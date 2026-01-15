Principal
Cuatro astronautas de la EEI vuelven con éxito a la Tierra tras una evacuación médica
La agencia espacial estadounidense (NASA) no quiso revelar qué miembro de la tripulación sufre un problema de salud ni dar detalles, pero subrayó que el regreso a la Tierra no constituye una situación de emergencia.
Se trata de la primera vez que se realiza una evacuación médica desde la EEI, un centro internacional de investigación en órbita.
Tras cinco meses en el espacio, los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el ruso Oleg Platonov y el japonés Kimiya Yui se desacoplaron de la EEI a las 22H20 GMT del miércoles, según imágenes en vivo de la NASA.
A las 00H41 (08H41 GMT) la cápsula Dragon de SpaceX que transportaba a los cuatro amerizó con éxito frente a las costas de San Diego.
El tripulante afectado por el problema médico «estaba y sigue en estado estable», declaró Rob Navias,un responsable de la NASA.
«Todos estamos bien. Todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos», dijo por su parte Fincke, uno de los astronautas, en un mensaje en las redes sociales esta semana.
«Fue una decisión deliberada para permitir que las evaluaciones médicas adecuadas se realicen en Tierra, donde existe toda la capacidad diagnóstica. Es la decisión correcta, aunque tenga un punto agridulce», añadió.
Los miembros de la misión, llamada Crew-11, llegaron a la EEI a principios de agosto y debían permanecer en la estación hasta mediados de febrero, cuando iban a ser relevados por otra tripulación.
«Duda persistente»
James Polk, jefe médico y de salud de la NASA, explicó que el «riesgo» y «la duda persistente sobre cuál es exactamente el diagnóstico» de la persona afectada llevaron a la decisión de adelantar el regreso de la tripulación.
El astronauta estadounidense Chris Williams y los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev, que llegaron a la estación en noviembre a bordo de una nave rusa Soyuz, permanecieron en la EEI.
La agencia espacial rusa Roscosmos opera junto con la NASA en la estación y ambas se turnan para transportar a un ciudadano del otro país hacia y desde el complejo orbital, uno de los pocos ámbitos de cooperación bilateral que aún perduran entre Estados Unidos y Rusia.
La Estación Espacial Internacional está habitada de forma continua desde el año 2000 y es un ejemplo de cooperación multinacional con participación de Europa, Japón, Estados Unidos y Rusia.
Situada a unos 400 kilómetros de la Tierra, la EEI funciona como un banco de pruebas para investigaciones sobre la exploración del espacio profundo, incluidas futuras misiones para volver a llevar humanos a la Luna y, posteriormente, a Marte.
Un alto cargo de la Nasa, Amit Kshatriya, recordó que los cuatro astronautas evacuados fueron entrenados para afrontar situaciones médicas imprevistas y elogió la forma en que han gestionado la situación.
Se prevé que la EEI deje de funcionar después de 2030. Luego descenderá gradualmente de su órbita hasta desintegrarse en la atmósfera sobre una zona remota del océano Pacífico conocida como Punto Nemo, un cementerio de naves espaciales.
El Puerto de Acajutla registra un crecimiento del 11.2 % en el movimiento de carga durante 2025
El movimiento de carga en importaciones y exportaciones del Puerto de Acajutla creció 11.2 % en toneladas métricas durante 2025, consolidando su papel estratégico en la economía nacional y en el fortalecimiento de la cadena de abastecimiento del país.
Este incremento fue impulsado principalmente por el mayor movimiento de granos básicos, combustibles, materias primas, productos industriales y carga general, rubros fundamentales para el funcionamiento de los sectores productivos y comerciales de El Salvador.
De acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el fortalecimiento de la infraestructura y la eficiencia operativa del puerto han permitido dinamizar el comercio exterior, garantizar el abastecimiento interno y generar condiciones favorables para la atracción de inversión.
El crecimiento en el movimiento de carga no solo refleja una mayor actividad logística, sino que también se traduce en más competitividad, generación de empleo y desarrollo económico para el país.
La actividad portuaria es un motor clave que conecta a El Salvador con los mercados internacionales y respalda el desempeño de la industria, la agricultura y el comercio.
Asimismo, el fortalecimiento de los puertos contribuye directamente a la estabilidad de los precios, la disponibilidad de productos esenciales y el crecimiento sostenido de la economía nacional.
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar impulsando acciones orientadas a la modernización, eficiencia y competitividad de los puertos, como parte de una visión estratégica para posicionar a El Salvador como un referente logístico en la región.
Con resultados como los obtenidos en 2025, el Puerto de Acajutla reafirma su importancia como uno de los principales pilares del comercio exterior y del desarrollo económico del país.
Jetset
Matthew McConaughey toma medidas para resguardar su imagen frente a la IA
El reconocido actor Matthew McConaughey ha decidido patentar su propia imagen para evitar su uso indebido por tecnologías de inteligencia artificial (IA). Esta acción busca frenar posibles creaciones de deepfakes u otras representaciones generadas por algoritmos sin el permiso del actor.
La iniciativa de McConaughey llega en un momento en que celebridades, figuras públicas y profesionales de distintas industrias enfrentan un creciente uso de la IA para crear contenidos falsos o manipulados que podrían afectar su reputación o ser utilizados sin su autorización.
Según fuentes especializadas, la patente de la imagen personal es un recurso legal que le permite al actor reclamar derechos sobre ciertos usos comerciales o digitales de su apariencia física, voz o expresiones faciales generadas por sistemas de inteligencia artificial.
Dicha medida no impide por completo que terceros intenten crear versiones virtuales o alteradas de personas conocidas, pero sí proporciona una base jurídica.
Esta no es la primera vez que una figura pública toma acciones legales para frenar la explotación de su imagen en las plataformas digitales.
Internacionales
El papa consuela a familias de víctimas del incendio en un bar suizo
El papa León XIV dijo este jueves a familiares de las víctimas de un incendio en un bar de una estación de esquí suiza en Nochevieja que la fe puede ayudar en «los momentos más oscuros y dolorosos», durante una audiencia privada en el Vaticano.
El jefe de la iglesia católica recibió a unos 20 familiares dos semanas después de la tragedia que mató a 40 personas e hirió a otras 116 en Crans-Montana.
«No puedo explicarles, queridos hermanos y hermanas, por qué se les pidió a ustedes y a sus seres queridos enfrentar una prueba tan dura. El afecto y las palabras de compasión que les ofrezco hoy parecen muy limitadas e impotentes», dijo el papa en italiano, según una transcripción de su discurso publicada por el Vaticano.
«La fe que habita en nosotros ilumina los momentos más oscuros y dolorosos de nuestras vidas con una luz insustituible, ayudándonos a continuar valientemente en el camino hacia nuestra meta», dijo el sumo pontífice estadounidense, que añadió que «volverán a encontrar la alegría».
El grupo se reunió más tarde con el subsecretario del gabinete de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, y con el ministro de Justicia Carlo Nordio.
Mantovano dijo que Italia se personará como parte civil en el juicio en Suiza y sugirió que la Comisión Europea haga lo propio.
Según elementos preliminares de la investigación, el incendio fue provocado por chispas de bengalas que entraron en contacto con una espuma, usada como aislante acústico, colocada en el techo.