VIDEO l Anthony Joshua protagonizó un mortal accidente de tránsito tras su pelea con Jake Paul

El boxeador británico Anthony Joshua se vio involucrado en un accidente de tránsito en Nigeria que dejó un saldo de dos muertos, según reportaron medios locales y confirmaron fuentes policiales. El incidente ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan mientras el ex campeón mundial de los pesados viajaba como pasajero en un vehículo todoterreno Lexus, donde resultó herido de manera leve y fue trasladado al hospital por precaución.

El romance entre una figura que jugará el Mundial y una famosa actriz de Hollywood que sorprende a toda Europa

De acuerdo con la información recabada por el medio The Punch, el suceso tuvo lugar cuando un convoy compuesto por dos automóviles transitaba cerca de una estación de servicio en una de las vías más concurridas del país africano. Joshua se encontraba sentado detrás del conductor, acompañado por otro pasajero a su lado. Además, otro ocupante viajaba junto al conductor, lo que elevó a cuatro la cifra de personas dentro del Lexus al momento del choque.

Las autoridades del Estado de Ogun señalaron que el vehículo en el que viajaba el púgil de 36 años colisionó contra un camión estacionado, lo que provocó la muerte inmediata de dos de los ocupantes del vehículo.

Según declaró el comisionado de la Policía del Estado de Ogun, Lanre Ogunlowo, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos y controlar la situación. Imágenes difundidas por medios locales muestran a transeúntes colaborando para sacar a Joshua del automóvil, quien, según testigos, se encontraba conmocionado y rodeado de vidrios rotos.

#Nigeria l Anthony Joshua sobrevivió a un accidente fatal en la autopista Lagos-Ibadan. El vehículo del boxeador chocó contra un camión estacionado, dejando un saldo de dos fallecidos. pic.twitter.com/SjLPpE4azM — Señal Capital (@senalcapital) December 29, 2025

The Punch recogió el testimonio de Adeniyi Orojo, uno de los testigos del accidente, quien afirmó: “Era un convoy de dos vehículos. Joshua iba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado al lado del conductor, lo que hace que el Lexus que se estrelló sea cuatro ocupantes. Su equipo de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del accidente”.

El testigo de la colisión añadió que varios testigos y él iniciaron las tareas de rescate y detuvieron vehículos que circulaban cerca para solicitar ayuda. “Pocos minutos después del accidente llegaron agentes del Cuerpo Federal de Seguridad Vial. The Punch confirmó que las autoridades nigerianas identificaron a Joshua entre los involucrados y aseguraron que se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, la cadena británica BBC también informó sobre el episodio y confirmó a través de fuentes policiales que Joshua resultó con heridas leves y su estado general es bueno. El boxeador visitaba la localidad de Sagamu, en el suroeste de Nigeria, donde tiene raíces familiares. La policía de Ogun emitió un comunicado donde corroboró la muerte de dos personas y explicó que el hospital al que fue trasladado Joshua no se hará público por motivos de seguridad.

El promotor de Joshua, Eddie Hearn, declaró al periódico Daily Mail que el deportista se encontraba de vacaciones familiares en Nigeria al momento del accidente. Hearn precisó: “Estamos tratando de contactar a Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo está, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes. Estamos esperando más información sobre lo sucedido y actualizaremos la información a su debido tiempo”.

La noticia del accidente se produce pocos días después de que Anthony Joshua consiguiera un triunfo sobre el youtuber Jake Paul, a quien derrotó por nocaut en seis asaltos. El combate dejó al influencer con una fractura de mandíbula en dos lugares. El calendario deportivo del ex campeón mundial de los pesados incluye un esperado enfrentamiento con Tyson Fury programado para el mes de septiembre en el 2026 con sede en el estadio de Wembley, en Londres. Fury, quien se retiró en enero tras dos derrotas consecutivas ante Oleksandr Usyk, ha sugerido en distintas ocasiones su interés en regresar al ring.

Por su parte, el diario The Independent intentó comunicarse con los representantes de Joshua para obtener comentarios oficiales, aunque hasta el momento no han emitido declaraciones adicionales. Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si hubo responsabilidades adicionales

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...