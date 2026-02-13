Principal
Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas
El vicepresidente Félix Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas del derecho del trabajo ante la inteligencia artificial, organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” en la República Dominicana.
En su intervención, el Vicepresidente Ulloa reflexionó sobre la evolución tecnológica de la humanidad, desde las revoluciones industriales hasta la actual revolución algorítmica, señalando que, a diferencia de los procesos anteriores, hoy los algoritmos comienzan a sustituir funciones cognitivas propias del ser humano. Este escenario, plantea un desafío central para el derecho laboral contemporáneo: cómo garantizar la dignidad humana.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones laborales, modernizar la administración del trabajo frente a nuevas formas de empleo y capacitar a jueces, abogados y operadores jurídicos ante los desafíos tecnológicos emergentes. “La justicia laboral continúa siendo el último resguardo de la dignidad humana frente a los abusos dentro del entorno económico, corporativo o tecnológico”, señaló.
El Vicemandatario, también hizo un llamado a avanzar hacia una gobernanza latinoamericana del trabajo digital, mediante la construcción de estándares regionales compatibles que permitan garantizar condiciones de protección equivalentes para los trabajadores en toda la región. Finalmente, reiteró el compromiso de El Salvador con una visión de la tecnología al servicio del desarrollo y la protección de derechos, promoviendo políticas públicas que integren innovación y justicia social en el ámbito laboral.
Durante la jornada, el Vicepresidente Ulloa, fue distinguido con una medalla de reconocimiento por su trayectoria y aportes al fortalecimiento del derecho laboral y la institucionalidad democrática en la región.
El evento, desarrollado en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, reunió a destacadas personalidades, entre ellas el Rector de la Universidad UFHEC, Sr. Alberto Ramírez Cabral; la Presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Romana y Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sra. Cleopatra González Almonte; el Ministro de Trabajo de la República Dominicana, Sr. Eddy Olivares Ortega, entre otras figuras del ámbito académico y jurídico.
Confirman que voraz incendio en el centro de San Salvador no dejó lesionados
Autoridades del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) confirmó que el voraz incendio originado un incendio estructural registrado en una bodega de electrodomésticos ubicada sobre la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, la tarde del jueves, no dejó a ninguna persona lesionada.
Fue el subteniente del CBES, Amir Osorio, quien confirmó que el siniestro no dejó víctimas.
“Se realizó una extinción de incendio estructural, nivel dos. Recibimos la llamada a eso de las 3:35 p. m., llegamos al lugar y brindamos una respuesta eficaz. Pudimos controlar el incendio cerca de cinco minutos después haber llegado a la escena y posteriormente nos hemos quedado realizando maniobras de ventilación, remoción de escombros y liberando el edificio de todo el calor que se había acumulado”, agregó el subteniente Osorio.
Osorio añadió que, tras controlar por completo las llamas, trabajarían en el lugar para indagar qué originó el fuego.
Internacionales -deportes
Atlético de Madrid humilla 4-0 al Barça y se acerca a la final de Copa
El Atlético de Madrid dio un paso de gigante para disputar la final de la Copa del Rey al golear este jueves por 4-0 al FC Barcelona, que deberá apelar a la épica para remontar la eliminatoria en el Camp Nou.
Una cantada del cancerbero Joan García, que no controló el balón con el pie tras un pase sencillo de Eric García (7′), significó el primer gol de los hombres del Cholo Simeone.
Luego, el francés Antoine Griezmann (14′) y el nigeriano Ademola Lookman (33′) ampliaron la diferencia en el Metropolitano, antes de que el argentino Julián Álvarez (45+2′) volviera a ver portería once partidos después.
De manera sorprendente, el VAR revisó durante más de cinco minutos un gol de Pau Cubarsí (52′), que acabó siendo anulado por fuera de juego del polaco Robert Lewandowski.
Ya en el último tramo, el conjunto culé se quedó con uno menos por la expulsión por roja directa a Eric García (84′) por una entrada a destiempo a Álex Baena.
Con este triunfo, el Atlético se adjudicó muchas opciones de jugar la final contra el vencedor de la eliminatoria entre el Athletic Club y la Real Sociedad, con triunfo txuriurdin en la ida en San Mamés.
Los pupilos de Diego Simeone zarandearon desde el inicio a un Barça irreconocible que tardó más de media en hora en entrar en el juego.
Giuliano Simeone dio el primer aviso en el 3, pero su disparo a bocajarro acabó despejado por el portero azulgrana con brillantez. A partir de ahí, llegó la fiesta rojiblanca.
