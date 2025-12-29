Internacionales -deportes
#VIDEO l Anthony Joshua protagonizó un mortal accidente de tránsito tras su pelea con Jake Paul
El boxeador británico Anthony Joshua se vio involucrado en un accidente de tránsito en Nigeria que dejó un saldo de dos muertos, según reportaron medios locales y confirmaron fuentes policiales. El incidente ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan mientras el ex campeón mundial de los pesados viajaba como pasajero en un vehículo todoterreno Lexus, donde resultó herido de manera leve y fue trasladado al hospital por precaución.
El romance entre una figura que jugará el Mundial y una famosa actriz de Hollywood que sorprende a toda Europa
De acuerdo con la información recabada por el medio The Punch, el suceso tuvo lugar cuando un convoy compuesto por dos automóviles transitaba cerca de una estación de servicio en una de las vías más concurridas del país africano. Joshua se encontraba sentado detrás del conductor, acompañado por otro pasajero a su lado. Además, otro ocupante viajaba junto al conductor, lo que elevó a cuatro la cifra de personas dentro del Lexus al momento del choque.
Las autoridades del Estado de Ogun señalaron que el vehículo en el que viajaba el púgil de 36 años colisionó contra un camión estacionado, lo que provocó la muerte inmediata de dos de los ocupantes del vehículo.
Según declaró el comisionado de la Policía del Estado de Ogun, Lanre Ogunlowo, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos y controlar la situación. Imágenes difundidas por medios locales muestran a transeúntes colaborando para sacar a Joshua del automóvil, quien, según testigos, se encontraba conmocionado y rodeado de vidrios rotos.
#Nigeria l Anthony Joshua sobrevivió a un accidente fatal en la autopista Lagos-Ibadan. El vehículo del boxeador chocó contra un camión estacionado, dejando un saldo de dos fallecidos. pic.twitter.com/SjLPpE4azM
— Señal Capital (@senalcapital) December 29, 2025
The Punch recogió el testimonio de Adeniyi Orojo, uno de los testigos del accidente, quien afirmó: “Era un convoy de dos vehículos. Joshua iba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado al lado del conductor, lo que hace que el Lexus que se estrelló sea cuatro ocupantes. Su equipo de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del accidente”.
El testigo de la colisión añadió que varios testigos y él iniciaron las tareas de rescate y detuvieron vehículos que circulaban cerca para solicitar ayuda. “Pocos minutos después del accidente llegaron agentes del Cuerpo Federal de Seguridad Vial. The Punch confirmó que las autoridades nigerianas identificaron a Joshua entre los involucrados y aseguraron que se encuentra fuera de peligro.
Por su parte, la cadena británica BBC también informó sobre el episodio y confirmó a través de fuentes policiales que Joshua resultó con heridas leves y su estado general es bueno. El boxeador visitaba la localidad de Sagamu, en el suroeste de Nigeria, donde tiene raíces familiares. La policía de Ogun emitió un comunicado donde corroboró la muerte de dos personas y explicó que el hospital al que fue trasladado Joshua no se hará público por motivos de seguridad.
El promotor de Joshua, Eddie Hearn, declaró al periódico Daily Mail que el deportista se encontraba de vacaciones familiares en Nigeria al momento del accidente. Hearn precisó: “Estamos tratando de contactar a Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo está, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes. Estamos esperando más información sobre lo sucedido y actualizaremos la información a su debido tiempo”.
La noticia del accidente se produce pocos días después de que Anthony Joshua consiguiera un triunfo sobre el youtuber Jake Paul, a quien derrotó por nocaut en seis asaltos. El combate dejó al influencer con una fractura de mandíbula en dos lugares. El calendario deportivo del ex campeón mundial de los pesados incluye un esperado enfrentamiento con Tyson Fury programado para el mes de septiembre en el 2026 con sede en el estadio de Wembley, en Londres. Fury, quien se retiró en enero tras dos derrotas consecutivas ante Oleksandr Usyk, ha sugerido en distintas ocasiones su interés en regresar al ring.
Por su parte, el diario The Independent intentó comunicarse con los representantes de Joshua para obtener comentarios oficiales, aunque hasta el momento no han emitido declaraciones adicionales. Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si hubo responsabilidades adicionales
A 12 años del accidente que cambió la vida de Michael Schumacher
Este 29 de diciembre se cumplen 12 años del grave accidente de esquí que sufrió Michael Schumacher en los Alpes franceses en 2013.
