Tiroteo en universidad de EE. UU. deja dos heridos y el atacante muerto
Dos personas resultaron heridas el jueves en un tiroteo en una universidad del estado de Virginia, sur de Estados Unidos, en el que murió el atacante, según informó la institución.
La Universidad Old Dominion afirmó en un comunicado que un hombre armado abrió fuego en un edificio en el campus en Norfolk, momento en el que hirió a dos personas. Las víctimas fueron trasladadas al hospital.
La institución indicó que la policía y personal de emergencia «respondieron de inmediato» y «el atacante falleció».
Las clases fueron suspendidas por el resto del día.
Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, donde el número de armas supera al de personas y las regulaciones incluso para comprar rifles de estilo militar son laxas.
El petróleo roza los $100 por la guerra en Oriente Medio
El precio del petróleo opera este jueves cerca de los 100 dólares por barril y los mercados siguen incrementando sus pérdidas en la decimotercera jornada de guerra en Oriente Medio, marcada por nuevos ataques contra objetivos energéticos en el Golfo.
Hacia las 13H50 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte subía un 8,6% hasta los $99,89, tras haberse disparado a más de 100 USD durante la sesión en Asia.
Su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 8,57% hasta los $94,73.
Los precios del petróleo siguen al alza pese al anuncio, el miércoles, de los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, de liberar en el mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cifra récord, para calmar la inquietud por la falta de suministro.
«En el lenguaje de los parqués, la liberación de reservas por parte de la AIE equivale a apuntar con una manguera de jardín hacia el incendio de una refinería», apunta Stephen Innes, gestor de SPI AM.
«El mercado cede brevemente y luego vuelve de inmediato a la valoración del verdadero problema», asegura el analista.
Irán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra infraestructuras petroleras de los países del Golfo, tras haber atacado la víspera a dos petroleros.
Además, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió este jueves que se mantenga cerrado el estrecho de Ormuz durante su primera intervención pública.
En este contexto, las bolsas están bajo presión. En Wall Street, en las primeras operaciones tras la apertura, el Nasdaq perdía un 0,80%, el S&P 500 cedía un 0,80% y el Dow Jones un 1,25%.
En Europa, hacia las 13H40 GMT, la Bolsa de París perdía un 0,58%, Fráncfort un 0,40%, Londres retrocedía un 0,45% y Milán un 1,02%.
La guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tomado una dimensión regional, y amenaza el suministro mundial de petróleo al perturbar el tráfico en el estrecho de Ormuz, un punto de paso estratégico de crudo y gas.
Según la AIE, los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios por el bloqueo de Ormuz, «la mayor perturbación» de suministro de la historia, indicó este jueves la agencia con sede en París.
España vivió sus meses de enero y febrero más lluviosos en casi 50 años
España vivió sus meses de enero y febrero más lluviosos en casi medio siglo, con precipitaciones que dejaron varios muertos y obligaron el desalojo de un pueblo completo, informó este jueves la agencia estatal de meteorología Aemet.
«El conjunto de enero y febrero de 2026 ha sido el más lluvioso de los últimos 47 años, lo que indica el carácter extraordinario de estas lluvias», indicó en videoconferencia con periodistas el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.
Desde los últimos días de diciembre hasta «mediados de febrero», «tuvimos once borrascas con gran impacto que fueron llegando una tras otra a España, una cada cuatro o cinco días en promedio, y dejaron gran cantidad de lluvia y otros impactos como nevadas, viento intenso, temporal marítimo», señaló Del Campo.
Una de las más potentes fue la borrasca Leonardo, que afectó con dureza al municipio de Grazalema, donde cayó en solo unos días más lluvia de la que suele registrarse en un año, provocando que la localidad tuviera que ser totalmente evacuada ante el riesgo de derrumbes.
Dos personas murieron a causa de Leonardo.
La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.
De hecho, Del Campo dijo que detrás de la dureza de Leonardo puede verse «la huella del cambio climático», ya que un océano más caliente tiene más evaporación y una atmósfera igual más cálida retiene «mayor cantidad de vapor de agua», y, por ende, las lluvias son «más abundantes».
El portavoz recordó el informe publicado en febrero por la red de científicos de la World Weather Attribution (WWA), que sostuvo que el cambio climático intensificó las lluvias torrenciales que causaron decenas de muertos y miles de evacuados en España, Portugal y Marruecos en enero y febrero.
Portugal vivió su febrero más lluvioso de los últimos 47 años, indicó el martes la agencia meteorológica portuguesa (IPMA).
En España, este invierno fue «el octavo invierno consecutivo cálido o muy cálido (…) con temperaturas superiores a las normales», algo para lo que «no hay precedentes» en los registros de la Aemet, dijo Del Campo.
Por otro lado, el portavoz pronosticó «de un 50% a un 70% de probabilidad» de que la primavera que empieza este mes sea más cálida «de lo normal».
Navíos son atacados en el estrecho de Ormuz
Al menos cuatro navíos fueron atacados este miércoles en la zona del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en un desafío estratégico en la guerra de Oriente Medio, pues su parálisis podría perturbar fuertemente la economía mundial.
En respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, Irán continúa con sus represalias a gran escala contra infraestructuras petroleras del Golfo, lo que obliga a la comunidad internacional a buscar soluciones de emergencia con las que evitar una escasez de hidrocarburos.
Un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por «proyectiles desconocidos», indicó la agencia marítima británica UKMTO, que precisó que ha constatado 14 incidentes contra barcos desde que empezó el conflicto, el 28 de febrero.
También fue atacado un granelero con bandera de Tailandia «mientras transitaba por el estrecho de Ormuz», indicó este miércoles la Marina de ese país, que precisó que los 20 tripulantes que iban a bordo fueron rescatados.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) se planteó recurrir a las reservas estratégicas de crudo -una medida extraordinaria-, según el Wall Street Journal.
Por su parte, los dirigentes del G7 tienen previsto reunirse por videoconferencia este miércoles para «tratar seguramente» el tema de las reservas energéticas, según el ministro francés de Economía, Roland Lescure.
«Atacamos 28 buques minadores hasta el momento», dijo el miércoles a periodistas el presidente estadounidense, Donald Trump, que en otras ocasiones ha afirmado que la ofensiva militar junto a Israel ha acabado con la Marina iraní.
A su vez, el mandatario amenazó a Irán con «consecuencias militares […] de un nivel nunca antes visto» si coloca minas en el estrecho de Ormuz. Su gobierno ha mencionado la hipótesis de escoltar a los barcos que pasen por allí.
Sin embargo, algunos especialistas apuntaron que quizá no compense económicamente seguir utilizando esa vía en este contexto.
«Los riesgos para la seguridad podrían hacer que un solo paso por el estrecho sea más caro que el margen de beneficios de la propia carga de petróleo» que lleve el buque, destacó el Soufan Center, radicado en Nueva York y especializado en temas de seguridad.
«La reserva de minas navales de Irán oscila entre las 2,000 y las 6,000 unidades, lo que complicaría cualquier plan naval de escoltar petroleros comerciales», agregó.
El bloqueo del estrecho está acarreando una gran volatilidad en los mercados: tras haber repuntado la víspera, las bolsas europeas volvieron a abrir en rojo este miércoles y el petróleo volvió a repuntar.
El barril de WTI rondaba los 88 dólares, con una subida de casi el 6 %, y el Brent cotizaba en algo más de 92 dólares (+5 %).