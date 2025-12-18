Nacionales -deportes
Se agotaron las entradas general y tribuna alta para la final Firpo vs Alianza
Autoridades de la Primera División del fútbol salvadoreño anunciaron que las entradas para la final del próximo sábado están prácticamente agotadas en su totalidad.
Según el reporte, las entradas general (ambas aficiones) y tribuna alta (ambas aficiones) están completamente agotadas.
Las únicas localidades disponibles son en tribuna baja, cuyo costo por boleto, además del cargo por boletería, es de 65.00 dólares.
No obstante, están también está por acabarse. De acuerdo con la Primera División, solo quedan disponibles el 35 %, por lo que durante el transcurso de la noche del miércoles y el día jueves podrían terminarse.
Yamil Bukele asume la presidencia de la FESFUT
Yamil Bukele fue electo por aclamación como nuevo presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para el periodo 2025-2029 al ser candidato único en el proceso electoral. Minutos después, brindó su primera conferencia de prensa en la que dejó claro que asume el cargo con “mucho compromiso” y con la convicción de que el fútbol nacional necesita un cambio profundo.
El nuevo comité ejecutivo de la FESFUT quedó conformado por Yamil Alejandro Bukele como presidente; Fabio Miguel Molina y José Eduardo Amaya como vicepresidentes; y Brenda Alejandrina Salmerón, Samuel Eduardo Gálvez, Mario Indalecio Iraheta y Santos Antonio Zelaya como directores.
En su primera conferencia de prensa, Bukele reconoció que asume el cargo con un alto nivel de compromiso ante la responsabilidad adquirida. “Estoy muy contento por el resultado y muy comprometido, porque al ser candidato único existe una mayor responsabilidad, no solo con quienes apoyaron esta planilla, sino con todo un país que por más de 44 años ha reclamado que el fútbol en El Salvador debe cambiar”, expresó.
Selección sub-19 cae derrotada por 3 a 5 ante Cuba
La selección salvadoreña de fútbol sub-19 concluyó este día el torneo UNCAF FIFA Forward que se disputa en ciudad de Panamá, donde estuvo en el grupo “B” y se enfrentó a las selecciones de Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico.
Pero también debían cumplir un compromiso más con un rival del grupo “A” donde se encontraban las selecciones de Honduras, Nicaragua, Panamá y Cuba.
El combinado nacional jugó contra los caribeños, en un encuentro interesante ya que el fútbol del caribe ha ido creciendo.
En el primer tiempo los dirigidos por el técnico Erick Dawson Prado, cometieron muchos errores y esto les costó tres goles que los mandó al descanso casi agonizando.
Para el segundo tiempo, las jóvenes promesas del fútbol salvadoreño reaccionaron y lograron empatar las acciones, sin embargo, el tiempo fue su peor enemigo y en dos descuidos más, los cubanos aprovecharon su físico para poner el marcador final de El Salvador 3, Cuba 5.
Final se disputará en el Estadio Jorge “El Mágico” González
La Primera División de Fútbol Profesional confirmó este 10 de diciembre, mediante un comunicado oficial, que la final de la Liga Pepsi Apertura 2025 ya tiene sede definida.
El partido decisivo, programado para el sábado 20 de diciembre, se llevará a cabo en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, en San Salvador.
De acuerdo con la información, la elección del estadio se debe a que el recinto “reúne los estándares de calidad exigidos para dicho juego”, garantizando así las condiciones necesarias para albergar uno de los eventos deportivos más importantes del país.
La final surgirá del cruce de semifinales que actualmente disputan Águila vs. Firpo y Alianza vs. Cacahuatique.
La final del Apertura 2025 marcará el cierre oficial del torneo, con dos equipos que lucharán por levantar el título en un escenario histórico para el fútbol salvadoreño.