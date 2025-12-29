Detienen a peligroso palabrero de la MS que amenazaba a habitantes de Tonacatepeque

Como parte de las acciones de seguridad en el plan Control Territorial contemplado en la Guerra Contra Pandillas, este lunes fue capturado un peligroso terrorista que amedrentaba a los habitantes de Tonacatepeque.

Se trata de Ronald Adonay Monge Henríquez, alias el Diablo de Tonaca, un terrorista de la MS13 que se jactaba diciéndo que él llevaba el mando y amenazaba a las personas con quitarles la vida si no le obedecían.

Posterior a su captura se encontraron en su celular audios donde afirmaba que él llevaba “la palabra” en el sector, ya que el resto de terroristas ya fueron capturados.

Este terrorista es miembro de la clica Tonaca Little Criminal Salvatruchos, y cuenta con antecedentes por el delito de amenazas, además, será remitido por los delitos de agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial, y limitación ilegal a la libre circulación.

El Diablo de Tonaca fue capturado en el barrio El Calvario, de Tonacatepeque, San Salvador Este, y ahora enfrentará una larga condena en el CECOT.

