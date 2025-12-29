Contabilizan más de 13 muertos tras descarrilamiento de Tren Interoceánico

Internacionales
Internacionales
Techo de centro comercial colapsa por fuertes lluvias en Sudáfrica
Luego de las constantes e intensas lluvias registradas el fin de semana en Sudáfrica, se reortó el colapso del techo del centro comercial Northgate, en Randburg, Johannesburgo, destruyendo parte del inmueble con la inundación.
Este accidente provocó severos daños materiales en el inmueble, pero hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o fallecidos, ya que el hecho ocurrió en horas de la noche.
Las personas que se encontraban aún en el establecimiento mostraron su pánico mediante gritos y muestras de preocupación ante lo que sus ojos presenciaban.
Por su parte, las autoridades evaluaban la seguridad de la estructura y el alcance de las afecciones en la zona afectada del centro comercial.
Internacionales
Condenan desmantelamiento de un parque histórico de la comunidad china en Panamá
La Comunidad Chino Panameña exigió una investigación formal y la reconstrucción del Parque Mirador de Las Américas tras su desmantelamiento, ocurrido la noche del 27 de diciembre de 2025 en el distrito de Arraiján.
El hecho, atribuido a la alcaldía local, ha generado una ola de rechazo por la ausencia de notificación, consulta pública y diálogo previo con las organizaciones representativas del colectivo.
Según denunciaron, la intervención se realizó sin cumplir principios básicos de transparencia, legalidad y participación ciudadana, lo que impidió preservar elementos patrimoniales y resguardar el valor simbólico del espacio.
Para la comunidad, la decisión constituye una actuación arbitraria y carente de sensibilidad intercultural, incompatible con una gestión responsable del patrimonio conmemorativo.
El parque fue concebido como un lugar de memoria colectiva para honrar a los primeros inmigrantes chinos que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo del país, particularmente en obras emblemáticas como el Ferrocarril de Panamá y el Canal de Panamá.
La obra fue impulsada y financiada con el esfuerzo directo de ciudadanos de la comunidad china panameña, en el marco de los 150 años de presencia de esta colectividad en Panamá, como símbolo de integración entre la herencia cultural china y la identidad nacional.
Desde junio de 2024, representantes comunitarios sostuvieron gestiones ante la alcaldía de Arraiján para abordar la situación del parque, sin obtener respuestas concretas, afirmó Alex Gao, presidente de la Asociación China de Panamá.
“Solicitamos una investigación sobre el procedimiento y la posibilidad de reconstruir el parque en su ubicación original”, reiteró.
La comunidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para respetar la memoria histórica, garantizar procesos participativos y asegurar que decisiones sobre espacios conmemorativos se adopten con diálogo, criterios técnicos y respeto cultural, evitando precedentes que vulneren la dignidad colectiva de las comunidades que forman parte del país.
Internacionales
Se descarrila el Tren Interoceánico en Oaxaca con 250 personas a bordo
Otro aparatoso accidente vial fue registrado en horas de la tarde de este domingo en México, donde el famoso tren Interoceánico se descarriló a la altura de Nizanda, Oaxaca, Sobre la línea ‘Z’, dejando imágenes alarmantes.
A bordo del tren viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, y hasta el momento se presume que hay 20 personas lesionadas, ya que no se cuenta con datos oficiales sobre el accidente.
Según el testimonio de algunos pasajeros a bordo, el tren se descarriló repentinamente y como anto seguido, varios vagones quedaron volcados, por lo que varias personas que viajaban en los primeros vagones quedaron tendidas en las cercanías del accidente.
A pesar de que las autoridades lo manejan como un accidente simple, ya surgieron varias hipótesis del hecho, ya que algunas personas que viven en la zona recorrieron los últimos kilómetros del recorrido del tren, encontrando unas vías cortadas en el paso.
Un pasajero compartió un video tomado minutos después del accidente, mostrando las condiciones en las que quedaron los vagones volcados, a la vez que explicó que sintieron que el tren transitaba a una velocidad muy alta.