El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 permanece alejado de la vida pública, mientras su familia mantiene estricta privacidad sobre su estado de salud.
A lo largo de los años, Schumacher ha recibido múltiples homenajes por su legado deportivo, siendo recordado como uno de los pilotos más exitosos e influyentes en la historia del automovilismo.
Desde su accidente, la familia Schumacher ha agradecido en reiteradas ocasiones el apoyo de los aficionados y del mundo del deporte, destacando el respeto por la intimidad como una forma de proteger al expiloto.
Su esposa Corinna y sus hijos han sido clave en preservar su legado y en continuar vinculados a iniciativas solidarias y deportivas.
Ousmane Dembélé y Lamine Yamal destacan en los Globe Soccer Awards 2025
La decimosexta edición de los Globe Soccer Awards 2025 se celebró este domingo en Dubái, reuniendo a las principales estrellas del fútbol mundial.
La gala premió a los mejores jugadores, entrenadores, clubes, agentes y directivos, reconociendo los logros más destacados de la temporada. La familia de Diogo Jota también recibió un emotivo homenaje.
El premio al mejor jugador masculino fue para Ousmane Dembélé (PSG). Entre las jóvenes promesas, Lamine Yamal (Barcelona) se llevó el premio a mejor delantero y fue también reconocido con el Premio Maradona. Désiré Doudé (PSG) fue elegido como jugador emergente.
Mientras que el mejor jugador de Medio Oriente lo recibió Cristiano Ronaldo, consolidando su influencia en la región.
En el apartado femenino, Aitana Bonmatí (Barcelona) fue elegida mejor jugadora del mundo, consolidando al Barça como referencia del fútbol femenino junto al galardón de mejor club femenino.
Por su parte, PSG obtuvo el premio a mejor club masculino, mientras que Luis Enrique fue reconocido como mejor entrenador, y Vitinha como mejor centrocampista.
Los premios a la trayectoria profesional fueron para Andrés Iniesta y Hidetoshi Nakata
Muere entrenador español de fútbol femenino en naufragio en Indonesia
Un entrenador español de fútbol femenino, Fernando Martín, y tres personas más murieron en un naufragio en Indonesia este sábado.
Un bote turístico se hundió con 11 personas luego de tener una falla en el motor durante un viaje desde la isla de Komodo a Padar, dijo Fathur Rahman, quien dirige la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere.
El barco transportaba a una familia de seis personas, cuatro tripulantes y un guía local. Tres personas fueron rescatadas por otro barco, mientras que un equipo de búsqueda y rescate rescató a otras cuatro personas.
Entre los sobrevivientes se encontraban la madre española y una hija. El padre, dos hijos y otra hija estaban desaparecidos, dijo.
El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.
Martín, quien falleció en el accidente, era entrenador del equipo de fútbol femenino de Valencia. El club envió las condolencias por la muerte del entrenador y sus tres hijos.
Rahman, encargado del rescate, detalló que la búsqueda se detuvo el sábado debido al mal tiempo y la poca visibilidad, y se reanudará el domingo por la mañana.
“Nuestros equipos han estado rastreando las aguas del norte de la isla de Padar hasta el anochecer”, dijo Rahman. “Estamos decididos a encontrar a las víctimas”.
El Parque Nacional de Komodo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, famoso por sus paisajes escarpados, playas vírgenes y el dragón de Komodo, una especie en peligro de extinción.
El parque atrae a miles de visitantes que buscan buceo, senderismo y excursiones de observación de la fauna.
Los sobrevivientes fueron atendidos en la oficina portuaria de la ciudad de Labuan Bajo, ya que las fuertes olas de hasta 2,5 metros de altura y la oscuridad dificultaron el trabajo de los servicios de emergencia durante la noche, según Rahman.
La búsqueda involucró a varias unidades de rescate en botes inflables, un buque de la Armada con equipo de buceo y un barco de rescate, con la asistencia de pescadores y residentes locales.
Se centró en un radio de 5 millas náuticas (9 kilómetros) del lugar del naufragio, donde los rescatistas encontraron los restos del barco, según Rahman