El petróleo roza los $100 por la guerra en Oriente Medio

Al menos cuatro navíos fueron atacados este miércoles en la zona del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en un desafío estratégico en la guerra de Oriente Medio, pues su parálisis podría perturbar fuertemente la economía mundial.

En respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, Irán continúa con sus represalias a gran escala contra infraestructuras petroleras del Golfo, lo que obliga a la comunidad internacional a buscar soluciones de emergencia con las que evitar una escasez de hidrocarburos.

Un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por «proyectiles desconocidos», indicó la agencia marítima británica UKMTO, que precisó que ha constatado 14 incidentes contra barcos desde que empezó el conflicto, el 28 de febrero.

También fue atacado un granelero con bandera de Tailandia «mientras transitaba por el estrecho de Ormuz», indicó este miércoles la Marina de ese país, que precisó que los 20 tripulantes que iban a bordo fueron rescatados.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) se planteó recurrir a las reservas estratégicas de crudo -una medida extraordinaria-, según el Wall Street Journal.

Por su parte, los dirigentes del G7 tienen previsto reunirse por videoconferencia este miércoles para «tratar seguramente» el tema de las reservas energéticas, según el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

«Atacamos 28 buques minadores hasta el momento», dijo el miércoles a periodistas el presidente estadounidense, Donald Trump, que en otras ocasiones ha afirmado que la ofensiva militar junto a Israel ha acabado con la Marina iraní.

A su vez, el mandatario amenazó a Irán con «consecuencias militares […] de un nivel nunca antes visto» si coloca minas en el estrecho de Ormuz. Su gobierno ha mencionado la hipótesis de escoltar a los barcos que pasen por allí.

Sin embargo, algunos especialistas apuntaron que quizá no compense económicamente seguir utilizando esa vía en este contexto.

«Los riesgos para la seguridad podrían hacer que un solo paso por el estrecho sea más caro que el margen de beneficios de la propia carga de petróleo» que lleve el buque, destacó el Soufan Center, radicado en Nueva York y especializado en temas de seguridad.

«La reserva de minas navales de Irán oscila entre las 2,000 y las 6,000 unidades, lo que complicaría cualquier plan naval de escoltar petroleros comerciales», agregó.

El bloqueo del estrecho está acarreando una gran volatilidad en los mercados: tras haber repuntado la víspera, las bolsas europeas volvieron a abrir en rojo este miércoles y el petróleo volvió a repuntar.

El barril de WTI rondaba los 88 dólares, con una subida de casi el 6 %, y el Brent cotizaba en algo más de 92 dólares (+5 %).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...