PNC sorprende a más conductores borrachos que desobedecen el reglamento vial
Durante la noche y esta madrugada, la Policía Nacional Civil (PNC) ha capturado a dos conductores que desobedecen las leyes al manejar en estado de ebriedad.
Los detenidos corresponden a Edwin Alexander Escalante Ayala, quien fue arrestado conduciendo un vehículo con 185° de alcohol, sobre el kilómetro 18 de la autopista a Comalapa, San Marcos, San Salvador Sur.
Otro de los detenidos es José Enrique Orellana López, de 24 años, quien resultó con 113° de alcohol en la prueba de alcotest.
Esta persona fue sorprendida sobre el kilómetro 92 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Ahuachapán, Ahuachapán Centro.
Ambos serán remitidos por conducción peligrosa de vehículo automotor, informó la PNC
Ivonne Nóchez gana Oro en los 10,000 metros eliminación
La patinadora salvadoreña Ivonne Nóchez continúa llenando de orgullo al país y demostrando por que es la reina del patinaje mundial al obtener el primer lugar en la prueba de los 10,000 metros eliminación de los juegos centroamericanos, Guatemala 2025.
Esta es la segunda presea dorada del día para Ivonne, ya que más temprano, finalizó en primer lugar en la prueba vuelta al circuito.
De esta manera, la atleta nacional obtiene su tercera medalla dorada que se suman a una de plata y una de bronce para un total de cinco metales durante toda la competencia.
Millones de cangrejos rojos migran del bosque hacia el mar en Australia
Millones de cangrejos rojos fueron captados cruzando el bosque del Parque Nacional de la Isla de Navidad en Australia hacia el océano Indico.
Según informes locales, el fenómeno ocurre cada año como señal de que los crustáceos están listos para aparearse y surgir cada año después de la primera precipitación de la estación lluviosa.
Además, este es un acontecimiento que tiene una gran importancia para los habitantes de la isla que, incluso, modifican sus vehículos para no aplastar a los cangrejos durante su camino.
Obligó a un vecino que se fuera de la colonia y lo pagará con años de prisión
A 11 años de prisión a José Isaías Cruz Cruz, pandillero de la 18 sureños tras declararlo culpable del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación en perjuicio de una víctima protegida.
En mayo de 2017, en la comunidad La Labor II, en San Salvador, durante horas del mediodía, la víctima caminaba a comprar a la tienda cuando se le acercó un sujeto ajeno a la zona, con un arma en la mano.Eventos en El Salvador
Con tono amenazante le aseguro que a ellos (pandilleros de la 18 Sureños) les habían informado que ella estaba proporcionando información a pandilleros contrarios (MS-13).
En ese momento llegó el imputado José Cruz, residente de la misma comunidad, y le apuntó a la frente reclamándole lo mismo que el otro sujeto.
Además, le indicó que tenía 24 horas para abandonar su vivienda o, de lo contrario, sería asesinado. Por temor, la víctima se vio obligada a abandonar su residencia.