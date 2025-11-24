Precios de los combustibles al alza

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dio a conocer que desde el pasado 03 de noviembre, la institución ha realizado 373 inspecciones a nivel nacional para evitar que los negocios engañen a la población con precios falsos con motivo a las ofertas que llegan en el mes de noviembre por el famoso black Friday.

“El Viernes Negro es una oferta extraordinaria, en la cual las personas esperan un precio que le pueda generar un beneficio, por ello estamos realizando inspecciones para ver las ofertas y promociones” indicó el Salazar

Según el funcionario, desde el pasado 03 de noviembre, hasta la fecha, han realizado 373 verificaciones a escala nacional, de las cuales un 26 % ha resultado con incumplimientos, entre ellos, restaurantes, tiendas de conveniencias y comercios entre otros.

Además, dijo que es importante que los consumidores conozcan sus derechos para identificar irregularidades y así presentar sus denuncias.

“Ante cualquier irregularidad pueden marcar al 910 y al 7844-1482. Si detecta publicidad engañosa, productos que no tienen el precio a la vista, nos puede contactar. En nuestro Observatorio de Publicidad, Promociones y Ofertas puede monitorear la publicidad y las ofertas del mercado” detalló el presidente de la Defensoría.

Salazar destacó que en el sitio web de la Defensoría: https://precompra.defensoria.gob.sv/compara la población puede comparar el mismo producto, en diferentes establecimientos, y conocer el precio histórico en ese establecimiento.

“Si está cotizando un producto, acá encuentra la mejor opción de compra, ahí tenemos más de 1,600 productos. También vemos el tema de la garantía, los comercios deben tener un registro de estas”, agregó el funcionario.

Desde el año 2020 a la fecha, la Defensoría del consumidor ha multado a 515 proveedores. Esto suma alrededor de unos $2.1 millones. En lo que va del presente año, en materia de garantía se ha atendido más de 4,000 personas, además han resuelto 737 denuncias, con un monto de $1.1 millones recuperados, en favor de los consumidores

“Hoy en día, ya superamos las 101,000 atenciones brindadas a escala nacional, de las cuales, más de 20,000 son denuncias. Estamos atendiendo una gran variedad de casos. A la fecha llevamos recuperados $31.6 millones en favor de más de 315,000 consumidores”, concluyó el presidente de la defensoría.

