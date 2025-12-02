Peatón pierde la vida tras ser arrollado por una conductora en la Manuel Enrique Araujo

Un peatón perdió la vida tras ser arrollado por una conductora, esta madrugada de martes, sobre la alameda Manuel Enrique Araujo, en el sentido que conduce hacia Santa Tecla.

Sobre cómo sucedieron los hechos, ahora mismo, hay tres versiones al respecto.

Una de ellas, es que la conductora perdió el control del vehículo, se salió de la vía y terminó impactando al hombre, que se encontraba en la parada de autobuses. Y derribando un poste del tendido eléctrico.

Otra versión apuntó a que el hombre cruzó la vía cuando el semáforo se encontraba en verde, por lo que la conductora lo arrolló y al tratar de esquivarlo acabó impactando contra el poste.

Finalmente, la tercera y la que fue relatada por testigos, es que el peatón quería cruzar la calle y una unidad del transporte colectivo le cedió el paso, la conductora no lo notó y lo arrolló, y al intentar evitar atropellarlo terminó colisionando contra el poste.

Como protocolo, a la mujer se le práctico la prueba antidoping a la cual arrojó un resultado negativo.

Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) están indagando a profundidad cómo sucedieron los hechos para deducir responsabilidades.

