales y de inversión, resaltando el dinamismo de los vínculos entre Italia y América Latina, así como las perspectivas de ampliación en sectores estratégicos como industria, manufactura, energía e innovación tecnológica.
Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa compartió los cambios registrados en El Salvador en materia de estabilidad, seguridad y fortalecimiento institucional, factores que inciden favorablemente en el clima de inversión y en las perspectivas de desarrollo económico del país, particularmente en sectores como infraestructura estratégica, turismo e innovación.
Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre posibles iniciativas de cooperación, incluyendo el ámbito de la diplomacia jurídica, como un eje orientado a profundizar la relación bilateral y fortalecer los espacios de colaboración técnica e institucional.
Finalmente, el Vicemandatario salvadoreño extendió una cordial invitación al Vicepresidente, Sr. Antonio Tajani, para realizar una visita a El Salvador, a fin de conocer de primera mano la nueva realidad del país.
Las autoridades reafirmaron su interés mutuo en continuar consolidando una agenda bilateral dinámica, con énfasis en la promoción del comercio, la cooperación técnica y el desarrollo
Empresarial
Banco CUSCATLAN y el TEC de Monterrey traen a El Salvador el Summit de empresas familiares
Con el objetivo de potenciar el crecimiento de las empresas familiares que enfrentan día a día nuevos y grandes retos, Banco CUSCATLAN reafirma su compromiso con su desarrollo al realizar el Family Business Summit El Salvador 2026, un espacio diseñado para fortalecer la continuidad, liderazgo y sostenibilidad de este segmento estratégico.
“En Banco CUSCATLAN creemos en la pequeña y mediana empresa, por ello, impulsamos iniciativas que fortalecen su crecimiento, profesionalización y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos del entorno empresarial. En tal sentido, decidimos traer al país de la mano de ALTAG el Family Business Summit 2026, porque brindará herramientas prácticas, modelos aplicables y estrategias claras para fortalecer el futuro de tu empresa familiar”, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLAN.
El Family Business Summit 2026, que se llevará a cabo el 2 de junio en el Hotel Sheraton Presidente y reunirá a expertos internacionales, empresarios y líderes locales, orientará a los empresarios en los principales desafíos que enfrentan las empresas familiares para asegurar la continuidad de su legado familiar, brindar herramientas claras para una sucesión ordenada y generacionalmente sólida, elevar la profesionalización del negocio, brindar roles definidos, estructura moderna y una gestión que impulsa resultados y fortalece el gobierno corporativo.
“Entre los principales retos que identificamos como institución financiera en las empresas familiares, están la confusión entre relaciones familiares y decisiones empresariales, conflicto de liderazgo y poder, falta de profesionalización, ausencia de un plan de sucesión gestión financiera inadecuada, resistencia al cambio e innovación entre otros que frena el desarrollo de las empresas”, sostuvo Santiago Díaz, Gerente Segmento PYME Banco CUSCATLAN.
De acuerdo a datos recientes, las empresas familiares están conformadas por un 45% de miembros de la primera generación, 53% entre la segunda y tercera generación y un 2% de la cuarta generación. Además, solo el 15% cuenta con un plan definido de sucesión, lo que evidencia la necesidad de generar espacios de formación y discusión estratégica que permitan garantizar su continuidad y crecimiento sostenible en el tiempo.
Principal
El Salvador mantiene los precios de combustibles más bajos de la región
Mientras que en países como Guatemala y Costa Rica los combustibles superan los $5 por galón, en El Salvador los precios se mantienen por debajo de esa cifra, gracias a un sólido esquema de fijación de precios por parte del Gobierno en las tres zonas del país.
Esto a pesar de que la situación geopolítica en Oriente Medio sigue empujando los precios de los hidrocarburos al alza a escala mundial.
Según la tabla anunciada ayer por la Dirección General de Energía Hidrocarburos y Minas (DGEHM), los precios de la gasolina superior se fijaron en $4.63 para la zona central; $4.64 para occidente y el mismo precio para oriente. Mientras que la regular en $4.30 para la zona central y $4.31 para occidente y oriente.
Por su parte, el diésel se fijó en $4.37 para las tres zonas del país, según la autoridad correspondiente. Cabe aclarar que es tos precios estarán vigentes desde este día hasta el 28 de mayo.
En cuanto al área centroamericana, en Guatemala se dio a conocer que la gasolina regular tiene un costo de $5.05, la superior $5.18 y el diésel $5.35.
En Costa Rica, el costo de la gasolina superior alcanza los $5.14, la regular $5.11 y el diésel $4.60, mientras las autoridades buscan mitigar el impacto mediante políticas de abastecimiento y comunicación al consumidor.
De acuerdo con el medio «El Comercio», la Refinadora Costarricense de Petróleo trata de amortiguar el impacto asegurando que, a pesar de la subida de los precios, es poco probable que haya un desabastecimiento.
En Honduras, la gasolina regular tiene un costo de $4.80, la superior $5.23 y el diésel $5.33. En Nicaragua, la situación se torna similar al resto de los países, puesto que la gasolina regular tiene un costo de $4.94, la superior $5.06 y el diésel alcanzó los $4.47.
En el caso hondureño, el mercado ya suma 14 alzas consecutivas que, según medios locales, han sido amortiguadas por el subsidio parcial denominado apoyo económico temporal.
En Panamá, la situación se torna similar, con precios que van desde $4.44 hasta $5.18 por el diésel; mientras que en Belice el costo es de $7.27 para las gasolinas y $7.24 para el galón de diésel.
Según la DGEHM, la tensión en el estrecho de Ormuz, en Irán, aumenta la prima de riesgo de los hidrocarburos de Oriente Medio, manteniendo alzas en los precios internacionales.
Asimismo, menciona que las amena zas en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, por parte de los hutíes en Yemen, genera presión al alza en los precios de los hidrocarburos a escala global.
Además, indica que la disminución sostenida de inventarios de gasolina y diésel en Estados Unidos, reportada por la Agencia Internacional de Energía (AIE), genera tensión al alza en los precios internacionales, que se mantienen a la expectativa de las conversaciones entre Estados Unidos, Irán e Israel.
Principal
El Fonat fortalece la seguridad vial con nuevo comité escolar en La Libertad
El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) continúa fortaleciendo la cultura de prevención en los centros educativos del país, mediante la conformación de un nuevo Comité Escolar de Seguridad Vial en el Complejo Educativo Caserío La Pedrera, cantón La Perla, en el departamento de La Libertad, con el apoyo de la Policía Nacional Civil de Seguridad Vial (PNCSV).
Como parte de esta iniciativa, también entregaron un kit de seguridad vial, beneficiando a 343 estudiantes, quienes ahora contarán con herramientas que les permitirán desplazarse de forma más segura en los alrededores de su centro escolar.
Estas acciones forman parte del compromiso del Fonat por promover entornos más seguros y fomentar una cultura de responsabilidad vial desde la niñez, contribuyendo así a la reducción de accidentes de tránsito en el país.