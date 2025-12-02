Principal
Peatón pierde la vida tras ser arrollado por una conductora en la Manuel Enrique Araujo
Un peatón perdió la vida tras ser arrollado por una conductora, esta madrugada de martes, sobre la alameda Manuel Enrique Araujo, en el sentido que conduce hacia Santa Tecla.
Sobre cómo sucedieron los hechos, ahora mismo, hay tres versiones al respecto.
Una de ellas, es que la conductora perdió el control del vehículo, se salió de la vía y terminó impactando al hombre, que se encontraba en la parada de autobuses. Y derribando un poste del tendido eléctrico.
Otra versión apuntó a que el hombre cruzó la vía cuando el semáforo se encontraba en verde, por lo que la conductora lo arrolló y al tratar de esquivarlo acabó impactando contra el poste.
Finalmente, la tercera y la que fue relatada por testigos, es que el peatón quería cruzar la calle y una unidad del transporte colectivo le cedió el paso, la conductora no lo notó y lo arrolló, y al intentar evitar atropellarlo terminó colisionando contra el poste.
Como protocolo, a la mujer se le práctico la prueba antidoping a la cual arrojó un resultado negativo.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) están indagando a profundidad cómo sucedieron los hechos para deducir responsabilidades.
Principal
Bomberos ha capacitado a todos los comerciantes de pólvora para este 2025
El director de cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, dio a conocer que previo al inicio de la época de Navidad y fin de año, realizado capacitaciones para todas aquellas personas que se dedicarán en estas fechas al comercio de pólvora.
El objetivo principal es que los comerciantes tengan los conocimientos necesarios para poder manipular el producto y prevenir emergencias.
Así mismo se han dado a conocer las herramientas necesarias que deben tener para sofocar las llamas en caso de un incendio.
Internacionales
Leona no será sacrificada tras incidente en zoológico de Brasil
Un joven de 19 años murió tras ser atacado por una leona luego de meterse en su jaula, en un zoológico en Brasil. La leona que mató al hombre en el Parque Zoobotánico, Brasil, no será sacrificada.
La administración del parque declaró que la felina se encuentra bien y permanece bajo observación y monitoreo continuo, ya que experimentó un alto nivel de estrés.
“Es importante recalcar que en ningún momento se consideró la posibilidad de la eutanasia. La leona está sana, no presenta comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente y no será sacrificada”, destacó la administración del parque en un comunicado.
El parque añadió que veterinarios, cuidadores y técnicos están dedicados por completo al bienestar de la leona para garantizar su recuperación, estabilización emocional y reincorporación a su rutina de forma segura.
Principal
Identifican a mujer que falleció atropellada por un tractor en Usulután
Como Lilian Torres ha sido identificada la mujer que perdió la vida al ser atropellada por un tractor.
La tragedia se reportó ayer en un terreno en Usulután, donde se realizaban labores de cortar caña de azúcar.
De acuerdo con reportes, Torres era originaria del cantón San Martin, Guaymango, Ahuachapán y deja en la orfandad a sus dos hijos.
Además, según personas cercanas, se había trasladado al oriente del país en busca de trabajo, sin imaginar que le esperaban sus últimos días de vida.
En el lugar de la tragedia, las autoridades policiales acudieron para realizar las investigaciones y determinar las causas del fatal accidente.