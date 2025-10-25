Principal
Motociclista termina gravemente en el hospital tras accidente por invasión de carril contrario
Esta mañana, un motociclista resultó gravemente lesionado tras verse involucrado en un accidente vial en el sector de El Refugio, departamento de Ahuachapán.
Equipos de socorristas acudieron al lugar para brindarle atenciones prehospitalarias y trasladarlo a un centro asistencial.
De acuerdo con información, en el percance se vio involucrado el conductor de un camioncito placas P50-AB1 el cual presentó daños materiales en la parte delantera tras el impacto.
Preliminarmente, se ha informado que uno de los conductores provocó el siniestro, tras invadir carril contario.
Principal
Capturan a sujetos que se dedicaban a distribuir drogas en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) confirma la captura de tres sujetos que fueron sorprendidos al momento que portaban droga en distintos puntos de San Miguel Centro.
Los detenidos han sido identificados como Víctor Alexander Rivera Romero, de 29 años de edad, quien fue intervenido sobre la avenida Roosevelt Sur y 7ª Avenida Sur.
A este sujeto se le incautó 8 porciones de marihuana, una porción de cocaína, una balanza digital, una libreta de apuntes y dos celulares.
En otro procedimiento, sobre la 3ª y 4ª etapa de la colonia Pacífica, la PNC arrestó a William Orestes Calderón Solorzano y a Óscar René González Garay, a quienes les incautaron 6 porciones de marihuana, 6 casquillos 40 mm, 2 balanzas digitales, 3 celulares, $70 dólares y un vehículo
Todos estos serán remitidos por tráfico ilícito de drogas, detalló la PNC.
Principal
Autoridades mantienen su compromiso de capturar hasta el último pandillero que se esconde en el país
Las autoridades de Seguridad Pública continúan su compromiso de llevar ante la justicia hasta el último pandillero que aún delinque en las calles del país.
En las últimas, la Policía Nacional Civil (PNC) ha hecho efectiva la captura de Jorge Guillermo Abarca Hernández, alias “Colocho”, perfilado como un homeboy de la 18 Revolucionarios.
Este sujeto fue intervenido por el personal policial sobre la colonia Boquín, en Mejicanos, San Salvador Centro, detallaron las autoridades.Turismo en El Salvador
Además, posee antecedentes delincuenciales por el delito de robo, por lo que se le acumularán los delitos al ser juzgado por las autoridades correspondientes.
Principal
NAUFEST 2025 conectó a más de 3,000 jóvenes salvadoreños con oportunidades reales de empleo y formación
Más de 3,000 jóvenes participaron en la edición 2025 de NAUFEST, el evento inmersivo organizado por Junior Achievement El Salvador (JAES) que reunió a empresas, universidades y organizaciones en un mismo espacio para promover la empleabilidad, el emprendimiento y la formación en tecnologías
emergentes.
Realizado en un hotel capitalino, el encuentro se consolidó como una de las plataformas más importantes del país para conectar el talento joven con las demandas del mercado laboral actual.
Durante la jornada, los participantes aplicaron en tiempo real a más de 2,000 oportunidades laborales y pasantías en sectores como tecnología, banca, innovación, educación y servicio al cliente.
La experiencia incluyó los JA Talks, conferencias inspiradoras con líderes empresariales y expertos nacionales e internacionales que abordaron temas de inteligencia artificial, liderazgo digital, metodologías ágiles y empleabilidad en la era tecnológica.
Además, los asistentes pudieron aplicar a becas del programa de emprendimiento «La Compañía», inscribirse para participar en las Competencias Nacionales de Emprendimiento y optar a oportunidades de empleo y becas internacionales de Google, promovidas por Junior Achievement El
Salvador a nivel nacional.
«Junior Achievement El Salvador responde a una necesidad real de los jóvenes: contar con espacios que los impulsen a convertirse en líderes de cambio. Agradecemos a las empresas, instituciones y aliados que creyeron en este propósito y que hoy contribuyen a transformar vidas. Asimismo, el evento nos ha
permitido tener un espacio de encuentro con Alumnis de diferentes generaciones», destacó Ricardo Monterroza, Director Ejecutivo de Junior Achievement El Salvador.
El evento contó con el apoyo de empresas tecnológicas, financieras, educativas, de telecomunicaciones y consumo, además de ONGs, universidades, embajadas y fundaciones internacionales, que reforzaron el compromiso multisectorial con la formación y empleabilidad juvenil.
Junior Achievement El Salvador también conocida como Empresarios Juveniles fundada en 1975, es miembro de la red Junior Achievement Worldwide, la quinta organización educativa más grande del mundo, ha capacitado a más de un millón de jóvenes salvadoreños con sus programas de
emprendimiento, educación financiera, habilidades para la vida y tecnología.
Su misión es inspirar y preparar a las nuevas generaciones para tener éxito en una economía global. Esta fue la tercera edición del NAUFEST, que reafirma el compromiso de JAES por conectar a la juventud salvadoreña con oportunidades reales de aprendizaje, empleo y crecimiento profesional,
impulsando un futuro más inclusivo, innovador y preparado.