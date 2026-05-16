Internacionales
Al menos 8 muertos en Bangkok al colisionar un tren y un autobús
«Ocho personas murieron, y otras 35 resultaron heridas. El incendio ya está apagado, y estamos intentando encontrar los cadáveres», indicó a la AFP el jefe de la policía de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.
El accidente se produjo de tarde en un cruce muy concurrido del centro de la capital tailandesa.
En imágenes publicadas en redes sociales se ve el tren acercándose a una velocidad moderada a un paso a nivel, donde choca con el autobús, que ardió.
El incendio fue rápidamente apagado, y la zona acordonada para permitir el trabajo de los socorristas.
«Vi la colisión; las llamas se extendieron en cuestión de instantes. Estaba con mi hija, y nos fuimos de inmediato. No me atreví a darme la vuelta para ver si había víctimas», dijo un testigo al canal público ThaiPBS.
«Mi coche estaba delante, cerca del paso a nivel. De repente oí un fuerte ruido y algo chocó contra mi auto, empujándolo. Luego vi el autobús atrapado contra el tren y llamas por todas partes. Estaba aterrado», detalló otra persona, que se declaró «conmocionada».
El primer ministro, Anutin Charnvirakul, ordenó investigar las causas del accidente, según su oficina.
Los accidentes de transporte son relativamente frecuentes en Tailandia, por la aplicación a veces relajada de las normas de seguridad.
En enero, 32 personas murieron y decenas resultaron heridas al caer una grúa sobre un tren de pasajeros en el noreste del país.
En 2020, 18 personas murieron en el choque de un tren de mercancías con un autobús que llevaba a un grupo de personas a una fiesta religiosa.
Internacionales
Islandia confirma éxito de la semana laboral de cuatro días
Desde 2019, Islandia comenzó a implementar jornadas laborales reducidas, permitiendo que gran parte de sus trabajadores pasaran de 40 a 36 horas semanales sin disminución salarial.
Lo que inicialmente generó dudas sobre posibles pérdidas económicas y baja productividad, hoy es considerado por muchos como un caso exitoso. Actualmente, cerca del 86% de la población trabajadora del país cuenta con jornadas reducidas o flexibles.
Según reportes sobre el modelo islandés, la productividad no solo se mantuvo estable, sino que incluso registró un crecimiento anual cercano al 1.5%. Además, la economía del país experimentó un crecimiento del 4.9% en 2025, superando el promedio europeo.
Uno de los cambios más destacados ha sido la reducción del estrés y el agotamiento laboral, así como una mejor conciliación entre la vida personal y el trabajo. Esto ha permitido que las personas tengan más tiempo para sus familias, actividades recreativas y descanso.
Para lograr que el sistema funcionara, empresas y empleados realizaron ajustes importantes en la organización laboral. Entre las medidas implementadas estuvieron reuniones más cortas, eliminación de tareas innecesarias y un mayor enfoque en la eficiencia.
La tecnología y la digitalización también jugaron un papel clave en esta transformación. Islandia fortaleció el uso de herramientas digitales y promovió desde la educación el desarrollo de habilidades tecnológicas para adaptarse a las nuevas dinámicas laborales.
El modelo islandés ha sido visto por muchos como una validación de las ideas impulsadas principalmente por la Generación Z, cuyos integrantes han defendido durante años jornadas más flexibles, mejor salud mental y equilibrio entre trabajo y vida personal.
Además, expertos señalan que este tipo de esquemas también ha favorecido una distribución más equitativa de las tareas domésticas y familiares, impulsando una mayor participación de los hombres en el hogar.
Internacionales
Putin viaja a China días después de Trump
China considera a Rusia como un socio prioritario para crear un nuevo orden mundial multipolar postoccidental.
Durante el viaje, Putin abordará con su homólogo chino Xi Jinping la manera de «fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica», anunció este sábado el Kremlin.
Ambos hablarán sobre «los principales temas internacionales y regionales» y firmarán una declaración conjunta, según precisó en un comunicado.
Según la misma fuente, también está previsto un encuentro con el primer ministro chino, Li Qiang, para examinar la cooperación económica y comercial bilateral.
Internacionales
Nuevo ataque causa cinco muertos en Ecuador
La matanza se produjo en una cancha de voleibol, cerca de Manta, una ciudad de la provincia de Manabí donde operan andas narco, poco antes del inicio del toque de queda a las 23H00 locales (04H00 GMT).
Noboa decretó toques de queda y desplegó militares en varias provincias del país para intentar doblar a decenas de bandas vinculadas a cárteles internacionales que están detrás de la ola de violencia en el país.
Videos compartidos en redes sociales muestran a personas subiendo a las víctimas a una camioneta, entre llanto y desesperación. «Llévalo con cuidado que tiene la bala adentro todavía», se dice a uno de los presentes.
Al llegar al lugar, la policía encontró a «dos ciudadanos tendidos sobre la vía pública sin signos vitales», según un comunicado compartido.
Según medios locales, los atacantes llegaron en motocicletas y abrieron fuego.
A pesar de la política de mano dura contra el crimen de Noboa, la violencia en Ecuador no cesa. Las masacres son habituales en el país, que registró el año pasado su récord de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según InSight Crime.
La provincia de Manabí y el puerto de la ciudad de Manta es uno de los focos violentos del país, donde las bandas se disputan las lucrativas rentas de la exportación de cocaína.