Principal
Totalizan más de 440 escuelas renovadas antes de finalizar el 2025
Gracias a las acciones ejecutadas por el gobierno de El Salvador mediante el programa Dos Escuelas por Día, suman ya 444 escuelas intervenidas a nivel nacional, beneficiando a los alumnos y personal docente y administrativo de las localidades.Historia
Actualmente, la intervención número 443 se desarrolla en el Centro Escolar Caserío San Cristóbal, ubicado en el cantón Lomas de Ramos, distrito de Guazapa, en San Salvador Norte, con acciones que promueven el desarrollo integral de los niños en espacios adecuados, limpios y modernos.
Por su parte, la intervención número 444 se ejecuta en estos momentos enel Centro Escolar Sector La Bomba, Cantón El Zacamil, ubicado en Guazapa, San Salvador Norte, dando honor al nombre del programa, y avanzando con paso firme hacia la transformación del sistema educativo.
Este programa pretende mejorar el 100% de las escuelas públicas a nivel nacional, comenzando con la oinfraestructura y continuando con la calidad académica, buscando así que los niños y adolescentes tengan mejores oportunidades reales al llegar a una edad adulta.
Internacionales -deportes
A 12 años del accidente que cambió la vida de Michael Schumacher
Este 29 de diciembre se cumplen 12 años del grave accidente de esquí que sufrió Michael Schumacher en los Alpes franceses en 2013.
El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 permanece alejado de la vida pública, mientras su familia mantiene estricta privacidad sobre su estado de salud.
A lo largo de los años, Schumacher ha recibido múltiples homenajes por su legado deportivo, siendo recordado como uno de los pilotos más exitosos e influyentes en la historia del automovilismo.
Desde su accidente, la familia Schumacher ha agradecido en reiteradas ocasiones el apoyo de los aficionados y del mundo del deporte, destacando el respeto por la intimidad como una forma de proteger al expiloto.
Su esposa Corinna y sus hijos han sido clave en preservar su legado y en continuar vinculados a iniciativas solidarias y deportivas.
Internacionales
Contabilizan más de 13 muertos tras descarrilamiento de Tren Interoceánico
Durante la mañana del domingo recién pasado, un trágico accidente tuvo lugar en la comunidad de Nizanda, Oaxa, México, cuando el Tren Interoceánico que transportaba a 250 personas se descarriló, dejando devastación a su paso.
Como resultado del accidente vial, al menos 13 personas perdieron la vida, 98 más heridos, y 36 personas hospitalizadas, entre ellas 5 de gravedad.
A pesar que las autoridades declararon que fue un accidente simple, diversas opiniones surgen al respecto, ya que desde su construcción en 2023 diversos expertos señalaron la baja calidad de los materiales y el mal estado de las vías.
Principal
Detienen a peligroso palabrero de la MS que amenazaba a habitantes de Tonacatepeque
Como parte de las acciones de seguridad en el plan Control Territorial contemplado en la Guerra Contra Pandillas, este lunes fue capturado un peligroso terrorista que amedrentaba a los habitantes de Tonacatepeque.
Se trata de Ronald Adonay Monge Henríquez, alias el Diablo de Tonaca, un terrorista de la MS13 que se jactaba diciéndo que él llevaba el mando y amenazaba a las personas con quitarles la vida si no le obedecían.
Posterior a su captura se encontraron en su celular audios donde afirmaba que él llevaba “la palabra” en el sector, ya que el resto de terroristas ya fueron capturados.
Este terrorista es miembro de la clica Tonaca Little Criminal Salvatruchos, y cuenta con antecedentes por el delito de amenazas, además, será remitido por los delitos de agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial, y limitación ilegal a la libre circulación.
El Diablo de Tonaca fue capturado en el barrio El Calvario, de Tonacatepeque, San Salvador Este, y ahora enfrentará una larga condena en el CECOT.