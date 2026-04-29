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Prevén lluvias con actividad eléctrica para hoy
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para la tarde y la noche de hoy y mañana lluvias con actividad eléctrica en la cadena montañosa norte, en las zonas central y occidental del país.
De acuerdo con el informe del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, durante el día el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con calor y la probabilidad de lluvias en zonas puntuales.
Alrededor del mediodía, las lluvias se presentarán en la cordillera volcánica; mientras que por la tarde habrá precipitaciones en el occidente del territorio.
Por la noche se espera que las lluvias se generen en la cordillera volcánica y el norte del país.
A pesar de las lluvias y el cielo nublado, el calor se mantendrá con temperaturas máximas que oscilarán entre 23 °C y 29 °C en la zona montañosa, de 32º a 38° en valles interiores y entre 32º y 37° en la zona oriental.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada del pronóstico del clima que emite el MARN, seguir las indicaciones de las instituciones, evitar zonas de riesgo y proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables.
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Las exportaciones salvadoreñas crecieron 3.6 % en el primer trimestre
El último informe de comercio internacional del Banco Central de Reserva (BCR) reportó que el año arrancó con flujos importantes en las exportaciones de El Salvador.
Las estadísticas destacan que entre enero y marzo el país consiguió ventas de $1,663.4 millones, lo que implica un crecimiento de 3.6 % en comparación con el flujo durante el mismo plazo de 2025, cuando se registraron $1,605.1 millones.
Según el reporte, el sector con mayor dinamismo a lo largo de los primeros tres meses del año fue el de alimentos con ventas que ascendieron a $315.9 millones y una leve variación a la baja del -0.2 %.
En segundo lugar se encuentra la fabricación de prendas de vestir con $255.9 millones, este sector creció 1.1 %; le sigue la industria manufacturera de maquila con $219.1 millones y un alza de 3.7 %; luego los plásticos con $132 millones y un aumento de 1 %; y el sector de metales comunes que reportó ventas por $96.8 millones y creció 19.1 %. Este último es uno de los crecimientos más abultados.
En cuanto a los productos que mayo res ventas consiguieron en los primeros tres meses de 2026 están las «t-shirts» y camisetas de punto con $112.9 millones, seguidas por los suéteres con $98.8 millones, los artículos para transporte y envasados con $80 millones, el café con $79.5 millones y el azúcar con $74.1 millones.
El año pasado este indicador cerró con cifras totales de $6,428.5 millones y un aumento de 1.9 %. Estos resultados reflejan la consolidación de la recupera ción de este sector, el cual ha ido superando los embates económicos internacionales en los últimos años.
Los datos también muestran que los principales socios comerciales del país siguen siendo Estados Unidos, que adquiere el 32.5 % de las exportaciones nacionales; y Centroamérica, que compra el 50.3 %.
Durante el plazo en cuestión, Estados Unidos registró una adquisición superior a $563,655, lo que implica un incremento del 8 % con respecto al acumulado en el mismo plazo del año pasa do, cuando ascendió a $522,109.
Mientras tanto, Guatemala compró productos salvadoreños por $525,612, Honduras por $262,221, Nicaragua por $145,114 y Costa Rica por $76,072.
EXPECTATIVAS FAVORABLES
En una entrevista televisiva reciente, la presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Silvia Cuéllar, sostuvo que hay buenas expectativas para la colocación de los productos nacionales en el extranjero.
La ejecutiva planteó que —pese a los retos que suponen las cuestiones políticas y arancelarias actuales y sus naturales afectaciones— los productos salvadoreños tuvieron un movimiento positivo al inicio de 2026.
A su vez destacó que en el caso de Estados Unidos se ha visto un importan te dinamismo en sectores tradicionales como el textil y la confección, también en rubros como los alimentos, cuya expansión está trascendiendo el mercado nostálgico y se está colocando poco a poco en comercios más dirigidos al consumidor estadounidense.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
Internacionales
Presidente uruguayo promete endurecer seguridad tras muerte de bebé durante tiroteo
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.