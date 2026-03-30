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PNC captura a ocho aficionados tras riña entre seguidores de Águila y FAS en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de ocho personas señaladas de participar en una riña entre aficionados de Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS, registrada tras un encuentro deportivo en San Miguel.
De acuerdo con el informe policial, el incidente ocurrió en la 4ª Calle Oriente y pasaje San Simón, donde fueron detenidos cinco hombres identificados como Rafael Alejandro Hernández Martínez, Jairo Neftalí García Blanco, Esteven Armando Chicas Hernández, David Alexander Bernabé Gálvez y Roberto Carlos Gálvez Ávila.
Las autoridades detallaron que otros tres involucrados fueron capturados cuando viajaban en un bus, intervenido sobre la carretera Panamericana, en el desvío hacia San Vicente, en Apastepeque. Estos fueron identificados como Rafael Eduardo Morataya Arce, Alejandro Josué Murillo Flores y Raúl Eduardo Hernández.
La PNC indicó que todos serán remitidos por el delito de desórdenes públicos, reiterando que no se tolerarán actos de violencia.
Internacionales
Guatemala extraditará hacia Estados Unidos a salvadoreño detenido por narcotráfico
Una investigación estadounidense lo vincula con una organización que traficaba fentanilo y cocaína, cuyo centro de operaciones estaba en Guatemala.
En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al salvadoreño Juan Carlos Escobar Rodríguez, alias Lucas o Pepe, reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La PNC del vecino país calificó la detención como «un nuevo golpe a estructuras vinculadas al narcotráfico». Al salvadoreño, quien también tiene nacionalidad guatemalteca, lo arrestaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y es la extradición número 21 que realizaran a Estados Unidos, según el informe publicado por el Ministerio de Gobernación.
La cartera de Estado guatemalteca detalló que, con la captura, se da cumplimiento a una orden emitida el 4 de marzo de 2026 por un juzgado que atendió la solicitud de Estados Unidos.
«Escobar Rodríguez es requerido por delitos relacionados con la conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo. Además, está señalado de portar un arma de fuego en actividades vinculadas al narcotráfico. Durante su captura, se le incautó una pistola con 16 municiones, mientras se conducía a bordo de un pick-up», detalló el Ministerio de Gobernación guatemalteco.
En Estados Unidos, una investigación determinó que Escobar Rodríguez mantiene vínculos directos con el narcotráfico, al estar presuntamente involucrado en conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo.
Según el informe, la conspiración tenía como objetivo fabricar y distribuir sustancias controladas, con la pretensión, conocimiento y claro conocimiento de que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos.
La conspiración tiene que ver con la intención de enviar aproximadamente cinco kilogramos de cocaína y unos 400 gramos de fentanilo. Además de la tentativa de distribución de una sustancia controlada que sería importada a Estados Unidos, sumado a la portación de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.
La PNC de esa nación también aprehendió en Ayutla, San Marcos, a Jorge Edy Peláez Martínez, quien, junto a Escobar Rodríguez, supuestamente forman parte de la organización dedicada al tráfico de drogas, teniendo su centro de operaciones en Guatemala para distribuir cocaína y fentanilo hacía el distrito norte de Georgia y otros puntos de Estados Unidos.
Internacionales
Ucrania está lista para cese al fuego con Rusia en Pascua ortodoxa
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hoy lunes que Ucrania está preparada para implementar un cese al fuego con Rusia en la Pascua ortodoxa.
«Estamos listos para un cese al fuego durante las vacaciones de Pascua», dijo Zelensky, citado por la agencia de noticias Interfax-Ucrania.
Ucrania apoya cualquier formato para poner fin al conflicto «que preserve la dignidad e independencia del país», incluido un cese al fuego completo y una prohibición a los ataques contra infraestructura energética, enfatizó.
Este año, la Pascua ortodoxa se conmemorará en Ucrania y Rusia el 12 de abril.
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Prevén jornada calurosa con lluvias puntuales por tarde en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el clima de este lunes estará caracterizado por condiciones mayormente estables durante la mañana, con cielo despejado y presencia de sol en gran parte del territorio nacional.
Sin embargo, a partir del mediodía se prevé un incremento en la nubosidad, dando paso a lluvias puntuales en la franja volcánica y la zona norte del país.
Las autoridades señalan que, por la noche, las lluvias podrían desplazarse hacia sectores de la zona centro y norte.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá caluroso durante el día, mientras que en horas nocturnas y durante la madrugada se espera un clima más fresco.
Además, se registrarán vientos con ráfagas ocasionales de hasta 35 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en esos sectores.