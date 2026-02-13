Internacionales
Una obra del siglo XIX sufre daños por una fuga de agua en el Louvre
Tras un robo, huelgas y un escándalo por fraude en la venta de entradas, el museo del Louvre de París anunció el viernes que un techo pintado del siglo XIX sufrió daños por una fuga de agua en su ala más visitada.
Según informó el museo, durante la noche fue necesaria la intervención de los bomberos tras la rotura de una tubería en el ala Denon, donde se encuentran algunas de las obras más emblemáticas de la pinacoteca, incluida la Mona Lisa.
No obstante, la sala que alberga la obra maestra de Leonardo Da Vinci no sufrió daños, precisó el museo.
La fuga afectó a la sala 707, que alberga obras de arte italianas de los siglos XV y XVI.
«El agua alcanzó un techo pintado por Charles Meynier, que data de 1819. Los bomberos intervinieron de inmediato y la fuga fue contenida poco después de la medianoche», indicó la dirección del Louvre en un comunicado transmitido a la AFP.
Este nuevo incidente tuvo lugar un día después de que saliera a la luz un fraude millonario en la venta de boletos, en el que presuntamente están implicados dos empleados del museo y varios guías turísticos.
El museo más visitado del mundo está en el ojo del huracán desde un espectacular robo de joyas de la Corona valoradas en más de 100 millones de dólares en octubre. Un mes más tarde, el establecimiento tuvo que cerrar una galería debido al deterioro del edificio.
Desde mediados de diciembre, el personal del museo convocó múltiples huelgas para exigir mejoras en las condiciones laborales en la pinacoteca, que recibió nueve millones de visitantes el año pasado.
Internacionales
Tres muertos y miles de hogares sin electricidad tras el paso de un temporal por Francia y España
Los fuertes vientos y las intensas lluvias arrancaron árboles, inundaron carreteras, y obligaron a cancelar vuelos, trenes y ferris el jueves, provocando el caos en las carreteras del sur de Francia, el norte de España y algunas zonas de Portugal.
Las autoridades españolas informaron de la muerte de una mujer por el derrumbe del techo de un almacén industrial en Barcelona.
Las autoridades francesas confirmaron el viernes la muerte de una persona al caer de una escalera en su jardín, un día después de que un camionero falleciera al estrellarse un árbol contra el parabrisas de su vehículo.
Decenas de personas más resultaron heridas en incidentes relacionados con el clima en España, y un viaducto en Portugal se derrumbó parcialmente debido a las inundaciones.
Los meteorólogos franceses estimaron que la borrasca Nils fue «inusualmente fuerte», y la distribuidora eléctrica francesa Enedis movilizó a unos 3.000 trabajadores para restablecer el suministro eléctrico a los hogares.
A las 06H00 (05H00 GMT) del viernes, Enedis había restaurado el servicio del 50 % de los 900.000 clientes que se habían quedado sin electricidad, informó la compañía.
Los vecinos de las zonas afectadas por la borrasca se vieron sorprendidos por su ferocidad.
En Barcelona y alrededores, donde el jueves se suspendieron las clases y las actividades al aire libre, los fuertes vientos arrancaron árboles y hasta farolas, y una de ellas provocó traumatismos graves a una mujer.
«Por la noche se oía cómo se levantaban las tejas y los contenedores de basura rodaban por la calle; era una locura», explicó Eugenie Ferrier, de 32 años, del pueblo francés de Roaillan, cerca de Burdeos, en el suroeste.
Internacionales
Dos muertos y un herido por tiroteo en una universidad en el sur de Estados Unidos
Dos personas murieron y una resultó herida en un tiroteo ocurrido la noche del jueves en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos, informó esa institución.
El centro educativo aseguró que su campus fue cerrado a las 21H15 locales del jueves (02H15 GMT del viernes) tras recibir un aviso sobre disparos en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites.
«Las autoridades de la universidad aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida», añadió la institución en un comunicado. «El campus permanece cerrado», reiteró.
Las autoridades universitarias no informaron tampoco de si se había detenido a alguien en relación con el tiroteo.
Señalaron que las fuerzas del orden locales estaban ayudando a la universidad «a patrullar el campus y sus alrededores» y que las clases del viernes fueron canceladas.
El campus de esta universidad ya fue escenario de dos tiroteos en octubre, incluyendo uno en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que causó la muerte de una persona y dejó herida a otra, según informó la cadena ABC News.
Este incidente se produce pocos días después de que una joven de 18 años matara a ocho personas en una escuela secundaria de Columbia Británica, en Canadá.
Es también el último de una larga serie de ataques a escuelas y centros educativos en Estados Unidos, donde los intentos de restringir el acceso a las armas de fuego se enfrentan a un estancamiento político.
Internacionales
Localizados dos jabalíes con peste porcina africana fuera de la zona de alto riesgo por el brote en España
Las autoridades catalanas informaron de la localización de 13 jabalíes contagiados por el brote de peste porcina africana declarado en España, dos de los cuales se encontraban fuera, por primera vez, de la zona de alto riesgo delimitada tras conocerse el foco el pasado noviembre cerca de Barcelona.
«De los 13 casos, 11 se encuentran dentro de la zona de alto riesgo, pero dos de los casos corresponden a jabalíes localizados muertos en el municipio de Molins de Rei (…), municipio que hasta ahora quedaba fuera del perímetro de alto riesgo», indicó este viernes el Departamento catalán de Agricultura en un comunicado.
Desde finales de noviembre, fueron localizados más de un centenar de jabalíes contagiados en la zona boscosa cercana a Barcelona donde se declaró el brote de esta enfermedad hemorrágica viral, inofensiva para los humanos, que no se detectaba en España desde 1994.
Esta es la primera vez, sin embargo, que aparecen jabalíes contagiados fuera del perímetro de alto riesgo, que comprende los seis kilómetros alrededor del punto de los primeros positivos.
Los nuevos municipios afectados pasarán a integrar ahora este primer radio, que cuenta con mayores restricciones para actividades en el medio natural, según indicó el responsable catalán de agricultura Óscar Ordeig.
«Tenemos la zona de alto riesgo, que hasta ahora estaba integrada por 12 municipios, y hoy haremos una resolución (…) para ampliarla a Molins de Rei y el Papiol», explicó a los periodistas.
El origen del brote en España de esta enfermedad con una tasa de mortalidad cercana al 100 % para cerdos y jabalíes todavía no está claro.
Las pesquisas dieron un vuelco a comienzos de diciembre cuando el Ministerio español de Agricultura anunció que no excluía la hipótesis de una fuga de un centro de investigación, después de que el laboratorio de referencia de la UE secuenciara el genoma del virus encontrado y determinara que era una cepa «muy similar» a una que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales para estudios.
Todas las miradas se pusieron entonces sobre un laboratorio de investigación situado cerca de la zona donde aparecieron los primeros positivos, que llegó a ser registrado por la policía en diciembre.
Sin embargo, los análisis genómicos presentados después por el ejecutivo regional descartaron esta posibilidad, al igual que un informe publicado recientemente por el Ministerio español de Agricultura.