Un error garrafal del arquero catalán supuso el primer revés de los pupilos de Hansi Flick, totalmente superaron en la primera parte.
Primero Griezmann definió a la perfección con la zurda en una transición magistral de los colchoneros y, después de varias ocasiones peligrosas, el flamente fichaje, el niegeriano Ademola Lookman, que ya había marcado en cuartos ante el Betis, anotó el tercero de nuevo al contraataque.
Ante la avalancha rojiblanca, Hansi Flick movió el banquillo y dio entrada a Lewandowski (37′) por Marc Casado, pero el movimiento no dio los frutos deseados.
Álvarez rompe su sequía
Justo antes del descanso, Álvarez cortó su sequía goleadora en un nuevo contragolpe en el que Lookman asistió al argentino para que perforara la red.
Tras la reanudación, el cuadro barcelonista despertó y llegó la polémica. Cubarsí empujó un balón al fondo de la red después de un rechace que tocó Lewandowski. Al final, el colegiado señaló posición antirreglamentaria del atacante polaco.
El Barça no bajó los brazos, pero Lamine Yamal apenas tenía incidencia en el juego y Flick metió al uruguayo Ronald Araujo y al portugués Joao Cancelo por Cubarsí y Alejandro Balde.
Fue una noche de pesadilla para el Barça, que recuerda la fragilidad de un equipo que deberá obrar un milagro si quiere conservar sus opciones de revalidar el triplete nacional (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España) logrado la pasada temporada.
Internacionales
Trump recibirá a presidentes latinoamericanos aliados en Miami el 7 de marzo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el mes próximo, la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace poco más de un año.
Un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, reveló el miércoles a la AFP que la cita entre los presidentes latinoamericanos y Trump se realizará el 7 de marzo.
Todos esos líderes son más o menos cercanos al mandatario republicano, que ha hecho de las relaciones con sus vecinos del Sur un eje inesperado de su política exterior.
América Latina y el Caribe es la zona a vigilar imperativamente ante un nuevo orden mundial en el que China es el rival a batir, en opinión de Trump.
China lleva lustros invirtiendo en la región, y Trump quiere revertir esa tendencia.
Fiel a su particular visión personalista de la política, Trump es capaz, sin embargo, de dar giros inesperados, como sus conversaciones telefónicas con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o la acogida que dispensó la semana pasada al líder colombiano, Gustavo Petro, tras meses de insultos mutuos.
Del grupo inicial de mandatarios que acudirá a Miami, el argentino Javier Milei es el más cercano ideológicamente, y es el líder que más veces ha visto a Trump, empezando por las propias festividades que organizó el republicano tras su histórica victoria electoral de noviembre de 2024.
Argentina ha recibido ayuda financiera del Tesoro estadounidense, ha firmado un tratado de libre comercio y está dispuesto a acrecentar esa relación con la apertura a la inversión del vecino del Norte en sus yacimientos de tierras raras, una de las recurrentes de Trump.
Milei acudirá previsiblemente luego a la Argentina Week organizada a partir del 9 de marzo en Nueva York, una cita de negocios para atraer inversiones.
El salvadoreño Nayib Bukele es otro aliado clave porque decidió colaborar desde el primer momento con la dura política antimigratoria de Trump.
El Salvador acoge regularmente aviones con migrantes ilegales e incluso ha aceptado ingresar en sus cárceles de alta seguridad a los que tienen historiales criminales graves.
Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador, y Nasry «Tito» Asfura, de Honduras, son líderes decididos a imitar en parte el modelo de seguridad ciudadana de Bukele, aunque cada uno de ellos tiene sus propias prioridades respecto a Washington.
Asfura fue recibido el pasado sábado por Trump en Florida.
Estados Unidos además le dio todo su respaldo en el largo y controvertido conteo de votos, que puso a prueba el sistema electoral hondureño.
Asfura está dispuesto a colaborar en temas de combate al narcotráfico y migratorios, pero tiene también un objetivo: lograr que Trump revierta el fin del estatuto de protección temporal (TPS) que benefició a miles de hondureños durante años.
Ecuador, con su petróleo e insumos como el café, y Bolivia, con sus grandes yacimientos de minerales, tienen también bazas a jugar ante el presidente estadounidense, que se ha autoproclamado «líder» de la región.
Trump incluso ha rebautizado la famosa Doctrina Monroe, de intervención en la región, como Doctrina Donroe, y la ha erigido como su estrategia de seguridad nacional.
El continente debía celebrar una Cumbre de las Américas en 2025 en República Dominicana, pero queda pospuesta sin fecha definida.