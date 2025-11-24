Habitantes de Ilobasco denuncian empresa privada por supuestos cobros indebidos en servicio de agua potable

Habitantes del distrito de Ilobasco volvieron a presentar denuncias por presuntos cobros excesivos y un deficiente servicio de agua potable atribuidos a la empresa Inversiones Hidráulicas, S.A. de C.V. El diputado por Cabañas, Frank Menjivar, confirmó que ha recibido nuevos reportes de la población, quienes aseguran que las prácticas irregulares persisten a pesar de acciones previas.

El legislador recordó que, si bien la compañía es privada y establece su propio tarifario, esto no la autoriza a abusar de los permisos de funcionamiento ni a afectar la economía de las familias mediante cobros desproporcionados o injustos. Por ello, informó que la situación fue trasladada a las instituciones competentes para verificar la problemática, impulsar investigaciones y tomar decisiones alineadas con las políticas económicas del Presidente Nayib Bukele, orientadas a proteger a los hogares salvadoreños.

La empresa ya había sido sancionada anteriormente por estas mismas prácticas. Inversiones Hidráulicas, propiedad del diputado de ARENA por Cabañas, Carlos Reyes, fue multada con $12,719.40 y obligada a reintegrar $6,794.00 a usuarios afectados. Según el expediente, los cobros excedieron lo pactado con 166 consumidores de los caseríos Agua Caliente, El Gavilán, Mata de Huerta y El Centro, el cantón Agua Zarca y el barrio El Calvario, todos en Ilobasco.

En su momento, Carlos Reyes cuestionó la gestión del entonces presidente de ANDA, Frederick Benítez, quien trabajaba en ese momento en la recuperación de la planta potabilizadora Las Pavas, infraestructura que no recibió mantenimiento adecuado durante tres décadas por parte de los gobiernos de ARENA y del FMLN.