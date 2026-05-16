Putin viaja a China días después de Trump

«Ocho personas murieron, y otras 35 resultaron heridas. El incendio ya está apagado, y estamos intentando encontrar los cadáveres», indicó a la AFP el jefe de la policía de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.

El accidente se produjo de tarde en un cruce muy concurrido del centro de la capital tailandesa.

En imágenes publicadas en redes sociales se ve el tren acercándose a una velocidad moderada a un paso a nivel, donde choca con el autobús, que ardió.

El incendio fue rápidamente apagado, y la zona acordonada para permitir el trabajo de los socorristas.

«Vi la colisión; las llamas se extendieron en cuestión de instantes. Estaba con mi hija, y nos fuimos de inmediato. No me atreví a darme la vuelta para ver si había víctimas», dijo un testigo al canal público ThaiPBS.

«Mi coche estaba delante, cerca del paso a nivel. De repente oí un fuerte ruido y algo chocó contra mi auto, empujándolo. Luego vi el autobús atrapado contra el tren y llamas por todas partes. Estaba aterrado», detalló otra persona, que se declaró «conmocionada».

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, ordenó investigar las causas del accidente, según su oficina.

Los accidentes de transporte son relativamente frecuentes en Tailandia, por la aplicación a veces relajada de las normas de seguridad.

En enero, 32 personas murieron y decenas resultaron heridas al caer una grúa sobre un tren de pasajeros en el noreste del país.

En 2020, 18 personas murieron en el choque de un tren de mercancías con un autobús que llevaba a un grupo de personas a una fiesta religiosa.

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