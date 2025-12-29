Principal
A partir de este 29 de diciembre serán obligatorios los cascos certificados
A partir de este 29 de diciembre de 2025 el uso de casco certificado será obligatorio para los motociclistas en todo El Salvador, según confirmó desde noviembre el Viceministerio de Transporte (VMT). La disposición deriva de reformas aprobadas en diciembre de 2024 a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las cuales incluyeron artículos transitorios que establecieron un plazo previo para su aplicación.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que la normativa ya se encontraba vigente desde la aprobación de las reformas, pero que se concedió un período de transición para permitir a la población adquirir los implementos requeridos.
Estas reformas se hicieron en diciembre del año pasado pero hay unos artículos transitorios que se dejaron por ahí, que era respecto a la silla de retención infantil y al casco certificado”, señaló el funcionario.
De acuerdo con el VMT, la exigencia del casco certificado responde a criterios de seguridad vial, particularmente para motociclistas, identificados como uno de los grupos más vulnerables en caso de siniestros de tránsito.
“Un motociclista no tiene mayor elemento de protección más allá que el casco y eso puede generar la diferencia entre la vida y la muerte”, afirmó Reyes durante una entrevista televisiva el 6 de noviembre.
El funcionario detalló que los cascos certificados deben cumplir con normas técnicas reconocidas a nivel internacional y que estos dispositivos se identifican mediante etiquetas o distintivos visibles.
Hay alrededor de cinco certificaciones reconocidas en todo el mundo y el casco trae un sticker que certifica que viene avalado por alguna de estas normas internacionales”, explicó.
Asimismo, indicó que el Gobierno trabaja de manera coordinada con instancias técnicas y aduaneras para verificar que los cascos que ingresen al país cumplan con los requisitos establecidos. “Nos estamos asegurando que desde el origen los cascos que ingresen al país sean certificados”, sostuvo el viceministro.
La entrada en vigor de la normativa también coincide con la aplicación obligatoria del uso de sillas de retención infantil para menores, otra de las disposiciones contempladas en las reformas. Según el VMT, ambas medidas forman parte de una estrategia orientada a la prevención de lesiones y fallecimientos en hechos de tránsito.
“No se trata de quitarse una multa, se trata de proteger la vida”, reiteró Reyes al referirse tanto al casco certificado como a los sistemas de retención infantil, cuya exigencia comienza a aplicarse a partir de este lunes.
Internacionales -deportes
A 12 años del accidente que cambió la vida de Michael Schumacher
Este 29 de diciembre se cumplen 12 años del grave accidente de esquí que sufrió Michael Schumacher en los Alpes franceses en 2013.
El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 permanece alejado de la vida pública, mientras su familia mantiene estricta privacidad sobre su estado de salud.
A lo largo de los años, Schumacher ha recibido múltiples homenajes por su legado deportivo, siendo recordado como uno de los pilotos más exitosos e influyentes en la historia del automovilismo.
Desde su accidente, la familia Schumacher ha agradecido en reiteradas ocasiones el apoyo de los aficionados y del mundo del deporte, destacando el respeto por la intimidad como una forma de proteger al expiloto.
Su esposa Corinna y sus hijos han sido clave en preservar su legado y en continuar vinculados a iniciativas solidarias y deportivas.
Internacionales
Contabilizan más de 13 muertos tras descarrilamiento de Tren Interoceánico
Durante la mañana del domingo recién pasado, un trágico accidente tuvo lugar en la comunidad de Nizanda, Oaxa, México, cuando el Tren Interoceánico que transportaba a 250 personas se descarriló, dejando devastación a su paso.
Como resultado del accidente vial, al menos 13 personas perdieron la vida, 98 más heridos, y 36 personas hospitalizadas, entre ellas 5 de gravedad.
A pesar que las autoridades declararon que fue un accidente simple, diversas opiniones surgen al respecto, ya que desde su construcción en 2023 diversos expertos señalaron la baja calidad de los materiales y el mal estado de las vías.
Principal
Detienen a peligroso palabrero de la MS que amenazaba a habitantes de Tonacatepeque
Como parte de las acciones de seguridad en el plan Control Territorial contemplado en la Guerra Contra Pandillas, este lunes fue capturado un peligroso terrorista que amedrentaba a los habitantes de Tonacatepeque.
Se trata de Ronald Adonay Monge Henríquez, alias el Diablo de Tonaca, un terrorista de la MS13 que se jactaba diciéndo que él llevaba el mando y amenazaba a las personas con quitarles la vida si no le obedecían.
Posterior a su captura se encontraron en su celular audios donde afirmaba que él llevaba “la palabra” en el sector, ya que el resto de terroristas ya fueron capturados.
Este terrorista es miembro de la clica Tonaca Little Criminal Salvatruchos, y cuenta con antecedentes por el delito de amenazas, además, será remitido por los delitos de agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial, y limitación ilegal a la libre circulación.
El Diablo de Tonaca fue capturado en el barrio El Calvario, de Tonacatepeque, San Salvador Este, y ahora enfrentará una larga condena en el CECOT.