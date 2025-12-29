A partir de este 29 de diciembre serán obligatorios los cascos certificados

A partir de este 29 de diciembre de 2025 el uso de casco certificado será obligatorio para los motociclistas en todo El Salvador, según confirmó desde noviembre el Viceministerio de Transporte (VMT). La disposición deriva de reformas aprobadas en diciembre de 2024 a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las cuales incluyeron artículos transitorios que establecieron un plazo previo para su aplicación.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que la normativa ya se encontraba vigente desde la aprobación de las reformas, pero que se concedió un período de transición para permitir a la población adquirir los implementos requeridos.

Estas reformas se hicieron en diciembre del año pasado pero hay unos artículos transitorios que se dejaron por ahí, que era respecto a la silla de retención infantil y al casco certificado”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el VMT, la exigencia del casco certificado responde a criterios de seguridad vial, particularmente para motociclistas, identificados como uno de los grupos más vulnerables en caso de siniestros de tránsito.

“Un motociclista no tiene mayor elemento de protección más allá que el casco y eso puede generar la diferencia entre la vida y la muerte”, afirmó Reyes durante una entrevista televisiva el 6 de noviembre.

El funcionario detalló que los cascos certificados deben cumplir con normas técnicas reconocidas a nivel internacional y que estos dispositivos se identifican mediante etiquetas o distintivos visibles.

Hay alrededor de cinco certificaciones reconocidas en todo el mundo y el casco trae un sticker que certifica que viene avalado por alguna de estas normas internacionales”, explicó.

Asimismo, indicó que el Gobierno trabaja de manera coordinada con instancias técnicas y aduaneras para verificar que los cascos que ingresen al país cumplan con los requisitos establecidos. “Nos estamos asegurando que desde el origen los cascos que ingresen al país sean certificados”, sostuvo el viceministro.

La entrada en vigor de la normativa también coincide con la aplicación obligatoria del uso de sillas de retención infantil para menores, otra de las disposiciones contempladas en las reformas. Según el VMT, ambas medidas forman parte de una estrategia orientada a la prevención de lesiones y fallecimientos en hechos de tránsito.

“No se trata de quitarse una multa, se trata de proteger la vida”, reiteró Reyes al referirse tanto al casco certificado como a los sistemas de retención infantil, cuya exigencia comienza a aplicarse a partir de este lunes.

