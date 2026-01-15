Principal
PNC captura a pandillero de la 18 Sureños durante allanamiento en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Yonny Mauricio Hernández, conocido con el alias de «Sabueso», señalado como homeboy de la pandilla 18 Sureños, durante un allanamiento realizado en la colonia San Carlos, en San Miguel Centro.
De acuerdo con el reporte policial, la detención se efectuó mediante una orden judicial emitida por un juzgado de San Miguel, como parte de las investigaciones en curso contra estructuras criminales que operan en la zona oriental del país.
Durante el procedimiento, las autoridades también localizaron en la vivienda del detenido un altar dedicado a la santa muerte, elemento que fue documentado por los equipos policiales.
La PNC detalló que Hernández cuenta con antecedentes por los delitos de intento de homicidio y lesiones.
Internacionales -deportes
Luciano Benavides se pone líder en motos del Dakar, Howes gana 11ª etapa
El estadounidense Skyler Howes (Honda) ganó este jueves la 11ª etapa del rally Dakar en la categoría de motos, donde el argentino Luciano Benavides (KTM) se puso líder de la clasificación general por una decisión estratégica de Honda.
La marca japonesa prefirió que Benavides acabara el día primero y así el argentino tendrá que abrir la pista el viernes, lo que aumenta las dificultades de navegación en el desierto.
La Honda del estadounidense Ricky Brabec, anterior líder, está a solo 23 segundos del argentino en la clasificación y el español Tosha Schareina, también a bordo de una Honda, es tercero a más de un cuarto de hora.
Foto: AFP
Luciano Benavides es hermano de Kevin Benavides, ganador del Dakar en motos en 2021 y 2023. Brabec fue el triunfador en esta competición en 2020 y 2024.
«¡Al estadounidense (Brabec) le gusta jugar al poker! ¡Gracias por el suspense!», exclamó la empresa organizadora ASO en su comunicado, después de una etapa disputada en un magnífico paisaje de inmensas dunas entre Bisha y Al Henakiyah.
Los 346 kilómetros del sector cronometrado fueron recorridos por Skyler Howes en 3 horas, 9 minutos y 2 segundos.
A solo 21 segundos quedó en la etapa el francés Adrien Van Beveren (Honda), ganador el miércoles, mientras que el español Edgar Canet (KTM) fue tercero, a un minuto y quince segundos.
El defensor del título, el australiano Daniel Sanders, pudo terminar la etapa a bordo de una KTM a pesar de su caída y de la lesión en un hombro sufrida el miércoles.
Es cuarto en la general, a 23 minutos y 32 segundos de Luciano Benavides y por detrás de las Hondas de Brabec y Schareina.
Principal
Condenan a 20 años de prisión a dos sujetos por robo agravado en Berlín, Usulután
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena de dos sujetos acusados de robo agravado.
Se trata de Marcos Samuel Santos Sigarán y José Aquilino Guido Martínez fueron condenados a 20 años de prisión tras ser hallados culpables del delito de robo agravado, cometido en Berlín, departamento de Usulután.
De acuerdo con las investigaciones, los sujetos cubrieron sus rostros con gorros pasamontañas y abordaron a la víctima en la vía pública para exigirle la entrega de sus pertenencias.
Ante la negativa, uno de ellos la amenazó con un cuchillo, generando temor y poniendo en riesgo su integridad
La víctima interpuso de inmediato la denuncia y logró identificar a los responsables, lo que permitió a las autoridades desplegar un operativo que culminó con la captura de ambos individuos momentos después del hecho.
Principal
Agresor sexual de Sacacoyo es condenado a 14 años de cárcel
Por el delito de violación en menor o incapaz continuada en perjuicio de una adolescente, Walter Mauricio García Barahona fue condenado a 14 años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
Los abusos se cometieron en el 2023 en Sacacoyo, La Libertad Oeste.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el imputado conoció a la víctima -cuando ella tenía 7 años- por la amistad entre familiares del imputado con la madre de la víctima.
En marzo de 2023, Barahona comenzó a acosar sexualmente a la menor por redes sociales, luego la manipuló y la obligó a tener relaciones sexuales cuando su familia no se encontraba en casa. Los abusos fueron cometidos en reiteradas ocasiones hasta junio de 2023.
La madre de la víctima se dio cuenta y lo denunció ante las autoridades.
El ministerio público indicó que el violador fue condenado en ausencia, como resultado de la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía ante el referido Tribunal.
En otro caso, Brandon Oliver Quintanilla Burgos, fue sentenciado a 14 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz.
El delito se cometió el 17 de febrero de 2024, en una colonia del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste, departamento de San Salvador.
El relato oficial establece que el imputado contactó a la víctima, de once años, por medio de Facebook, donde la manipuló para encontrarse, el imputado la subió al camión que conducía y le agredió sexualmente. Al regresar, la víctima comentó todo lo sucedido.