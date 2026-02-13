Jetset
Hollywood acusa a la IA Seedance de infracción «masiva» de derechos de autor
La asociación de los grandes estudios de Hollywood acusa al servicio chino de generación de videos Seedance de utilizar obras estadounidenses protegidas por derechos de autor «a escala masiva», tras la difusión de un video viral que muestra una pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt.
Creado por ByteDance, que también posee TikTok, Seedance 2.0 produjo imágenes que circularon masivamente en internet, con estos dos conocidos actores peleando, u otras escenas realistas de superhéroes y personajes de videojuegos.
«En un solo día, el software chino de IA Seedance 2.0 incurrió en un uso no autorizado de obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a escala masiva», escribe Charles H. Rivkin, presidente de la Motion Picture Association, que representa, entre otros, los intereses de Disney, Universal, Warner y Netflix.
Publicado en la madrugada del viernes, este comunicado llega después de la difusión desde el martes de un video generado con inteligencia artificial que muestra una pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise en la azotea de un edificio.
El nuevo modelo de creación de video Seedance 2.0 acaba de lanzarse en una versión de prueba limitada en China, pero imágenes hiperrealistas ya inundan las redes sociales.
«Al lanzar un servicio que opera sin garantías sustanciales contra la falsificación, ByteDance desprecia el derecho de autor bien establecido que protege los derechos de los creadores y sostiene a millones de empleos estadounidenses», según el comunicado.
Compañía Nacional de Danza llevará «Caleidoscopio» y «Pedro y El Lobo» al Palacio Nacional
La Compañía Nacional de Danza presentará esta semana dos espectáculos en el Palacio Nacional, como parte de una agenda cultural pensada para el disfrute de toda la familia en el Centro Histórico de San Salvador.
Bajo el título «Caleidoscopio», los artistas ofrecerán una propuesta que convierte el movimiento en emoción y que promete llenar de vida uno de los espacios más emblemáticos del país.
La presentación se realizará este jueves 12 y el domingo 15 de febrero, a las 6:30 p. m., en el Palacio Nacional.
Asimismo, el sábado 14 de febrero, a las 7:00 de la noche presentarán «Pedro y el Lobo», una adaptación escénica que combina música y teatro para dar vida al clásico cuento.
Ambos espectáculos, que se desarrollarán en el Palacio Nacional, cuentan con tarifa de ingreso.
Implementan dispositivo vial especial por residencia de Shakira en El Salvador
Autoridades salvadoreñas implementarán un amplio dispositivo de seguridad vial y control de tráfico en los alrededores del estadio Jorge «El Mágico» González durante las presentaciones de la cantante colombiana Shakira, programadas para este jueves y el fin de semana del 14 y 15 de febrero, en horarios de 3:00 p.m. a 11:00 p.m., según informó el Viceministerio de Transporte (VMT).
El plan contempla circulación controlada y restricciones parciales en vías clave del sector. Entre los puntos intervenidos figura la 49 avenida Sur, donde se cerrará un carril, además de accesos cercanos a la Alameda Roosevelt, avenida Olímpica, 6-10 calle Poniente, 12 calle Poniente y 25 avenida Sur, arterias que rodean el estadio y concentran alto flujo vehicular en eventos masivos.
El VMT pidió a conductores y peatones atender las indicaciones de gestores de tráfico y señalización temporal. Las medidas buscan evitar congestionamientos en una zona que conecta con corredores estratégicos hacia el bulevar de Los Héroes, Salvador del Mundo y la zona de centros comerciales cercanos.
El dispositivo se enmarca en el operativo especial desplegado por el Gobierno para los conciertos de la artista, que prevé la movilización de miles de asistentes por jornada. Más de 2,000 personas entre gestores, seguridad y personal logístico participan en la gestión del tráfico durante los eventos.
Las autoridades reiteraron que el objetivo es garantizar movilidad segura antes y después de los conciertos, en un espectáculo que ha generado alta demanda de asistencia y fuerte movimiento en la capital salvadoreña.
A Kurt Cobain lo mataron, según investigación forense independiente
Una nueva investigación forense independiente reavivó el debate sobre la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain, ocurrida en 1994, al sostener que el caso podría tratarse de un homicidio y no de un suicidio, versión que sigue siendo la oficial. De acuerdo con «El Tiempo de Colombia», el equipo privado que revisó la autopsia y los registros de la escena concluyó que existen inconsistencias con la determinación original realizada por las autoridades estadounidenses en 1994.
Entretanto, información del «Daily Mail», indica que el grupo forense liderado por el especialista Brian Burnett sostiene que el músico habría sido obligado a consumir grandes dosis de heroína para incapacitarlo antes del disparo fatal. La investigación indica que algunos hallazgos, como daños en cerebro e hígado y líquido en los pulmones, serían más compatibles con sobredosis prolongada que con una muerte instantánea por arma de fuego.
El estudio —publicado en una revista científica forense— presenta diez puntos de evidencia que sugieren la intervención de terceros y la posible manipulación de la escena, incluyendo la colocación del arma y la supuesta falsificación de la nota de despedida. La investigadora Michelle Wilkins afirmó al «Daily Mail» que tras revisar los datos, Burnett concluyó: «Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto».
Sin embargo, la Oficina del Médico Forense del Condado de King reiteró que la investigación original fue completa y que, hasta ahora, no existen pruebas nuevas que justifiquen reabrir el caso, mientras la Policía de Seattle mantiene la conclusión de suicidio, detalla el periódico «Vanguardia».
La controversia ha sido amplificada por nuevos reportes mediáticos internacionales. El «Economic Times» y otros medios internacionales, sostienen que el informe privado no tiene carácter oficial, pero ha reactivado el debate público sobre uno de los casos más discutidos en la historia del rock, más de tres décadas después de la muerte del artista.