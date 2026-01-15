Internacionales
Cuba califica como «manipulación política» envío de ayuda de EE.UU.
«El gobierno de EEUU está aprovechando con multas oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario», declaró la cancillería de la isla en un comunicado difundido tarde en la noche del miércoles.
El Departamento de Estado estadounidense informó el miércoles del envío de ayuda valorada en tres millones de dólares en dos vuelos chárter que volaron de Miami al este de la isla, que será entregada «a quienes más lo necesitan, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas».
La cancillería cubana informó de que «en ningún momento» Washington mantuvo comunicación oficial con el gobierno de La Habana para confirmar el envío, 77 días después del paso del huracán que afectó en noviembre a varias provincias del país.
«Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de EEUU», añadió la nota de la cancillería.
Unas 6.000 familias podrían beneficiarse de esta ayuda en las provincias cubanas de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, según el Departamento de Estado.
La ayuda consiste en alimentos, equipos de purificación de agua, utensilios de cocina y linternas solares. Además de los vuelos chárter, el Departamento de Estado planea enviar también un barco con más ayuda a Santiago de Cuba en unas semanas.
Las relaciones entre ambos países se han tensado tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero y las amenazas del presidente Donald Trump, quien instó al gobierno cubano a «alcanzar un acuerdo», sin precisar de qué tipo de acuerdo de trata.
Arabia Saudita, Catar y Omán convencieron a Trump de «darle una oportunidad» a Irán
Las tres potencias del Golfo llevaron a cabo «un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones», indicó el alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato.
«La comunicación continúa para consolidar la confianza ganada y el buen ánimo actual», añadió.
Parte del personal de una base militar estadounidense en Catar fue evacuado el miércoles y las misiones diplomáticas de Estados Unidos en Arabia Saudita y Kuwait extremaron la precaución, por el temor a represalias de Irán ante una posible intervención estadounidense.
Washington ha repetido en varias ocasiones que podría responder a la violenta represión del gobierno iraní contra las protestas.
El gobierno iraní advierte por su parte que respondería atacando objetivos militares y navales de Estados Unidos, que tiene numerosas bases en la región del Golfo.
Las entradas de migrantes irregulares en la UE cayeron un 26 % en 2025
En total, «las detecciones de cruces irregulares de las fronteras exteriores de la UE disminuyeron más de una cuarta parte (26%) en 2025, alcanzando cerca de 178.000».
La cifra «corresponde al nivel más bajo desde 2021», indicó Frontex en un comunicado.
Según el comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, los datos reflejan «el refuerzo de las fronteras exteriores y las asociaciones internacionales eficaces».
Los cruces irregulares que más disminuyeron son los de la ruta procedente de África Occidental (–63%), así como la de los Balcanes Occidentales (–42%) y la de las fronteras terrestres orientales, desde Bielorrusia hacia Polonia y los países bálticos (–37%), precisó Frontex.
Por el contrario, se registró un aumento del 14 % en el Mediterráneo occidental, alcanzando 19.403 personas.
España publicó sus datos específicos el 2 de enero, en los que daba cuenta de una notable reducción global -un 42%- de las llegadas irregulares en 2025.
El descenso se debió al derrumbe (-62%) de la ruta de África hacia las islas Canarias, en el Atlántico. Pero al mismo tiempo creció la ruta de Argelia a las islas Baleares -un +24,5%, de unas 5.900 personas en 2024 a alrededor de 7.300 en 2025.
Según Frontex, el número de personas que intentaron cruzar el Mediterráneo central bajó un 1%, mientras que en el Mediterráneo oriental la disminución fue del 27%.
Los intentos de cruzar el Canal de la Mancha, desde Francia a Reino Unido descendieron un 3%, sumando 65.861 personas.
A pesar de estos resultados a la baja, la agencia Frontex subraya que el flujo de personas que buscan llegar a Europa puede «desplazarse rápidamente de una ruta a otra, debido a los conflictos, la inestabilidad y las redes de traficantes».
Científicos descubren nueva especie de dinosaurio saurópodo en sur de Argentina
Un equipo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina descubrió una nueva especie de dinosaurio saurópodo que vivió hace unos 83 millones de años en lo que actualmente es la provincia meridional argentina de Neuquén.
