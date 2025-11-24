Principal
Periodista fallece por complicaciones de salud tras ser atropellado en Sonsonate
En las últimas horas se ha conocido sobre el fallecimiento de Rolando Ramírez, periodista y director del medio digital Pluma Libre del occidente del país.
Ramírez se encontraba hospitalizado tras pasar por varias intervenciones quirúrgicas en la cabeza, ya que días atrás fue atropellado por un vehículo.
El accidente ocurrió frente al instituto Politécnico de Sonsonate y las autoridades conformaron que el conductor responsable se dio a la fuga.
Colegas de distintos medios de comunicación han expresado a través de redes sociales el pesar a la familia por el sensible fallecimiento del comunicador.
Mujer nicaragüense en problemas en El Salvador por quitarle la vida a su recién nacido
El Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios, San Miguel, decretó detención provisional contra la ciudadana nicaragüense Josseling Massiel Castro Dávila, acusada de acabar con la vida de su hijo recién nacido.
Según el requerimiento fiscal, Castro Dávila habría ocultado su embarazo y dado a luz de forma clandestina el pasado 17 de octubre.
Posteriormente, el recién nacido fue encontrado sin vida en un terreno baldío ubicado en el cantón Belén, distrito de Ciudad Barrios en San Miguel Norte.
Durante la etapa de instrucción continuarán las diligencias de investigación y la recopilación de los elementos probatorios pertinentes.
PNC confirma la masacre de un driver de UBER
Un hombre fue asesinado, este lunes por la mañana, en el cantón El Espino, del distrito de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán Norte, así lo informó la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con la información de medios locales, la víctima habría sido atacada por otro hombre con un machete causándole la muerte de inmediata en un predio cercano a la Iglesia Evangélica El Salvador para las Naciones filial El Espino.
La víctima fue identificada como Melvin Wilfredo Rodas, de 59 años, quien se dedicaba al transporte de pasajeros por medio de aplicaciones digitales. Sus conocidos mencionaron que se mantenía en ruta desde el kilómetro 23 de la carretera El Espino hasta el cantón Huiziltepeque.
El presunto atacante huyó de la escena y sobre este se dijo que era conocido de la víctima y que incluso le había dado donde vivir en un predio cercano a una iglesia.
Por el momento, la Policía Nacional Civil detalló que «trabajan para encontrar al responsable».
Vicepresidente Ulloa participa en presentación de 37 universidades que se suman a la transformación educativa
En su calidad de rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la presentación oficial de las 37 instituciones de educación superior que se han unido a la transformación educativa del país, en el marco del Florecimiento Salvadoreño.
El Vicepresidente Ulloa destacó que, gracias al liderazgo del Presidente, Nayib Bukele, la educación se ha consolidado como la base de toda política pública.
“Este proceso de integración rompe con décadas de desintegración social y abre oportunidades reales a miles de jóvenes”, expresó el vicepresidente Ulloa.
Asimismo, resaltó el trabajo realizado durante años, por el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman (@AGutmanSV), acompañando a comunidades históricamente desintegradas.