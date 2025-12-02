Principal
Fuerza Armada localiza en Tacuba a pandillero de la MS-13 que había huido en 2017
La Fuerza Armada informó sobre la localización y captura de Hermógenes Humberto Rivas Pérez, alias “La Burra”, un homeboy y gatillero de la estructura criminal MS-13, quien fue ubicado en el municipio de Tacuba, Ahuachapán, tras haber huido del país desde 2017 para evadir la justicia.
De acuerdo con las autoridades, el sujeto contaba con orden de captura por el delito de agrupaciones ilícitas. Tras su retorno al territorio nacional, fue identificado por personal militar, quien posteriormente lo entregó a la Policía para su debido proceso.
La institución castrense reiteró que estas acciones forman parte del esfuerzo continuo por garantizar la seguridad de la población.
“Seguimos protegiendo a los salvadoreños honrados y golpeando a las estructuras criminales”, destacó la Fuerza Armada en su comunicado.
Principal
TSE pide $180.7 millones para las elecciones generales en 2027
La magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, presentó esta mañana ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el Presupuesto Especial para el Ejercicio Electoral (PEEE) 2027, que asciende a US$180,741,971.81.
Según explicó Soriano, este monto representa un ahorro aproximado de $132 millones en comparación con el costo que hubiera implicado celebrar la elección presidencial en 2029 (año originalmente programado antes de la reforma constitucional que adelantó el ciclo), al integrarla ahora en la jornada electoral de 2027 junto con diputados y alcaldes.
Distribución del presupuesto:
-$125.3 millones → Organización del proceso electoral en territorio nacional
-$46.7 millones → Voto en el exterior (garantizar el sufragio de la diáspora salvadoreña)
-$8.5 millones → Integración de la elección presidencial en la misma jornada de 2027
Principales novedades y mejoras que incluye el presupuesto 2027:
-Renovación completa del parque tecnológico del TSE
-Aumento del 12 % en el pago a miembros de los Organismos Electorales Temporales (Juntas Receptoras de Votos, vigilantes, etc.)
-Pago por primera vez a los miembros suplentes de las JRV
-Realización de simulacros nacionales de escrutinio final (algo sin precedentes en El Salvador)
-Fortalecimiento de la infraestructura para implementar el Voto Electrónico Presencial y el Voto Remoto por Internet, cumpliendo con lo establecido en la Ley Especial para el Voto en el Extranjero (LEESE)
“Con este presupuesto estamos no solo garantizando un proceso transparente y moderno, sino también ahorrando al Estado salvadoreño más de 132 millones de dólares al unificar la elección presidencial con la de 2027”, enfatizó la magistrada Soriano.
Internacionales
Liberan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández tras indulto de Trump
El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), fue liberado este 1 de diciembre tras el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la exprimera dama hondureña, Ana García de Hernández, a través de la red social X (antes Twitter).
«¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump», escribió la exprimera dama.
García de Hernández agradeció a Trump «por devolverles la esperanza y reconocer la verdad que siempre supimos» y añadió que «la verdad siempre prevalece».
En el mensaje escrito por la exprimera dama hondureña también compartió el número de registro como presidiario de JOH, 91441-054, que indica que fue liberado ayer del penal de alta seguridad de Hazelton, ubicada en el condado de Presto, en el distrito de Virginia, Estados Unidos.
El sábado pasado, el presidente Trump anunció que indultaría a JOH a pesar de haber sido sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico en junio de 2024.
Hernández fue extraditado a Nueva York en abril de 2022, apenas tres meses después de dejar el poder tras dos mandatos consecutivos, el segundo de ellos considerado inconstitucional por una interpretación polémica de la Corte Suprema hondureña.
«Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto», escribió Trump en su red Truth Social, donde también pidió el voto por Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional de Honduras, mismo partido de Hernández. El mensaje fue publicado a solo días de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Este lunes, Trump volvió a referirse al tema y señaló que el expresidente Joe Biden le tendió una trampa a JOH.
Trump no citó evidencias sobre la supuesta trampa tendida al exmandatario hondureño. Eso sí, el presidente no culpó directamente a Biden sino a los asesores que tenía el demócrata en su periodo presidencial (2021-2025).
«Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida», valoró Trump sobre el caso de Hernández.
El expresidente hondureño estuvo en la mira de la Justicia de Estados Unidos desde 2013, según documentos entregados por el Departamento de Justicia a los tribunales neoyorquinos en 2019, cuando Trump estaba en su primer periodo presidencial.
De acuerdo a la Fiscalía estadounidense, Hernández formó parte de un grupo de personas investigadas por la Agencia Antidrogas (DEA) desde el año 2013, en el que fue electo, por actividades «relacionadas con la importación de cocaína a EE.UU.»
El documento fue hecho público dentro del caso contra el hermano del expresidente, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el tráfico de cocaína a Estados Unidos
Internacionales -deportes
Mañana hay partidazo en LaLiga: ¡El Barcelona recibirá al Atlético de Madrid!
Mañana no hay Champions, pero sí fútbol de alto nivel en LaLiga. Se trata del partido estelar de la Jornada 19 que será adelantado para mañana y que enfrentará al Barcelona contra el Atlético de Madrid.
Los de Hansi Flick recibirán a los de Pablo Simeone en el Spotify (2:00 de la tarde hora El Salvador) y en juego está liderato de LaLiga.
Ahora mismo el Barcelona es líder en solitario con 34 puntos, mientras que el Atlético ocupa la cuarta plaza, pero solo con tres puntos menos, es decir, con 31 unidades.
Si los del ’Cholo’ Simeone ganan, serán los nuevos líderes de LaLiga y así cumplirán con las exigencias de gran parte de la afición que cree que tienen calidad suficiente en la plantilla para competir por el título.
Esta jornada, originalmente programada para el 02 de enero de 2026, se adelantó debido a que las semifinales de la Supercopa de España, que se celebrarán en Arabia Saudita, a principios del próximo año.
Por este mismo motivo, el partido Athletic Club contra el Real Madrid se jugará el miércoles en San Mamés.