Principal
Obras de mitigación en carretera a Apulo alcanzan 95 % de avance
Las obras de protección y mitigación que se ejecutan en la carretera a Apulo, en el distrito de Ilopango, San Salvador Este, reportan un 95 % de avance, según confirman las autoridades salvadoreñas.
En el lugar, se formó una cárcava debido a las lluvias registradas el año pasado, afectando el acceso principal hacia este sector, en donde circulan más de 2 mil vehículos diariamente. Debido a esta problemática, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) iniciaron labores para educir riesgos y garantizar una vía segura.
«Nos encontramos en la fase final de esta intervención, con un 95 % de avance, a pocos días de concluir una obra clave en el cantón Dolores Apulo», detalló el director de Fovial, Alex Beltrán.
La intervención abarca más de 1,000 metros cuadrados, donde se han realizado obras de protección para estabilizar el terreno, se han anclado estructura metálica, además de lanzado de concreto y sistemas que permiten controlar la humedad en el talud.
«Esta intervención representa una inversión de más de $600,000, recursos que se traducen en obras concretas para reducir riesgos y proteger a la población», detalló el titular del MOP, Romeo Rodríguez.
Los trabajos realizados forman parte del Plan Nacional de Mitigación, con el que se busca la reducción de riesgos en época de invierno.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
Principal
Vicepresidente Ulloa estrecha lazos con la cooperación italiana
El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, Sr. @Antonio_Tajani, en el marco del Foro Económico Italia–América Latina, organizado por el Instituto Italo-Latino Americano (@iila_org), espacio orientado a fortalecer el diálogo político y las relaciones económicas entre ambas regiones.
Durante el intercambio, destacaron el excelente estado de las relaciones diplomáticas entre El Salvador e Italia, en el marco de la próxima conmemoración del 165.º aniversario del establecimiento de estas, a celebrarse en el mes de mayo. En ese contexto, reiteraron su firme disposición de continuar fortaleciendo el diálogo político y profundizar la cooperación bilateral en áreas de interés común.
En materia económica, abordaron los posibles intercambios comerciales y de inversión, resaltando el dinamismo de los vínculos entre Italia y América Latina, así como las perspectivas de ampliación en sectores estratégicos como industria, manufactura, energía e innovación tecnológica.
Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa compartió los cambios registrados en El Salvador en materia de estabilidad, seguridad y fortalecimiento institucional, factores que inciden favorablemente en el clima de inversión y en las perspectivas de desarrollo económico del país, particularmente en sectores como infraestructura estratégica, turismo e innovación.
Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre posibles iniciativas de cooperación, incluyendo el ámbito de la diplomacia jurídica, como un eje orientado a profundizar la relación bilateral y fortalecer los espacios de colaboración técnica e institucional.
Finalmente, el Vicemandatario salvadoreño extendió una cordial invitación al Vicepresidente, Sr. Antonio Tajani, para realizar una visita a El Salvador, a fin de conocer de primera mano la nueva realidad del país.
Las autoridades reafirmaron su interés mutuo en continuar consolidando una agenda bilateral dinámica, con énfasis en la promoción del comercio, la cooperación técnica y el desarrollo
Empresarial
Banco CUSCATLAN y el TEC de Monterrey traen a El Salvador el Summit de empresas familiares
Con el objetivo de potenciar el crecimiento de las empresas familiares que enfrentan día a día nuevos y grandes retos, Banco CUSCATLAN reafirma su compromiso con su desarrollo al realizar el Family Business Summit El Salvador 2026, un espacio diseñado para fortalecer la continuidad, liderazgo y sostenibilidad de este segmento estratégico.
“En Banco CUSCATLAN creemos en la pequeña y mediana empresa, por ello, impulsamos iniciativas que fortalecen su crecimiento, profesionalización y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos del entorno empresarial. En tal sentido, decidimos traer al país de la mano de ALTAG el Family Business Summit 2026, porque brindará herramientas prácticas, modelos aplicables y estrategias claras para fortalecer el futuro de tu empresa familiar”, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLAN.
El Family Business Summit 2026, que se llevará a cabo el 2 de junio en el Hotel Sheraton Presidente y reunirá a expertos internacionales, empresarios y líderes locales, orientará a los empresarios en los principales desafíos que enfrentan las empresas familiares para asegurar la continuidad de su legado familiar, brindar herramientas claras para una sucesión ordenada y generacionalmente sólida, elevar la profesionalización del negocio, brindar roles definidos, estructura moderna y una gestión que impulsa resultados y fortalece el gobierno corporativo.
“Entre los principales retos que identificamos como institución financiera en las empresas familiares, están la confusión entre relaciones familiares y decisiones empresariales, conflicto de liderazgo y poder, falta de profesionalización, ausencia de un plan de sucesión gestión financiera inadecuada, resistencia al cambio e innovación entre otros que frena el desarrollo de las empresas”, sostuvo Santiago Díaz, Gerente Segmento PYME Banco CUSCATLAN.
De acuerdo a datos recientes, las empresas familiares están conformadas por un 45% de miembros de la primera generación, 53% entre la segunda y tercera generación y un 2% de la cuarta generación. Además, solo el 15% cuenta con un plan definido de sucesión, lo que evidencia la necesidad de generar espacios de formación y discusión estratégica que permitan garantizar su continuidad y crecimiento sostenible en el tiempo.