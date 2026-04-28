Obras de mitigación en carretera a Apulo alcanzan 95 % de avance

El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, Sr. @Antonio_Tajani, en el marco del Foro Económico Italia–América Latina, organizado por el Instituto Italo-Latino Americano (@iila_org), espacio orientado a fortalecer el diálogo político y las relaciones económicas entre ambas regiones.

Durante el intercambio, destacaron el excelente estado de las relaciones diplomáticas entre El Salvador e Italia, en el marco de la próxima conmemoración del 165.º aniversario del establecimiento de estas, a celebrarse en el mes de mayo. En ese contexto, reiteraron su firme disposición de continuar fortaleciendo el diálogo político y profundizar la cooperación bilateral en áreas de interés común.

En materia económica, abordaron los posibles intercambios comerciales y de inversión, resaltando el dinamismo de los vínculos entre Italia y América Latina, así como las perspectivas de ampliación en sectores estratégicos como industria, manufactura, energía e innovación tecnológica.

Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa compartió los cambios registrados en El Salvador en materia de estabilidad, seguridad y fortalecimiento institucional, factores que inciden favorablemente en el clima de inversión y en las perspectivas de desarrollo económico del país, particularmente en sectores como infraestructura estratégica, turismo e innovación.

Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre posibles iniciativas de cooperación, incluyendo el ámbito de la diplomacia jurídica, como un eje orientado a profundizar la relación bilateral y fortalecer los espacios de colaboración técnica e institucional.

Finalmente, el Vicemandatario salvadoreño extendió una cordial invitación al Vicepresidente, Sr. Antonio Tajani, para realizar una visita a El Salvador, a fin de conocer de primera mano la nueva realidad del país.

Las autoridades reafirmaron su interés mutuo en continuar consolidando una agenda bilateral dinámica, con énfasis en la promoción del comercio, la cooperación técnica y el desarrollo

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