En qué zonas del país lloverá este sábado, según Medio Ambiente
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) actualizó la información con las condiciones climáticas para lo que resta de este sábado 25 de octubre.
De acuerdo con Medio Ambiente, para el resto de la tarde y noche de este sábado se prevé la ocurrencia de lluvias y tormentas en la franja volcánica y cadena montañosa de la zona oriental.
Mismas condiciones se prevén en a zona central y costera del país, informó el MARN.
Estas condiciones también podrían generar vientos variados de entre 9 y 18 kilómetros por hora, y brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros en las zonas altas del país.
Ante las condiciones climáticas previstas, el MARN recomienda a la población tomar las precauciones debidas, alejarse de las zonas de riesgo y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Ivonne Nóchez gana Oro en los 10,000 metros eliminación
La patinadora salvadoreña Ivonne Nóchez continúa llenando de orgullo al país y demostrando por que es la reina del patinaje mundial al obtener el primer lugar en la prueba de los 10,000 metros eliminación de los juegos centroamericanos, Guatemala 2025.
Esta es la segunda presea dorada del día para Ivonne, ya que más temprano, finalizó en primer lugar en la prueba vuelta al circuito.
De esta manera, la atleta nacional obtiene su tercera medalla dorada que se suman a una de plata y una de bronce para un total de cinco metales durante toda la competencia.
Millones de cangrejos rojos migran del bosque hacia el mar en Australia
Millones de cangrejos rojos fueron captados cruzando el bosque del Parque Nacional de la Isla de Navidad en Australia hacia el océano Indico.
Según informes locales, el fenómeno ocurre cada año como señal de que los crustáceos están listos para aparearse y surgir cada año después de la primera precipitación de la estación lluviosa.
Además, este es un acontecimiento que tiene una gran importancia para los habitantes de la isla que, incluso, modifican sus vehículos para no aplastar a los cangrejos durante su camino.
Obligó a un vecino que se fuera de la colonia y lo pagará con años de prisión
A 11 años de prisión a José Isaías Cruz Cruz, pandillero de la 18 sureños tras declararlo culpable del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación en perjuicio de una víctima protegida.
En mayo de 2017, en la comunidad La Labor II, en San Salvador, durante horas del mediodía, la víctima caminaba a comprar a la tienda cuando se le acercó un sujeto ajeno a la zona, con un arma en la mano.Eventos en El Salvador
Con tono amenazante le aseguro que a ellos (pandilleros de la 18 Sureños) les habían informado que ella estaba proporcionando información a pandilleros contrarios (MS-13).
En ese momento llegó el imputado José Cruz, residente de la misma comunidad, y le apuntó a la frente reclamándole lo mismo que el otro sujeto.
Además, le indicó que tenía 24 horas para abandonar su vivienda o, de lo contrario, sería asesinado. Por temor, la víctima se vio obligada a abandonar su residencia.