El Conicet informó el martes mediante un comunicado que el hallazgo fue dado a conocer en la revista Historical Biology.
La nueva especie, bautizada como Yeneen houssayi en honor al científico e investigador argentino Bernardo Houssay, pertenece al grupo de los titanosaurios, unos dinosaurios cuadrúpedos de cuello y cola larga.
«Yeneen houssayi tenía una cabeza pequeña en relación con el resto del cuerpo. Medía entre 10 y 12 metros de largo y unas 8 a 10 toneladas de peso. Las características distintivas que permitieron definir la nueva especie se encuentran principalmente en las vértebras dorsales que, cabe mencionar, todas ellas fueron preservadas, el sacro y la primera vértebra caudal», indicó Leonardo Filippi, primer autor del trabajo e investigador del Conicet en el Museo Municipal Argentino Urquiza (MAU), del Rincón de los Sauces, una localidad en la provincia de Neuquén.
El nombre del género, Yeneen, fue inspirado en la cultura tehuelche, también conocido como Aónikenk, que significa «espíritu o entidad relacionada con el invierno», debido al área de La Invernada, sitio donde fue hallado el nuevo dinosaurio.
El nombre de la especie, houssayi, es en honor al fundador y primer presidente del Conicet y Premio Nobel de Medicina en el año 1947, Bernardo A. Houssay.
La información detalló que este nuevo dinosaurio saurópodo, perteneciente al grupo de los titanosaurios, se suma a los ya conocidos en la zona y a los provenientes de la Formación Bajo de la Carpa: Overosaurus paradasorum e Inawemtu oslatus.
«El hallazgo de una nueva especie que conserva gran parte de su esqueleto axial, es decir, las vértebras, aporta información anatómica valiosa que permite compararla con otros titanosaurios. Estos datos, junto con la presencia de esta tercera especie en el área, contribuyen a formular nuevas hipótesis, que sugieren que la notable diversidad de este grupo de dinosaurios durante el Cretácico Superior podría deberse a la adquisición de distintas estrategias de alimentación o, alternativamente, reflejar un evento de reemplazo faunístico dentro de la formación», explicó el Conicet en su boletín.
Los detalles vinculados al descubrimiento se remontan al año 2003, cuando un oficial del Escuadrón N°30 de la Gendarmería Nacional, con sede en la localidad neuquina de Chos Malal, reportó el hallazgo de restos fósiles en el área conocida como Cerro Overo-La Invernada, en las cercanías de Rincón de los Sauces.
La información permitió identificar un sitio de gran potencial paleontológico donde se hallaron huesos pertenecientes a varios ejemplares de saurópodos titanosaurios.
Sin embargo, debido a las dificultades de acceso, los restos no pudieron ser rescatados en ese momento y quedaron en resguardo.
Una década más tarde, en 2013, tras los trabajos realizados en la zona junto a una empresa petrolera que posibilitaron la apertura de nuevos caminos, el yacimiento fue redescubierto y se convirtió en una prioridad para el equipo científico argentino.
Las tareas de excavación se desarrollaron en dos campañas paleontológicas realizadas entre 2013 y 2014, con la participación de paleontólogos, técnicos y voluntarios que trabajaron en la extracción de los ejemplares.
Al finalizar los trabajos de campo, los materiales recuperados del sitio fueron trasladados al MAU. Allí, en el laboratorio, comenzaron las tareas de preparación y limpieza, que demandaron varios meses de trabajo.
Tras una extensa investigación, el equipo logró describir y nombrar una nueva especie de dinosaurio, representada por un ejemplar que conserva seis vértebras cervicales, las diez vértebras dorsales al completo, varias costillas asociadas, el sacro y la primera vértebra caudal.
«Además, se halló un segundo individuo juvenil, representado por un hueso de la cadera de pequeño tamaño. Y un tercer ejemplar localizado a pocos metros de distancia, del cual se recuperaron algunas vértebras y huesos de las extremidades. Este último presenta notables diferencias con Yeneen, por lo que se interpreta como un saurópodo titanosaurio distinto, que será objeto de un estudio futuro», señaló Filippi.